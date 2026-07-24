يسمح لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات بإدراج التنزيلات في الخلفية للبيانات المقروءة من وحدة تخزين بعيدة. عطّل هذا الخيار للإبقاء على التنزيلات في المقدمة للاستعلام/الجلسة الحالية.
filesystem_cache_allow_background_download
محاذاة حدود ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات. لا يُطبَّق هذا الإعداد إلا على عمليات القراءة غير المعتمدة على القرص (على سبيل المثال، لذاكرة التخزين المؤقت لمحركات الجداول البعيدة / دوال الجداول، وليس على إعدادات التخزين الخاصة بجداول MergeTree). وتعني القيمة 0 عدم تطبيق أي محاذاة.
filesystem_cache_boundary_alignment
يؤثر فقط في ClickHouse Cloud. وقت انتظار قفل ذاكرة التخزين المؤقت لحجز مساحة في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
filesystem_cache_enable_background_download_during_fetch
يسري فقط في ClickHouse Cloud. مدة الانتظار للحصول على قفل ذاكرة التخزين المؤقت لحجز مساحة في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
filesystem_cache_enable_background_download_for_metadata_files_in_packed_storage
الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات البعيد الذي يمكن تنزيله عبر استعلام واحد
filesystem_cache_max_download_size
اسم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات المُراد استخدامه لمحركات الجداول عديمة الحالة أو بحيرات البيانات
filesystem_cache_name
يُفضَّل استخدام حجم ذاكرة مؤقتة أكبر إذا كانت ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات مُمكّنة، لتجنّب كتابة مقاطع ملفات صغيرة تُضعف أداء ذاكرة التخزين المؤقت. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي تمكين هذا الإعداد إلى زيادة استخدام الذاكرة.
filesystem_cache_prefer_bigger_buffer_size
مدة الانتظار لقفل ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات لحجز مساحة فيها
filesystem_cache_reserve_space_wait_lock_timeout_milliseconds
الحد الأقصى لحجم دفعة واحدة من مقاطع الملفات التي يمكن لمخزن القراءة المؤقت طلبها من ذاكرة التخزين المؤقت. ستؤدي القيمة المنخفضة جدًا إلى زيادة الطلبات على ذاكرة التخزين المؤقت، وقد تؤدي القيمة المرتفعة جدًا إلى إبطاء الإخلاء منها
filesystem_cache_segments_batch_size
الأسماء البديلة:
filesystem_cache_skip_download_if_exceeds_per_query_cache_write_limit
skip_download_if_exceeds_query_cache
تخطَّ التنزيل من نظام الملفات البعيد إذا تجاوز حجمه حجم ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام