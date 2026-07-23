استخدم حدود فهرس minmax الخاصة بتقسيم الجزء لاستبعاد المزيد من الحبيبات أثناء تحليل المفتاح الأساسي لجداول
use_partition_minmax_for_primary_key_pruning
MergeTree، عندما يكون أحد أعمدة المفتاح الأساسي أيضاً من الأعمدة المُدخلة في مفتاح التقسيم.
على سبيل المثال، في جدول
MergeTree يتضمن
ORDER BY (id, event_time) و
PARTITION BY toYYYYMM(event_time)، سيستخدم ClickHouse فهرس minmax الخاص بالتقسيم على
event_time أثناء تحليل فهرس المفتاح الأساسي لاتخاذ قرارات أدق بشأن استبعاد الحبيبات.
القيم الممكنة:
- 0 — معطل.
- 1 — مُمكّن.
الأسماء البديلة:
use_partition_pruning
use_partition_key
استخدام مفتاح التقسيم لاستبعاد الأقسام أثناء تنفيذ الاستعلام في جداول MergeTree.
القيم الممكنة:
- 0 — معطّل.
- 1 — ممكّن.