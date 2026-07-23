استخدم حدود فهرس minmax الخاصة بتقسيم الجزء لاستبعاد المزيد من الحبيبات أثناء تحليل المفتاح الأساسي لجداول MergeTree ، عندما يكون أحد أعمدة المفتاح الأساسي أيضاً من الأعمدة المُدخلة في مفتاح التقسيم.

على سبيل المثال، في جدول MergeTree يتضمن ORDER BY (id, event_time) و PARTITION BY toYYYYMM(event_time) ، سيستخدم ClickHouse فهرس minmax الخاص بالتقسيم على event_time أثناء تحليل فهرس المفتاح الأساسي لاتخاذ قرارات أدق بشأن استبعاد الحبيبات.

القيم الممكنة:

0 — معطل.

1 — مُمكّن.

الأسماء البديلة: use_partition_key

استخدام مفتاح التقسيم لاستبعاد الأقسام أثناء تنفيذ الاستعلام في جداول MergeTree.

القيم الممكنة: