تحديد ما إذا كان سيتم حذف جميع ملفات Iceberg عند تنفيذ عملية الحذف أم لا.
iceberg_delete_data_on_drop
الحد الأدنى لعدد ملفات manifest المطلوب لبدء دمج يقتصر على ملفات manifest عبر OPTIMIZE TABLE … MANIFEST. إذا كان العدد الحالي لملفات manifest أقل من هذه العتبة أو مساويًا لها، فسيتم تخطي الدمج. يتطلب تفعيل allow_experimental_iceberg_compaction.
iceberg_manifest_min_count_to_compact
العتبة الخاصة بملفات بيانات الدمج في Iceberg.
iceberg_max_number_datafiles_to_compact
عتبة العمر الافتراضية، بالثواني، لإزالة الملفات اليتيمة في جداول Iceberg. لا تُعدّ الملفات الأحدث من هذه العتبة ملفات يتيمة. يُستخدم هذا الإعداد عند عدم تمرير الوسيط
iceberg_orphan_files_older_than_seconds
older_than في استدعاء الإجراء
remove_orphan_files(). القيمة الافتراضية هي 259200 (3 أيام).
نفّذ استعلامًا على جدول Iceberg باستخدام معرّف اللقطة المحدّد.
iceberg_snapshot_id
استعلم عن جدول Iceberg باستخدام اللقطة السارية عند طابع زمني محدد.