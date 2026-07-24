تحديد ما إذا كان سيتم حذف جميع ملفات Iceberg عند تنفيذ عملية الحذف أم لا.

الحد الأدنى لعدد ملفات manifest المطلوب لبدء دمج يقتصر على ملفات manifest عبر OPTIMIZE TABLE … MANIFEST. إذا كان العدد الحالي لملفات manifest أقل من هذه العتبة أو مساويًا لها، فسيتم تخطي الدمج. يتطلب تفعيل allow_experimental_iceberg_compaction.

العتبة الخاصة بملفات بيانات الدمج في Iceberg.

عتبة العمر الافتراضية، بالثواني، لإزالة الملفات اليتيمة في جداول Iceberg. لا تُعدّ الملفات الأحدث من هذه العتبة ملفات يتيمة. يُستخدم هذا الإعداد عند عدم تمرير الوسيط older_than في استدعاء الإجراء remove_orphan_files() . القيمة الافتراضية هي 259200 (3 أيام).

نفّذ استعلامًا على جدول Iceberg باستخدام معرّف اللقطة المحدّد.

استعلم عن جدول Iceberg باستخدام اللقطة السارية عند طابع زمني محدد.