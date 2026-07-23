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تتوفر هذه الإعدادات في system.settings، ويتم توليدها تلقائيًا من الكود المصدري.

max_hyperscan_regexp_length

يحدّد الحد الأقصى لطول كل تعبير نمطي في دوال hyperscan للمطابقة المتعددة. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.
  • 0 - الطول غير محدود.
مثال الاستعلام:
النتيجة:
الاستعلام:
النتيجة:
انظر أيضًا

max_hyperscan_regexp_total_length

يحدّد الحد الأقصى لإجمالي أطوال جميع التعبيرات النمطية في كل دالة hyperscan للمطابقة المتعددة. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.
  • 0 - الطول غير مقيّد.
مثال الاستعلام:
النتيجة:
الاستعلام:
النتيجة:
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦