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تتوفر هذه الإعدادات في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

iceberg_delete_data_on_drop

تحديد ما إذا كان سيتم حذف جميع ملفات Iceberg عند تنفيذ عملية الحذف أم لا.

iceberg_manifest_min_count_to_compact

الحد الأدنى لعدد ملفات manifest المطلوب لبدء دمج يقتصر على ملفات manifest عبر OPTIMIZE TABLE … MANIFEST. إذا كان العدد الحالي لملفات manifest أقل من هذه العتبة أو مساويًا لها، فسيتم تخطي الدمج. يتطلب تفعيل allow_experimental_iceberg_compaction.

iceberg_max_number_datafiles_to_compact

العتبة الخاصة بملفات بيانات الدمج في Iceberg.

iceberg_orphan_files_older_than_seconds

عتبة العمر الافتراضية، بالثواني، لإزالة الملفات اليتيمة في جداول Iceberg. لا تُعدّ الملفات الأحدث من هذه العتبة ملفات يتيمة. يُستخدم هذا الإعداد عند عدم تمرير الوسيط older_than في استدعاء الإجراء remove_orphan_files(). القيمة الافتراضية هي 259200 (3 أيام).

iceberg_snapshot_id

نفّذ استعلامًا على جدول Iceberg باستخدام معرّف اللقطة المحدّد.

iceberg_timestamp_ms

استعلم عن جدول Iceberg باستخدام اللقطة السارية عند طابع زمني محدد.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦