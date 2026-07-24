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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُنشأة تلقائيًا من المصدر.

filesystem_cache_allow_background_download

يسمح لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات بإدراج التنزيلات في الخلفية للبيانات المقروءة من وحدة تخزين بعيدة. عطّل هذا الخيار للإبقاء على التنزيلات في المقدمة للاستعلام/الجلسة الحالية.

filesystem_cache_boundary_alignment

محاذاة حدود ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات. لا يُطبَّق هذا الإعداد إلا على عمليات القراءة غير المعتمدة على القرص (على سبيل المثال، لذاكرة التخزين المؤقت لمحركات الجداول البعيدة / دوال الجداول، وليس على إعدادات التخزين الخاصة بجداول MergeTree). وتعني القيمة 0 عدم تطبيق أي محاذاة.

filesystem_cache_enable_background_download_during_fetch

يؤثر فقط في ClickHouse Cloud. وقت انتظار قفل ذاكرة التخزين المؤقت لحجز مساحة في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

filesystem_cache_enable_background_download_for_metadata_files_in_packed_storage

يسري فقط في ClickHouse Cloud. مدة الانتظار للحصول على قفل ذاكرة التخزين المؤقت لحجز مساحة في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

filesystem_cache_max_download_size

الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات البعيد الذي يمكن تنزيله عبر استعلام واحد

filesystem_cache_name

اسم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات المُراد استخدامه لمحركات الجداول عديمة الحالة أو بحيرات البيانات

filesystem_cache_prefer_bigger_buffer_size

يُفضَّل استخدام حجم ذاكرة مؤقتة أكبر إذا كانت ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات مُمكّنة، لتجنّب كتابة مقاطع ملفات صغيرة تُضعف أداء ذاكرة التخزين المؤقت. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي تمكين هذا الإعداد إلى زيادة استخدام الذاكرة.

filesystem_cache_reserve_space_wait_lock_timeout_milliseconds

مدة الانتظار لقفل ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات لحجز مساحة فيها

filesystem_cache_segments_batch_size

الحد الأقصى لحجم دفعة واحدة من مقاطع الملفات التي يمكن لمخزن القراءة المؤقت طلبها من ذاكرة التخزين المؤقت. ستؤدي القيمة المنخفضة جدًا إلى زيادة الطلبات على ذاكرة التخزين المؤقت، وقد تؤدي القيمة المرتفعة جدًا إلى إبطاء الإخلاء منها

filesystem_cache_skip_download_if_exceeds_per_query_cache_write_limit

الأسماء البديلة: skip_download_if_exceeds_query_cache تخطَّ التنزيل من نظام الملفات البعيد إذا تجاوز حجمه حجم ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦