استخدم قيمة تقديرية لتحسين العدّ البسيط في وحدات التخزين التي تدعم هذا النوع من التقدير، مثل EmbeddedRocksDB. القيم الممكنة:
optimize_trivial_approximate_count_query
- 0 — التحسين معطّل.
- 1 — التحسين مفعّل.
يُفعّل أو يعطّل تحسين الاستعلام البسيط
optimize_trivial_count_query
SELECT count() FROM table باستخدام البيانات الوصفية من MergeTree. إذا كنت بحاجة إلى استخدام أمان على مستوى الصفوف، فعطّل هذا الإعداد.
القيم الممكنة:
- 0 — التحسين معطّل.
- 1 — التحسين مفعّل.
يوسّع تحسين optimize_trivial_count_query ليشمل الاستعلامات من الشكل
optimize_trivial_count_with_sparsity_filter
SELECT count() FROM t WHERE col <op> const، حيث تؤدي
<op> const
إلى تقسيم الصفوف بدقة إلى القيم الافتراضية وغير الافتراضية للعمود
col. وعندها يُستمدّ العدد
من العدّادات
num_defaults /
num_rows لكل عمود التي يحتفظ بها MergeTree بالفعل
في
serialization.json، من دون فحص البيانات.
الأنماط المتعرَّف عليها:
col = default(col)/
col != default(col)لـ
Int*/
UInt*و
String/
FixedStringو
Date/
DateTime/
DateTime64و
Decimal*و
UUIDو
IPv4/
IPv6.
IS NULL/
IS NOT NULLعلى الأعمدة
Nullable.
empty(col)/
notEmpty(col)على أعمدة
String.
col = true/
col != trueعلى أعمدة
Bool.
col > 0و
col >= 1و
col < 1و
col <= 0على أعمدة الأعداد الصحيحة غير الموقَّعة.
col/
NOT colمباشرةً على أعمدة
Int*و
UInt*و
Bool(اختبار القيمة المنطقية).
Float* أو
Enum* أو
Nullable أو
LowCardinality
أو الأنواع المركبة (
Tuple و
Array و
Map و…) — وبالنسبة إلى هذه الأنواع، يُستمدّ العدد من
مسار الفحص العادي.
لكي يسري ذلك، يجب أن يكون العدّاد
num_defaults لكل part دقيقًا. فعِّل إعداد الجدول في MergeTree
compute_exact_num_defaults_for_sparse_columns على الجدول الهدف قبل
عمليات insert وmerges. أمّا الـ parts المكتوبة من دونه فتُستبعَد بصمت من إعادة الكتابة هذه، لذا
فإن تفعيل
optimize_trivial_count_with_sparsity_filter وحده ليس كافيًا.
بالنسبة إلى أنماط
IS NULL /
IS NOT NULL على أعمدة
Nullable، يجب أيضًا أن تكون للعمود
مدخلة
num_defaults في
serialization.json، وهذا لا يحدث إلا عندما يكون إعداد الجدول في MergeTree
nullable_serialization_version مضبوطًا على
allow_sparse وقت insert /
merge. مع القيمة الافتراضية
basic، لا تحصل أعمدة
Nullable على أي مدخلة لكل عمود، لذلك
لا يُطبَّق هذا التحسين بصمت.
القيم الممكنة:
- 0 — التحسين معطّل.
- 1 — التحسين مفعّل.
يؤدي هذا الإعداد إلى تمكين تحسين الاستعلام البسيط
optimize_trivial_group_by_limit_query
SELECT key_expr FROM table GROUP BY key_expr LIMIT n أو تعطيله (من دون دوال تجميع في الإسقاط، ومن دون بنود
HAVING/
ORDER BY/
LIMIT BY/window، ومن دون معدِّلات
GROUP BY) وذلك عبر تعيين
max_rows_to_group_by = n + offset و
group_by_overflow_mode = 'any'. ويتوقف التجميع بمجرد إنتاج
n + offset من المفاتيح المميزة.
يُلغى هذا التحسين عندما يكون المستخدم قد عيّن
group_by_overflow_mode صراحةً إلى قيمة غير
any (للحفاظ على سلوك
throw/
break الذي حدّده صراحةً)، وكذلك عندما يكون قد عيّن مسبقًا قيمة أكثر تقييدًا لـ
max_rows_to_group_by (إذ يصبح التحسين عندئذٍ بلا تأثير).
القيم الممكنة:
- 0 — التحسين معطّل.
- 1 — التحسين مفعّل.
تحسين استعلام ‘INSERT INTO table SELECT … FROM TABLES’ البسيط