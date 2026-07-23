قم بضغط إدخالات ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. يقلّل هذا من استهلاك الذاكرة في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات، لكن على حساب إبطاء عمليات الإدراج فيها / القراءة منها. القيم الممكنة:
query_cache_compress_entries
- 0 - معطّل
- 1 - مفعّل
إذا كان هذا الخيار مفعّلًا، فقد تُكتَب نتائج الاستعلامات الفرعية إلى ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات وتُقرأ منها. وهذا يتيح سريان
query_cache_for_subqueries
use_query_cache على جميع الاستعلامات الفرعية.
القيم الممكنة:
- 0 - معطّل
- 1 - مفعّل
الحد الأقصى لعدد نتائج الاستعلام التي يمكن للمستخدم الحالي تخزينها في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. تعني القيمة 0 عدم وجود حد. القيم الممكنة:
query_cache_max_entries
- عدد صحيح موجب >= 0.
الحد الأقصى للذاكرة (بالبايت) الذي يمكن للمستخدم الحالي تخصيصه في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. وتعني القيمة 0 عدم وجود حد. القيم الممكنة:
query_cache_max_size_in_bytes
- عدد صحيح غير سالب >= 0.
الحد الأدنى لمدة تنفيذ الاستعلام، بالمللي ثانية، اللازمة لتخزين نتيجته في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. القيم الممكنة:
query_cache_min_query_duration
- عدد صحيح موجب >= 0.
الحد الأدنى لعدد المرات التي يجب أن يُنفَّذ فيها استعلام
query_cache_min_query_runs
SELECT قبل تخزين نتيجته في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات.
القيم الممكنة:
- عدد صحيح غير سالب >= 0.
يتحكم هذا الإعداد في كيفية تعامل ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات مع استعلامات
query_cache_nondeterministic_function_handling
SELECT التي تتضمن دوال غير حتمية مثل
rand() أو
now().
القيم الممكنة:
'throw'- يُطلق استثناءً ولا يخزّن نتيجة الاستعلام مؤقتًا.
'save'- يخزّن نتيجة الاستعلام مؤقتًا.
'ignore'- لا يخزّن نتيجة الاستعلام مؤقتًا ولا يُطلق استثناءً.
SELECT المخزّنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات.
لا يُنصح بتمكين هذا الإعداد لأسباب أمنية.
القيم الممكنة:
- 0 - معطّل
- 1 - مفعّل
ادمج كتل النتائج الجزئية في كتل بحجم max_block_size. يقلل هذا من أداء عمليات الإدراج في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات، لكنه يحسّن قابلية ضغط إدخالات ذاكرة التخزين المؤقت (راجع query_cache_compress-entries). القيم الممكنة:
query_cache_squash_partial_results
- 0 - معطّل
- 1 - مفعّل
يتحكم هذا الإعداد في كيفية تعامل ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات مع استعلامات
query_cache_system_table_handling
SELECT الموجَّهة إلى جداول النظام، أي الجداول الموجودة في قاعدتَي البيانات
system.* و
information_schema.*.
القيم الممكنة:
'throw'- يُطلق استثناءً ولا يخزّن نتيجة الاستعلام مؤقتًا.
'save'- يخزّن نتيجة الاستعلام مؤقتًا.
'ignore'- لا يخزّن نتيجة الاستعلام مؤقتًا ولا يُطلق استثناءً.
سلسلة نصية تعمل كوسم لإدخالات ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. تتعامل ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات مع الاستعلامات نفسها ذات الأوسمة المختلفة على أنها استعلامات مختلفة. القيم الممكنة:
query_cache_tag
- أي سلسلة نصية
بعد هذه المدة بالثواني، تصبح عناصر ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات غير حديثة. القيم الممكنة:
query_cache_ttl
- عدد صحيح موجب >= 0.