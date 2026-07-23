إعدادات جلسة ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة low_cardinality_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

يسمح هذا الإعداد باستخدام نوع البيانات LowCardinality مع تنسيق Native أو يقيّد ذلك.

إذا كان استخدام LowCardinality مقيّدًا، فإن خادم ClickHouse يحوّل أعمدة LowCardinality إلى أعمدة ordinary في استعلامات SELECT ، ويحوّل الأعمدة ordinary إلى أعمدة LowCardinality في استعلامات INSERT .

هذا الإعداد مطلوب بشكل أساسي لعملاء الجهات الخارجية الذين لا يدعمون نوع البيانات LowCardinality .

القيم المحتملة:

1 — استخدام LowCardinality غير مقيّد.

غير مقيّد. 0 — استخدام LowCardinality مقيّد.

يحدّد هذا الإعداد الحد الأقصى لحجم القاموس العام المشترك، محسوبًا بعدد الصفوف، لنوع البيانات LowCardinality الذي يمكن كتابته إلى نظام ملفات التخزين. ويمنع هذا الإعداد المشكلات المتعلقة بـ RAM في حال نمو القاموس دون حدود. وتكتب ClickHouse جميع البيانات التي يتعذّر ترميزها بسبب بلوغ الحد الأقصى لحجم القاموس بالطريقة العادية.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

يُشغّل أو يوقف استخدام قاموس واحد لجزء البيانات.

افتراضيًا، يراقب خادم ClickHouse حجم القواميس، وإذا تجاوز أحد القواميس حجمه، يبدأ الخادم في كتابة القاموس التالي. ولمنع إنشاء عدة قواميس، اضبط low_cardinality_use_single_dictionary_for_part = 1 .

القيم الممكنة: