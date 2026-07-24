هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُنشأة تلقائيًا من المصدر

يسمح لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات بإدراج التنزيلات في الخلفية للبيانات المقروءة من وحدة تخزين بعيدة. عطّل هذا الخيار للإبقاء على التنزيلات في المقدمة للاستعلام/الجلسة الحالية.

محاذاة حدود ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات. لا يُطبَّق هذا الإعداد إلا على عمليات القراءة غير المعتمدة على القرص (على سبيل المثال، لذاكرة التخزين المؤقت لمحركات الجداول البعيدة / دوال الجداول، وليس على إعدادات التخزين الخاصة بجداول MergeTree). وتعني القيمة 0 عدم تطبيق أي محاذاة.

يؤثر فقط في ClickHouse Cloud. وقت انتظار قفل ذاكرة التخزين المؤقت لحجز مساحة في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

يسري فقط في ClickHouse Cloud. مدة الانتظار للحصول على قفل ذاكرة التخزين المؤقت لحجز مساحة في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات البعيد الذي يمكن تنزيله عبر استعلام واحد

اسم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات المُراد استخدامه لمحركات الجداول عديمة الحالة أو بحيرات البيانات

يُفضَّل استخدام حجم ذاكرة مؤقتة أكبر إذا كانت ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات مُمكّنة، لتجنّب كتابة مقاطع ملفات صغيرة تُضعف أداء ذاكرة التخزين المؤقت. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي تمكين هذا الإعداد إلى زيادة استخدام الذاكرة.

مدة الانتظار لقفل ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات لحجز مساحة فيها

الحد الأقصى لحجم دفعة واحدة من مقاطع الملفات التي يمكن لمخزن القراءة المؤقت طلبها من ذاكرة التخزين المؤقت. ستؤدي القيمة المنخفضة جدًا إلى زيادة الطلبات على ذاكرة التخزين المؤقت، وقد تؤدي القيمة المرتفعة جدًا إلى إبطاء الإخلاء منها

الأسماء البديلة: skip_download_if_exceeds_query_cache

تخطَّ التنزيل من نظام الملفات البعيد إذا تجاوز حجمه حجم ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام