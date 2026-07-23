إذا كان استعلام البحث المتجهي يتضمن جملة WHERE، فإن هذا الإعداد يحدد ما إذا كانت ستُقيَّم أولًا (التصفية المسبقة)، أو ما إذا كان فهرس تشابه المتجهات سيُفحَص أولًا (التصفية اللاحقة). القيم الممكنة:

‘auto’ - التصفية اللاحقة (قد تتغير الدلالات الدقيقة مستقبلًا).

‘postfilter’ - استخدم فهرس تشابه المتجهات لتحديد أقرب الجيران، ثم طبّق عوامل التصفية الأخرى

‘prefilter’ - قيّم عوامل التصفية الأخرى أولًا، ثم نفّذ بحثًا بالقوة الغاشمة لتحديد الجيران.

الأسماء البديلة: vector_search_postfilter_multiplier

يُضرب عدد أقرب الجيران الذين جرى جلبهم من فهرس تشابه المتجهات في هذا الرقم. لا يُطبَّق ذلك إلا عند التصفية اللاحقة مع شروط أخرى، أو إذا كان الإعداد ‘vector_search_with_rescoring = 1’. النطاق الصالح: [1.0, 1000.0]. تُرفَض القيم خارج هذا النطاق.

يُمكّن البحث المتجهي التقريبي ثنائي المراحل من دون فهرس (فحص بالقوة الغاشمة) على عمود مضغوط باستخدام Quantized . عند التمكين، فإن ORDER BY L2Distance|cosineDistance(vec, reference) LIMIT k على عمود مُرمَّز باستخدام codec من نوع Quantized(...) سوف

يفحص المتجهات المُكمّاة ويُرشّحها (تنتج هذه الخطوة k * vector_search_index_fetch_multiplier نتيجة)، و يعيد احتساب درجات المتجهات التي عُثر عليها بمقارنتها بالمتجهات الأصلية كاملة الدقة.