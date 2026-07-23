يحدّد الحد الأقصى لطول كل تعبير نمطي في دوال hyperscan للمطابقة المتعددة. القيم الممكنة:
max_hyperscan_regexp_length
- عدد صحيح موجب.
- 0 - الطول غير محدود.
النتيجة:
SELECT multiMatchAny('abcd', ['ab','bcd','c','d']) SETTINGS max_hyperscan_regexp_length = 3;
الاستعلام:
┌─multiMatchAny('abcd', ['ab', 'bcd', 'c', 'd'])─┐
│ 1 │
└────────────────────────────────────────────────┘
النتيجة:
SELECT multiMatchAny('abcd', ['ab','bcd','c','d']) SETTINGS max_hyperscan_regexp_length = 2;
انظر أيضًا
Exception: Regexp length too large.
يحدّد الحد الأقصى لإجمالي أطوال جميع التعبيرات النمطية في كل دالة hyperscan للمطابقة المتعددة. القيم الممكنة:
max_hyperscan_regexp_total_length
- عدد صحيح موجب.
- 0 - الطول غير مقيّد.
النتيجة:
SELECT multiMatchAny('abcd', ['a','b','c','d']) SETTINGS max_hyperscan_regexp_total_length = 5;
الاستعلام:
┌─multiMatchAny('abcd', ['a', 'b', 'c', 'd'])─┐
│ 1 │
└─────────────────────────────────────────────┘
النتيجة:
SELECT multiMatchAny('abcd', ['ab','bc','c','d']) SETTINGS max_hyperscan_regexp_total_length = 5;
انظر أيضًا
Exception: Total regexp lengths too large.