إذا كان استعلام البحث المتجهي يتضمن جملة WHERE، فإن هذا الإعداد يحدد ما إذا كانت ستُقيَّم أولًا (التصفية المسبقة)، أو ما إذا كان فهرس تشابه المتجهات سيُفحَص أولًا (التصفية اللاحقة). القيم الممكنة:
vector_search_filter_strategy
- ‘auto’ - التصفية اللاحقة (قد تتغير الدلالات الدقيقة مستقبلًا).
- ‘postfilter’ - استخدم فهرس تشابه المتجهات لتحديد أقرب الجيران، ثم طبّق عوامل التصفية الأخرى
- ‘prefilter’ - قيّم عوامل التصفية الأخرى أولًا، ثم نفّذ بحثًا بالقوة الغاشمة لتحديد الجيران.
الأسماء البديلة:
vector_search_index_fetch_multiplier
vector_search_postfilter_multiplier
يُضرب عدد أقرب الجيران الذين جرى جلبهم من فهرس تشابه المتجهات في هذا الرقم. لا يُطبَّق ذلك إلا عند التصفية اللاحقة مع شروط أخرى، أو إذا كان الإعداد ‘vector_search_with_rescoring = 1’. النطاق الصالح: [1.0, 1000.0]. تُرفَض القيم خارج هذا النطاق.
يُمكّن البحث المتجهي التقريبي ثنائي المراحل من دون فهرس (فحص بالقوة الغاشمة) على عمود مضغوط باستخدام
vector_search_use_quantized_codes
Quantized. عند التمكين، فإن
ORDER BY L2Distance|cosineDistance(vec, reference) LIMIT k على عمود مُرمَّز باستخدام codec من نوع
Quantized(...) سوف
- يفحص المتجهات المُكمّاة ويُرشّحها (تنتج هذه الخطوة
k * vector_search_index_fetch_multiplierنتيجة)، و
- يعيد احتساب درجات المتجهات التي عُثر عليها بمقارنتها بالمتجهات الأصلية كاملة الدقة.
ما إذا كان ClickHouse يجري إعادة التقييم للاستعلامات التي تستخدم فهرس تشابه المتجهات. من دون إعادة التقييم، يعيد فهرس تشابه المتجهات الصفوف التي تتضمن أفضل المطابقات مباشرةً. مع إعادة التقييم، يجلب فهرس تشابه المتجهات الصفوف المرشحة، ويحسب ClickHouse المسافة الدقيقة لهذه الصفوف انطلاقًا من المتجهات الأصلية كاملة الدقة ضمن مسار SQL المعتاد. عند الإمكان، يقيّد ClickHouse الفحص ليقتصر على الصفوف المرشحة قبل الحساب النهائي للمسافة. زِد
vector_search_with_rescoring
vector_search_index_fetch_multiplier إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الصفوف المرشحة لتحسين الاسترجاع، وخاصةً
عند استخدام عوامل تصفية إضافية أو فهارس متجهات مكمّاة.
ملاحظة: قد يلجأ الاستعلام الذي يُشغَّل من دون إعادة التقييم ومع تمكين النسخ المتماثلة المتوازية إلى إعادة التقييم.