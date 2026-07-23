هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وتُولَّد تلقائيًا من المصدر

الحد الأقصى لعدد الصفوف في المجموعة المستخدمة في تحسين FINAL الكسول. إذا تم تجاوزه، فسيُعاد استخدام FINAL العادي.

الحد الأقصى لعدد الصفوف المميّزة عند استخدام DISTINCT.

يحدّ من عدد الصفوف في بنية البيانات الموجودة على الجانب الأيمن (وعادةً ما تكون جدول تجزئة) والمستخدَمة عند ربط الجداول.

إذا كان الاستعلام يحتوي على عدة عمليات join، فإن ClickHouse يتحقق من هذا الإعداد لكل نتيجة وسيطة. وعند بلوغ الحد، يعتمد الإجراء على join_algorithm المحدد — راجع ذلك الإعداد لمعرفة السلوك الخاص بكل خوارزمية (spill، أو إعادة التقسيم، أو التبديل، أو throw/break وفقًا لـ join_overflow_mode ).

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

0 — عدد غير محدود من الصفوف.

الحد الأقصى لعدد الصفوف في مجموعة البيانات ضمن العبارة IN المُنشأة من استعلام فرعي.

الحد الأقصى لحجم المجموعة المستخدمة لتصفية الجداول قبل تنفيذ join استنادًا إلى مجموعات الصفوف الخاصة بكلٍّ منها.

القيم الممكنة:

0 — تعطيل.

أي عدد صحيح موجب.

الحد الأقصى لعدد المفاتيح الفريدة الناتجة عن التجميع. يتيح لك هذا الإعداد تقييد استهلاك الذاكرة عند إجراء التجميع.

إذا كان التجميع أثناء GROUP BY يُنتج عددًا من الصفوف (مفاتيح GROUP BY الفريدة) أكبر من العدد المحدد، فسيُحدَّد السلوك بواسطة ‘group_by_overflow_mode’ التي تكون قيمتها الافتراضية throw ، ولكن يمكن أيضًا تحويله إلى وضع GROUP BY تقريبي.

الحد الأقصى لعدد الصفوف التي يمكن قراءتها من جدول عند تنفيذ استعلام. يُتحقق من هذا القيد لكل جزء بيانات مُعالَج، ويُطبَّق فقط على أعمق تعبير جدول، وعند القراءة من خادم بعيد، يُتحقق منه فقط على الخادم البعيد.

الحد الأقصى لعدد الصفوف التي يمكن قراءتها من جدول محلي على عقدة طرفية عند تشغيل استعلام موزّع. ومع أن الاستعلامات الموزّعة يمكنها إصدار عدة استعلامات فرعية إلى كل شارد (طرفي)، فلن يُطبَّق هذا الحد إلا في مرحلة القراءة على العقد الطرفية، وسيُتجاهل في مرحلة دمج النتائج على العقدة الجذرية.

على سبيل المثال، تتكوّن المجموعة من شاردتين، وتحتوي كل شاردة على جدول فيه 100 صف. سيَفشل الاستعلام الموزّع الذي يُفترض أن يقرأ جميع البيانات من كلا الجدولين مع الإعداد max_rows_to_read=150 ، لأن العدد الإجمالي سيكون 200 صف. أما الاستعلام الذي يستخدم max_rows_to_read_leaf=150 فسينجح، لأن العقد الطرفية لن تقرأ أكثر من 100 صف.

يُتحقَّق من هذا القيد لكل دفعة بيانات تتم معالجتها.

هذا الإعداد غير مستقر مع prefer_localhost_replica=1 .

الحد الأقصى لعدد الصفوف قبل الفرز. يتيح لك هذا تقييد استهلاك الذاكرة أثناء الفرز. إذا استلزمت عملية ORDER BY معالجة عدد من السجلات يتجاوز المقدار المحدد، فسيُحدَّد السلوك بواسطة sort_overflow_mode ، والذي يكون مضبوطًا افتراضيًا على throw .

الحد الأقصى للحجم (بالصفوف) الذي يمكن تمريره إلى server بعيد أو حفظه في temporary table عند تنفيذ قسم GLOBAL IN/JOIN.