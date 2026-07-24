يُفعّل استعلام
parallel_distributed_insert_select
INSERT ... SELECT الموزّع المتوازي.
إذا نفّذنا استعلامات
INSERT INTO distributed_table_a SELECT ... FROM distributed_table_b وكان كلا الجدولين يستخدمان العنقود نفسه، وكان كلاهما إما مكرّرًا أو غير مكرّر، فستُعالَج هذه query محليًا على كل shard.
القيم الممكنة:
0— معطّل.
1— سيُنفَّذ
SELECTعلى كل shard من الجدول الأساسي للمحرك الموزّع.
2— سيُنفَّذ
SELECTو
INSERTعلى كل shard من/إلى الجدول الأساسي للمحرك الموزّع.
INSERT ... SELECT من مصدر
ReplicatedMergeTree أو
SharedMergeTree بالتوازي عبر النسخ المتماثلة. لتمكين ذلك:
parallel_distributed_insert_select = 2
enable_parallel_replicas = 1
عند استخدام خوارزمية join المعتمدة على hash، تساعد هذه العتبة في تحديد ما إذا كان سيتم استخدام
parallel_hash_join_threshold
hash أو
parallel_hash (وذلك فقط إذا كان تقدير حجم الجدول الأيمن متاحًا).
ويُستخدم الخيار الأول عندما يكون معروفًا أن حجم الجدول الأيمن أقل من هذه العتبة.
يسمح لعدة خيوط تنفيذ بمعالجة الصفوف غير المنضمّة من الجدول الأيمن بالتوازي أثناء عمليات RIGHT وFULL JOIN. يمكن أن يسرّع ذلك مرحلة الصفوف غير المنضمّة عند استخدام خوارزمية JOIN
parallel_non_joined_rows_processing
parallel_hash مع الجداول الكبيرة.
عند تعطيله، تُعالَج الصفوف غير المنضمّة بواسطة خيط تنفيذ واحد.
هذا إعداد داخلي لا ينبغي استخدامه مباشرةً، ويمثل تفصيلًا تنفيذيًا لوضع «النسخ المتماثلة المتوازية». سيُضبط هذا الإعداد تلقائيًا بواسطة الخادم البادئ للاستعلامات الموزعة، بحيث يحدد فهرس النسخة المتماثلة المشاركة في معالجة الاستعلام ضمن النسخ المتماثلة المتوازية.
parallel_replica_offset
يُمكّن من الدفع إلى العروض المُلحقة بالتزامن بدلًا من بشكلٍ تسلسلي.