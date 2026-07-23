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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، ويجري توليدها تلقائيًا من المصدر.

query_cache_compress_entries

قم بضغط إدخالات ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. يقلّل هذا من استهلاك الذاكرة في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات، لكن على حساب إبطاء عمليات الإدراج فيها / القراءة منها. القيم الممكنة:
  • 0 - معطّل
  • 1 - مفعّل

query_cache_for_subqueries

إذا كان هذا الخيار مفعّلًا، فقد تُكتَب نتائج الاستعلامات الفرعية إلى ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات وتُقرأ منها. وهذا يتيح سريان use_query_cache على جميع الاستعلامات الفرعية. القيم الممكنة:
  • 0 - معطّل
  • 1 - مفعّل

query_cache_max_entries

الحد الأقصى لعدد نتائج الاستعلام التي يمكن للمستخدم الحالي تخزينها في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. تعني القيمة 0 عدم وجود حد. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب >= 0.

query_cache_max_size_in_bytes

الحد الأقصى للذاكرة (بالبايت) الذي يمكن للمستخدم الحالي تخصيصه في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. وتعني القيمة 0 عدم وجود حد. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح غير سالب >= 0.

query_cache_min_query_duration

الحد الأدنى لمدة تنفيذ الاستعلام، بالمللي ثانية، اللازمة لتخزين نتيجته في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب >= 0.

query_cache_min_query_runs

الحد الأدنى لعدد المرات التي يجب أن يُنفَّذ فيها استعلام SELECT قبل تخزين نتيجته في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح غير سالب >= 0.

query_cache_nondeterministic_function_handling

يتحكم هذا الإعداد في كيفية تعامل ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات مع استعلامات SELECT التي تتضمن دوال غير حتمية مثل rand() أو now(). القيم الممكنة:
  • 'throw' - يُطلق استثناءً ولا يخزّن نتيجة الاستعلام مؤقتًا.
  • 'save' - يخزّن نتيجة الاستعلام مؤقتًا.
  • 'ignore' - لا يخزّن نتيجة الاستعلام مؤقتًا ولا يُطلق استثناءً.

query_cache_share_between_users

إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا، يمكن للمستخدمين الآخرين الاطّلاع على نتائج استعلامات SELECT المخزّنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. لا يُنصح بتمكين هذا الإعداد لأسباب أمنية. القيم الممكنة:
  • 0 - معطّل
  • 1 - مفعّل

query_cache_squash_partial_results

ادمج كتل النتائج الجزئية في كتل بحجم max_block_size. يقلل هذا من أداء عمليات الإدراج في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات، لكنه يحسّن قابلية ضغط إدخالات ذاكرة التخزين المؤقت (راجع query_cache_compress-entries). القيم الممكنة:
  • 0 - معطّل
  • 1 - مفعّل

query_cache_system_table_handling

يتحكم هذا الإعداد في كيفية تعامل ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات مع استعلامات SELECT الموجَّهة إلى جداول النظام، أي الجداول الموجودة في قاعدتَي البيانات system.* وinformation_schema.*. القيم الممكنة:
  • 'throw' - يُطلق استثناءً ولا يخزّن نتيجة الاستعلام مؤقتًا.
  • 'save' - يخزّن نتيجة الاستعلام مؤقتًا.
  • 'ignore' - لا يخزّن نتيجة الاستعلام مؤقتًا ولا يُطلق استثناءً.

query_cache_tag

سلسلة نصية تعمل كوسم لإدخالات ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. تتعامل ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات مع الاستعلامات نفسها ذات الأوسمة المختلفة على أنها استعلامات مختلفة. القيم الممكنة:
  • أي سلسلة نصية

query_cache_ttl

بعد هذه المدة بالثواني، تصبح عناصر ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات غير حديثة. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب >= 0.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦