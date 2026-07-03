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تُستخدم عبارة TRUNCATE في ClickHouse لإزالة جميع البيانات بسرعة من جدول أو قاعدة بيانات مع الحفاظ على بنيتهما.

TRUNCATE TABLE


يمكنك استخدام إعداد alter_sync لتهيئة الانتظار حتى تُنفَّذ الإجراءات على النسخ المتماثلة. يمكنك تحديد مدة الانتظار (بالثواني) حتى تنفّذ النسخ المتماثلة غير النشطة استعلامات TRUNCATE باستخدام إعداد replication_wait_for_inactive_replica_timeout.
إذا كان alter_sync مضبوطًا على 2 وكانت بعض النسخ المتماثلة غير نشطة لمدة تتجاوز الوقت المحدد بواسطة إعداد replication_wait_for_inactive_replica_timeout، فسيُطرَح الاستثناء UNFINISHED.
الاستعلام TRUNCATE TABLE غير مدعوم لمحركات الجداول التالية:

TRUNCATE جميع الجداول


يزيل جميع البيانات من جميع الجداول في قاعدة بيانات.

TRUNCATE DATABASE


يزيل جميع الجداول من قاعدة بيانات مع الإبقاء على قاعدة البيانات نفسها. وعند حذف العبارة IF EXISTS، يعرض الاستعلام خطأ إذا كانت قاعدة البيانات غير موجودة.
TRUNCATE DATABASE غير مدعوم لقواعد البيانات Replicated. بدلًا من ذلك، ما عليك سوى تنفيذ DROP ثم CREATE لقاعدة البيانات.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦