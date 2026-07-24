هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

استخدم قيمة تقديرية لتحسين العدّ البسيط في وحدات التخزين التي تدعم هذا النوع من التقدير، مثل EmbeddedRocksDB.

القيم الممكنة:

0 — التحسين معطّل. 1 — التحسين مفعّل.



يُفعّل أو يعطّل تحسين الاستعلام البسيط SELECT count() FROM table باستخدام البيانات الوصفية من MergeTree. إذا كنت بحاجة إلى استخدام أمان على مستوى الصفوف، فعطّل هذا الإعداد.

القيم الممكنة:

0 — التحسين معطّل. 1 — التحسين مفعّل.



انظر أيضًا:

SELECT count() FROM t WHERE col <op> const ، حيث تؤدي <op> const إلى تقسيم الصفوف بدقة إلى القيم الافتراضية وغير الافتراضية للعمود col . وعندها يُستمدّ العدد من العدّادات num_defaults / num_rows لكل عمود التي يحتفظ بها MergeTree بالفعل في serialization.json ، من دون فحص البيانات. يوسّع تحسين optimize_trivial_count_query ليشمل الاستعلامات من الشكل، حيث تؤديإلى تقسيم الصفوف بدقة إلى القيم الافتراضية وغير الافتراضية للعمود. وعندها يُستمدّ العدد من العدّاداتلكل عمود التي يحتفظ بها MergeTree بالفعل في، من دون فحص البيانات.

الأنماط المتعرَّف عليها:

col = default(col) / col != default(col) لـ Int* / UInt* و String / FixedString و Date / DateTime / DateTime64 و Decimal* و UUID و IPv4 / IPv6 .

/ لـ / و / و / / و و و / . IS NULL / IS NOT NULL على الأعمدة Nullable .

/ على الأعمدة . empty(col) / notEmpty(col) على أعمدة String .

/ على أعمدة . col = true / col != true على أعمدة Bool .

/ على أعمدة . col > 0 و col >= 1 و col < 1 و col <= 0 على أعمدة الأعداد الصحيحة غير الموقَّعة.

و و و على أعمدة الأعداد الصحيحة غير الموقَّعة. col / NOT col مباشرةً على أعمدة Int* و UInt* و Bool (اختبار القيمة المنطقية).

لا تُطبَّق أنماط المساواة على Float* أو Enum* أو Nullable أو LowCardinality أو الأنواع المركبة ( Tuple و Array و Map و…) — وبالنسبة إلى هذه الأنواع، يُستمدّ العدد من مسار الفحص العادي.

لكي يسري ذلك، يجب أن يكون العدّاد num_defaults لكل part دقيقًا. فعِّل إعداد الجدول في MergeTree compute_exact_num_defaults_for_sparse_columns على الجدول الهدف قبل عمليات insert وmerges. أمّا الـ parts المكتوبة من دونه فتُستبعَد بصمت من إعادة الكتابة هذه، لذا فإن تفعيل optimize_trivial_count_with_sparsity_filter وحده ليس كافيًا.

بالنسبة إلى أنماط IS NULL / IS NOT NULL على أعمدة Nullable ، يجب أيضًا أن تكون للعمود مدخلة num_defaults في serialization.json ، وهذا لا يحدث إلا عندما يكون إعداد الجدول في MergeTree nullable_serialization_version مضبوطًا على allow_sparse وقت insert / merge. مع القيمة الافتراضية basic ، لا تحصل أعمدة Nullable على أي مدخلة لكل عمود، لذلك لا يُطبَّق هذا التحسين بصمت.

القيم الممكنة:

0 — التحسين معطّل. 1 — التحسين مفعّل.



انظر أيضًا:

يؤدي هذا الإعداد إلى تمكين تحسين الاستعلام البسيط SELECT key_expr FROM table GROUP BY key_expr LIMIT n أو تعطيله (من دون دوال تجميع في الإسقاط، ومن دون بنود HAVING / ORDER BY / LIMIT BY /window، ومن دون معدِّلات GROUP BY ) وذلك عبر تعيين max_rows_to_group_by = n + offset و group_by_overflow_mode = 'any' . ويتوقف التجميع بمجرد إنتاج n + offset من المفاتيح المميزة.

يُلغى هذا التحسين عندما يكون المستخدم قد عيّن group_by_overflow_mode صراحةً إلى قيمة غير any (للحفاظ على سلوك throw / break الذي حدّده صراحةً)، وكذلك عندما يكون قد عيّن مسبقًا قيمة أكثر تقييدًا لـ max_rows_to_group_by (إذ يصبح التحسين عندئذٍ بلا تأثير).

القيم الممكنة:

0 — التحسين معطّل.

1 — التحسين مفعّل.

تحسين استعلام ‘INSERT INTO table SELECT … FROM TABLES’ البسيط