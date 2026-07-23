يجعل الإعداد compatibility ClickHouse يستخدم الإعدادات الافتراضية لإصدار سابق من ClickHouse، على أن يُحدَّد ذلك الإصدار السابق كقيمة لهذا الإعداد.

إذا كانت بعض الإعدادات مضبوطة على قيم غير افتراضية، فستظل هذه القيم مُطبَّقة (فقط الإعدادات التي لم تُعدَّل تتأثر بالإعداد compatibility ).

يأخذ هذا الإعداد رقم إصدار ClickHouse كسلسلة نصية، مثل 22.3 و 22.8 . وتعني القيمة الفارغة أن هذا الإعداد معطَّل.

يكون معطَّلًا افتراضيًا.

compatibility الافتراضي على مستوى الخدمة. يُرجى compatibility على مستوى المستخدم أو الدور أو profile أو الاستعلام أو الجلسة باستخدام آليات إعدادات ClickHouse القياسية، مثل SET compatibility = '22.3' داخل جلسة أو SETTINGS compatibility = '22.3' داخل استعلام. في ClickHouse Cloud، يجب أن يضبط ClickHouse Cloud Support إعدادالافتراضي على مستوى الخدمة. يُرجى فتح تذكرة لطلب ضبطه. ومع ذلك، يمكن تجاوز إعدادعلى مستوى المستخدم أو الدور أو profile أو الاستعلام أو الجلسة باستخدام آليات إعدادات ClickHouse القياسية، مثلداخل جلسة أوداخل استعلام.

التوافق: عند تفعيل هذا الإعداد، تُضمَّن معلمات سلسلة استعلام URL الموقَّعة مسبقًا (مثل X-Amz-*) في مفتاح S3 (السلوك القديم)، بحيث يُعامَل الرمز ’?’ كحرف بدل في المسار. وعند تعطيله (وهو الافتراضي)، تُبقى معلمات سلسلة استعلام URL الموقَّعة مسبقًا ضمن سلسلة استعلام URL لتجنّب تفسير ’?’ على أنه حرف بدل.