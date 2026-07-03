تُستخدم عبارة TRUNCATE في ClickHouse لإزالة جميع البيانات بسرعة من جدول أو قاعدة بيانات مع الحفاظ على بنيتهما.

​ TRUNCATE TABLE

TRUNCATE TABLE [IF EXISTS] [db.] name [ON CLUSTER cluster] [SYNC]

Parameter Description IF EXISTS يمنع حدوث خطأ إذا لم يكن الجدول موجودًا. وإذا أُغفل، فسيُرجع الاستعلام خطأ. db.name اسم قاعدة البيانات اختياري. ON CLUSTER cluster يشغّل الأمر على عنقود محدد. SYNC يجعل عملية الاقتطاع متزامنة عبر النسخ المتماثلة عند استخدام الجداول المتماثلة. وإذا أُغفل، تحدث عملية الاقتطاع بشكل غير متزامن افتراضيًا.

يمكنك استخدام إعداد alter_sync لتهيئة الانتظار حتى تُنفَّذ الإجراءات على النسخ المتماثلة.

TRUNCATE باستخدام إعداد يمكنك تحديد مدة الانتظار (بالثواني) حتى تنفّذ النسخ المتماثلة غير النشطة استعلاماتباستخدام إعداد replication_wait_for_inactive_replica_timeout

إذا كان alter_sync مضبوطًا على 2 وكانت بعض النسخ المتماثلة غير نشطة لمدة تتجاوز الوقت المحدد بواسطة إعداد replication_wait_for_inactive_replica_timeout ، فسيُطرَح الاستثناء UNFINISHED .

الاستعلام TRUNCATE TABLE غير مدعوم لمحركات الجداول التالية:

​ TRUNCATE جميع الجداول

TRUNCATE [ALL] TABLES FROM [IF EXISTS] db [LIKE | ILIKE | NOT LIKE '<pattern>'] [ON CLUSTER cluster]

المعلمة الوصف ALL يزيل البيانات من جميع الجداول في قاعدة البيانات. IF EXISTS يمنع حدوث خطأ إذا لم تكن قاعدة البيانات موجودة. db اسم قاعدة البيانات. LIKE | ILIKE | NOT LIKE '<pattern>' يُصفّي الجداول حسب النمط. ON CLUSTER cluster ينفّذ الأمر على مستوى العنقود.

يزيل جميع البيانات من جميع الجداول في قاعدة بيانات.

​ TRUNCATE DATABASE

TRUNCATE DATABASE [IF EXISTS] db [ON CLUSTER cluster]

المعلمة الوصف IF EXISTS يمنع ظهور خطأ إذا كانت قاعدة البيانات غير موجودة. db اسم قاعدة البيانات. ON CLUSTER cluster ينفّذ الأمر على مستوى عنقود محدد.

يزيل جميع الجداول من قاعدة بيانات مع الإبقاء على قاعدة البيانات نفسها. وعند حذف العبارة IF EXISTS ، يعرض الاستعلام خطأ إذا كانت قاعدة البيانات غير موجودة.