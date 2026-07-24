هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، ويتم إنشاؤها تلقائيًا من المصدر

يُفعّل استعلام INSERT ... SELECT الموزّع المتوازي.

INSERT INTO distributed_table_a SELECT ... FROM distributed_table_b وكان كلا الجدولين يستخدمان العنقود نفسه، وكان كلاهما إما إذا نفّذنا استعلاماتوكان كلا الجدولين يستخدمان العنقود نفسه، وكان كلاهما إما مكرّرًا أو غير مكرّر، فستُعالَج هذه query محليًا على كل shard.

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

— معطّل. 1 — سيُنفَّذ SELECT على كل shard من الجدول الأساسي للمحرك الموزّع.

— سيُنفَّذ على كل shard من الجدول الأساسي للمحرك الموزّع. 2 — سيُنفَّذ SELECT و INSERT على كل shard من/إلى الجدول الأساسي للمحرك الموزّع.

اعتبارًا من v25.4، يمكن أيضًا تنفيذ INSERT ... SELECT من مصدر ReplicatedMergeTree أو SharedMergeTree بالتوازي عبر النسخ المتماثلة. لتمكين ذلك:

parallel_distributed_insert_select = 2

enable_parallel_replicas = 1

عند استخدام خوارزمية join المعتمدة على hash، تساعد هذه العتبة في تحديد ما إذا كان سيتم استخدام hash أو parallel_hash (وذلك فقط إذا كان تقدير حجم الجدول الأيمن متاحًا). ويُستخدم الخيار الأول عندما يكون معروفًا أن حجم الجدول الأيمن أقل من هذه العتبة.

يسمح لعدة خيوط تنفيذ بمعالجة الصفوف غير المنضمّة من الجدول الأيمن بالتوازي أثناء عمليات RIGHT وFULL JOIN. يمكن أن يسرّع ذلك مرحلة الصفوف غير المنضمّة عند استخدام خوارزمية JOIN ‏ parallel_hash مع الجداول الكبيرة. عند تعطيله، تُعالَج الصفوف غير المنضمّة بواسطة خيط تنفيذ واحد.

هذا إعداد داخلي لا ينبغي استخدامه مباشرةً، ويمثل تفصيلًا تنفيذيًا لوضع «النسخ المتماثلة المتوازية». سيُضبط هذا الإعداد تلقائيًا بواسطة الخادم البادئ للاستعلامات الموزعة، بحيث يحدد فهرس النسخة المتماثلة المشاركة في معالجة الاستعلام ضمن النسخ المتماثلة المتوازية.

يُمكّن من الدفع إلى العروض المُلحقة بالتزامن بدلًا من بشكلٍ تسلسلي.