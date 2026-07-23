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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

use_partition_minmax_for_primary_key_pruning

استخدم حدود فهرس minmax الخاصة بتقسيم الجزء لاستبعاد المزيد من الحبيبات أثناء تحليل المفتاح الأساسي لجداول MergeTree، عندما يكون أحد أعمدة المفتاح الأساسي أيضاً من الأعمدة المُدخلة في مفتاح التقسيم. على سبيل المثال، في جدول MergeTree يتضمن ORDER BY (id, event_time) و PARTITION BY toYYYYMM(event_time)، سيستخدم ClickHouse فهرس minmax الخاص بالتقسيم على event_time أثناء تحليل فهرس المفتاح الأساسي لاتخاذ قرارات أدق بشأن استبعاد الحبيبات. القيم الممكنة:
  • 0 — معطل.
  • 1 — مُمكّن.

use_partition_pruning

الأسماء البديلة: use_partition_key استخدام مفتاح التقسيم لاستبعاد الأقسام أثناء تنفيذ الاستعلام في جداول MergeTree. القيم الممكنة:
  • 0 — معطّل.
  • 1 — ممكّن.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦