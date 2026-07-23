يسمح هذا الإعداد باستخدام نوع البيانات LowCardinality مع تنسيق Native أو يقيّد ذلك. إذا كان استخدام
low_cardinality_allow_in_native_format
LowCardinality مقيّدًا، فإن خادم ClickHouse يحوّل أعمدة
LowCardinality إلى أعمدة ordinary في استعلامات
SELECT، ويحوّل الأعمدة ordinary إلى أعمدة
LowCardinality في استعلامات
INSERT.
هذا الإعداد مطلوب بشكل أساسي لعملاء الجهات الخارجية الذين لا يدعمون نوع البيانات
LowCardinality.
القيم المحتملة:
- 1 — استخدام
LowCardinalityغير مقيّد.
- 0 — استخدام
LowCardinalityمقيّد.
يحدّد هذا الإعداد الحد الأقصى لحجم القاموس العام المشترك، محسوبًا بعدد الصفوف، لنوع البيانات LowCardinality الذي يمكن كتابته إلى نظام ملفات التخزين. ويمنع هذا الإعداد المشكلات المتعلقة بـ RAM في حال نمو القاموس دون حدود. وتكتب ClickHouse جميع البيانات التي يتعذّر ترميزها بسبب بلوغ الحد الأقصى لحجم القاموس بالطريقة العادية. القيم الممكنة:
low_cardinality_max_dictionary_size
- أي عدد صحيح موجب.
يُشغّل أو يوقف استخدام قاموس واحد لجزء البيانات. افتراضيًا، يراقب خادم ClickHouse حجم القواميس، وإذا تجاوز أحد القواميس حجمه، يبدأ الخادم في كتابة القاموس التالي. ولمنع إنشاء عدة قواميس، اضبط
low_cardinality_use_single_dictionary_for_part
low_cardinality_use_single_dictionary_for_part = 1.
القيم الممكنة:
- 1 — يُمنع إنشاء عدة قواميس لجزء البيانات.
- 0 — لا يُمنع إنشاء عدة قواميس لجزء البيانات.