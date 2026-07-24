يُبدّل تحسين التجميع بالترتيب على مستوى خطة الاستعلام. لا يسري مفعوله إلا إذا كان الإعداد
query_plan_aggregation_in_order
query_plan_enable_optimizations مضبوطًا على 1.
القيم الممكنة:
هذا إعداد مخصص للخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض تصحيح الأخطاء. قد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة أو قد يُزال.
- 0 - تعطيل
- 1 - تمكين
السماح بتحويل ANY JOIN إلى SEMI أو ANTI JOIN إذا كان عامل التصفية بعد JOIN يُقيَّم دائمًا إلى false بالنسبة إلى الصفوف المطابقة أو غير المطابقة
query_plan_convert_any_join_to_semi_or_anti_join
يسمح بتحويل
query_plan_convert_join_to_in
JOIN إلى استعلام فرعي باستخدام
IN إذا كانت أعمدة الإخراج مرتبطة بالجدول الأيسر فقط. قد يؤدي ذلك إلى نتائج غير صحيحة مع عمليات
JOIN غير
ANY (مثل
ALL JOIN، وهو الإعداد الافتراضي).
السماح بتحويل
query_plan_convert_outer_join_to_inner_join
OUTER JOIN إلى
INNER JOIN إذا كانت التصفية بعد
JOIN تستبعد دائمًا القيم الافتراضية
يسمح بإجراء تصفية البحث النصي الكامل باستخدام فهرس النص المعكوس فقط ضمن خطة الاستعلام.
query_plan_direct_read_from_text_index
إظهار الأسماء المستعارة الداخلية (مثل __table1) في EXPLAIN PLAN بدلًا من تلك المحددة في الاستعلام الأصلي.
query_plan_display_internal_aliases
تمكين المعالجة متعددة الخيوط بعد تقييم دوال النافذة للسماح بمعالجة التدفقات بشكل متوازٍ
query_plan_enable_multithreading_after_window_functions
يُفعِّل أو يعطِّل تحسين الاستعلام على مستوى خطة الاستعلام.
query_plan_enable_optimizations
القيم الممكنة:
هذا إعداد مخصص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا يُستخدم إلا لأغراض تصحيح الأخطاء من قِبل المطورين. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة أو قد تتم إزالته.
- 0 - تعطيل جميع التحسينات على مستوى خطة الاستعلام
- 1 - تمكين التحسينات على مستوى خطة الاستعلام (لكن قد تظل بعض التحسينات الفردية معطلة عبر إعداداتها الخاصة)
يُفعّل أو يُعطّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام ينقل التعبيرات إلى ما بعد خطوات الفرز. ولا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد
query_plan_execute_functions_after_sorting
query_plan_enable_optimizations تساوي 1.
القيم الممكنة:
هذا إعداد مخصّص للخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا بطرق غير متوافقة مع الإصدارات السابقة، أو قد يُزال.
- 0 - تعطيل
- 1 - تمكين
يبدّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام، بحيث يدفع عوامل التصفية إلى أسفل في خطة التنفيذ. لا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations تساوي 1.
query_plan_filter_push_down
القيم الممكنة:
هذا إعداد مخصّص لمستوى الخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا بطرق غير متوافقة مع الإصدارات السابقة أو قد تتم إزالته.
- 0 - تعطيل
- 1 - تمكين
طبّق التجزئة في JOIN إذا كانت مفاتيح JOIN تتضمن بادئة من PRIMARY KEY في كلا الجدولين. وهو مدعوم لخوارزميات hash و parallel_hash و full_sorting_merge. وعادةً لا يسرّع الاستعلامات، لكنه قد يقلّل من استهلاك الذاكرة.
query_plan_join_shard_by_pk_ranges
حدِّد أي جانب من عملية join يجب أن يكون جدول البناء (ويُسمّى أيضًا الداخلي، وهو الجدول الذي يُدرَج في جدول التجزئة في
query_plan_join_swap_table
hash join) في خطة الاستعلام. لا يتوفر هذا الإعداد إلا مع صرامة join
ALL ومع عبارة
JOIN ON. القيم الممكنة هي:
- ‘auto’: اترك للمخطِّط تحديد الجدول الذي سيُستخدم كجدول البناء.
- ‘false’: لا تبدّل الجداول أبدًا (الجدول الأيمن هو جدول البناء).
- ‘true’: بدّل الجداول دائمًا (الجدول الأيسر هو جدول البناء).
يُبدّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام يرفع عمليات ARRAY JOIN إلى موضع أعلى في خطة التنفيذ. ولا يسري هذا إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations هي 1.
query_plan_lift_up_array_join
القيم الممكنة:
هذا إعداد مخصص للخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض debugging. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا بطرق غير متوافقة مع الإصدارات السابقة أو قد تتم إزالته.
- 0 - تعطيل
- 1 - تمكين
يُفعّل أو يُعطّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام ينقل أجزاءً فرعية أكبر من خطة الاستعلام إلى union لإتاحة مزيد من التحسينات. ولا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد
query_plan_lift_up_union
query_plan_enable_optimizations تساوي 1.
القيم الممكنة:
هذا إعداد مخصّص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض تصحيح الأخطاء. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة أو قد يُزال.
- 0 - تعطيل
- 1 - تمكين
يتحكم في قيمة الحد الأقصى التي تتيح استخدام خطة الاستعلام لتحسين الفهرسة الكسولة في JOIN. إذا كانت القيمة صفرًا، فلا يوجد حد.
query_plan_max_limit_for_join_lazy_indexing
يتحكم في القيمة القصوى للحد التي تسمح باستخدام خطة الاستعلام لتحسين التجسيد الكسول. إذا كانت القيمة صفراً، فلا يوجد حد.
query_plan_max_limit_for_lazy_materialization
يحدّد قيمة الحد الأقصى التي تسمح بتقييم خطة الاستعلام لتحسين TopK باستخدام فهرس التخطي minmax والتصفية بالعتبة الديناميكية. إذا كانت القيمة صفرًا، فلا يوجد حد.
query_plan_max_limit_for_top_k_optimization
يحدّ من إجمالي عدد عمليات التحسين المطبَّقة على خطة الاستعلام؛ راجع الإعداد query_plan_enable_optimizations. وهو مفيد لتجنّب طول زمن التحسين في الاستعلامات المعقّدة. في استعلام EXPLAIN PLAN، يتوقف تطبيق عمليات التحسين بعد الوصول إلى هذا الحد وتُعاد الخطة كما هي. أما في تنفيذ الاستعلام العادي، فإذا تجاوز العدد الفعلي لعمليات التحسين هذا الإعداد، يُطرَح استثناء.
query_plan_max_optimizations_to_apply
هذا إعداد مخصّص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض تصحيح الأخطاء. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة، أو قد تتم إزالته.
الحد الأقصى لعدد الصفوف في مجموعة عبارة
query_plan_max_set_size_for_projection_match
IN التي يحسب لها مطابِق الإسقاط تجزئات المحتوى ويقارنها عند تحديد ما إذا كانت مجموعتان متساويتين. وتُعامَل المجموعات الأكبر من ذلك على أنها غير متطابقة، ويجري تخطي الإسقاط. وتؤدي القيمة صفر إلى تعطيل مقارنة تجزئة المحتوى بالكامل: فلا تنجح مطابقة الإسقاط مطلقًا للعُقد التي تحتوي على مجموعات عبارة
IN.
يُستخدم هذا الإعداد بواسطة مطابِق الإسقاط التجميعي (وأي مطابِق إسقاط مستقبلي يحتاج إلى مقارنة مجموعات عبارة
IN). وتبلغ تكلفة حساب تجزئة المحتوى
O(N log N) بالنسبة إلى عدد عناصر المجموعة؛ ويضع هذا الإعداد حدًا للتكلفة المتكبدة أثناء التخطيط عند ظهور عدد كبير من عبارات
IN في الاستعلام أو الإسقاط.
الحد الأقصى لطول وصف الخطوة في EXPLAIN PLAN.
query_plan_max_step_description_length
يتيح دمج التعبيرات ضمن خطوة JOIN أثناء تحسين إعادة ترتيب JOIN.
query_plan_merge_expression_into_join
يُفعِّل أو يعطّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام يدمج عوامل التصفية المتتالية. ولا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations تساوي 1.
query_plan_merge_expressions
القيم الممكنة:
هذا إعداد مخصص للخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض تصحيح الأخطاء. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة، أو قد تتم إزالته.
- 0 - تعطيل
- 1 - تمكين
يسمح بدمج عامل التصفية ضمن شرط
query_plan_merge_filter_into_join_condition
JOIN وتحويل
CROSS JOIN إلى
INNER.
السماح بدمج عوامل التصفية في خطة الاستعلام.
query_plan_merge_filters
التحكم في الحد الأدنى لعدد أعمدة البيانات من الجانب الأيسر اللازمة لتفعيل تحسين الفهرسة الكسولة في JOIN. تعني القيمة 0 أن هذا التحسين معطّل.
query_plan_min_columns_for_join_lazy_indexing
يحدّد خوارزميات ترتيب JOIN التي تجب تجربتها أثناء تحسين خطة الاستعلام. الخوارزميات التالية متاحة:
query_plan_optimize_join_order_algorithm
- ‘greedy’ - خوارزمية جشعة أساسية - تعمل بسرعة، لكنها قد لا تنتج أفضل ترتيب لعمليات JOIN
- ‘dpsize’ - يطبّق خوارزمية DPsize حاليًا على عمليات الربط الداخلية فقط - يأخذ في الاعتبار جميع ترتيبات JOIN الممكنة ويعثر على الترتيب الأمثل، لكنه قد يكون بطيئًا للاستعلامات التي تتضمن عددًا كبيرًا من الجداول وشروط JOIN.
- ‘dpsub’ - يطبّق خوارزمية DPsub التي تدعم عمليات الربط الداخلية وغير الداخلية - يأخذ في الاعتبار جميع ترتيبات JOIN الممكنة ويعثر على الترتيب الأمثل، لكنه قد يكون بطيئًا للاستعلامات التي تتضمن عددًا كبيرًا من الجداول وشروط JOIN.
- ‘dphyp’ - يطبّق خوارزمية DPhyp (البرمجة الديناميكية عبر تقسيم الرسم البياني الفائق) حاليًا على عمليات الربط الداخلية فقط - يستكشف مساحة البحث نفسها مثل
dpsize، لكنه يعدد فقط أزواج الرسوم البيانية الفرعية المتصلة، ما يولّد عددًا أقل من عمليات JOIN الوسيطة في رسوم JOIN البيانية المتناثرة، على حساب عدم مراعاة الضربات الديكارتية يمكن تحديد عدة خوارزميات في قائمة مفصولة بفواصل، مثل
dphyp,greedy. وتُجرَّب بالترتيب؛ فإذا تعذّر على خوارزمية ما التعامل مع الاستعلام (على سبيل المثال بسبب عمليات الربط الخارجية أو المكوّنات غير المتصلة)، تُستخدَم الخوارزمية التالية كخيار احتياطي.
حسِّن ترتيب عمليات JOIN ضمن الاستعلام الفرعي نفسه. لا يتوفر الدعم حاليًا إلا لحالات محدودة جدًا. القيمة هي الحد الأقصى لعدد الجداول التي يمكن تحسين ترتيبها.
query_plan_optimize_join_order_limit
الحد الأقصى لعدد الخطط الجزئية التي يمكن أن يحصيها مُحسِّن ترتيب join قبل التوقف والرجوع إلى الخوارزمية التالية في
query_plan_optimize_join_order_max_searched_plans
query_plan_optimize_join_order_algorithm.
يضع هذا حدًا زمنيًا لعملية التحسين على نحو حتمي (بغض النظر عن الزمن الفعلي المنقضي) في رسوم join البيانية الكثيفة، مثل الرسوم الكاملة أو النجمية، حيث ينمو فضاء البحث نموًا أسيًا.
اضبط القيمة على 0 لتعطيل هذا الحد. لا يؤثر ذلك في
query_plan_optimize_join_order_limit الافتراضي، حيث يظل البحث دائمًا أقل بكثير من هذا الحد.
عندما تكون القيمة غير صفرية، يستخدم مُحسِّن ترتيب JOIN قيم cardinality وNDV مُولَّدة عشوائيًا بدلًا من الإحصاءات الفعلية. عند تعيينها إلى 1، يُولَّد random seed، وعند تعيينها إلى قيمة > 1، تُستخدم تلك القيمة مباشرةً كبذرة. هذا مخصّص للاختبار بهدف اكتشاف الأخطاء الناتجة عن اختلاف ترتيبات JOIN.
query_plan_optimize_join_order_randomize
تحسين القراءة باستخدام FINAL من ReplacingMergeTree من خلال إنشاء مجموعة من المفاتيح الأساسية واستخدامها في تحليل الفهرس.
query_plan_optimize_lazy_final
استخدم خطة الاستعلام لتحسين التجسيد الكسول.
query_plan_optimize_lazy_materialization
السماح بتمرير عامل التصفية إلى تعبير PREWHERE لوحدات التخزين المدعومة
query_plan_optimize_prewhere
يُفعِّل أو يُعطِّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام ينقل عبارات LIMIT إلى أسفل ضمن خطة التنفيذ. ولا يسري مفعوله إلا إذا كان الإعداد query_plan_enable_optimizations يساوي 1.
query_plan_push_down_limit
القيم الممكنة:
هذا إعداد مخصّص للخبراء، ويجب ألا يُستخدم إلا لأغراض تصحيح الأخطاء من قِبل المطورين. قد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا بطرق غير متوافقة مع الإصدارات السابقة أو قد تتم إزالته.
- 0 - تعطيل
- 1 - تمكين
يُفعّل أو يعطّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام لاستعلامات
query_plan_push_limit_by_into_sort
ORDER BY ... LIMIT BY. عندما تكون أعمدة
LIMIT BY بادئة لعبارة
ORDER BY، يطبّق كل دفق فرز متوازٍ
LIMIT BY قبل دمج التدفقات في دفق واحد، مما يقلل عدد الصفوف التي تعالجها عملية الدمج النهائية ومراحل المسار اللاحقة. ويؤدي ذلك إلى تسريع الاستعلامات التي يستبعد فيها
LIMIT BY نسبة كبيرة من الصفوف.
لا يسري هذا إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations تساوي 1.
القيم الممكنة:
- 0 - تعطيل
- 1 - تمكين
يُفعِّل أو يعطِّل تحسين القراءة بالترتيب على مستوى خطة الاستعلام. ولا يكون له تأثير إلا إذا كان الإعداد
query_plan_read_in_order
query_plan_enable_optimizations مضبوطًا على 1.
القيم الممكنة:
هذا إعداد مخصّص للخبراء، وينبغي ألا يُستخدم إلا من قِبل المطورين لأغراض تصحيح الأخطاء. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا بطرق غير متوافقة مع الإصدارات السابقة، أو قد تتم إزالته.
- 0 - تعطيل
- 1 - تمكين
الحفاظ على القراءة بالترتيب من الجدول الأيسر في عمليات JOIN، بحيث يمكن للخطوات اللاحقة الاستفادة من ذلك.
query_plan_read_in_order_through_join
يُفعّل أو يُعطّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام يزيل خطوات DISTINCT غير الضرورية. ولا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد
query_plan_remove_redundant_distinct
query_plan_enable_optimizations تساوي 1.
القيم الممكنة:
هذا إعداد مخصّص للخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض التنقيح. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة، أو قد تتم إزالته.
- 0 - تعطيل
- 1 - تمكين
يُفعّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام يزيل خطوات الفرز غير الضرورية، مثل تلك الموجودة في الاستعلامات الفرعية. لا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد
query_plan_remove_redundant_sorting
query_plan_enable_optimizations تساوي 1.
القيم الممكنة:
هذا إعداد مخصص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها. قد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة، أو قد تتم إزالته.
- 0 - تعطيل
- 1 - تمكين
يُفعّل أو يعطّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام يحاول إزالة الأعمدة غير المستخدمة (أعمدة الإدخال والإخراج على حدّ سواء) من خطوات خطة الاستعلام. ولا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations تساوي 1.
query_plan_remove_unused_columns
القيم الممكنة:
هذا إعداد مخصّص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا يُستخدم إلا لأغراض تصحيح الأخطاء من قِبل المطورين. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة، أو قد يُزال.
- 0 - تعطيل
- 1 - تمكين
الأسماء البديلة:
query_plan_reuse_storage_ordering_for_window_functions
optimize_read_in_window_order
يبدّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام يستخدم ترتيب التخزين عند الفرز لدوال النوافذ.
ولا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد
query_plan_enable_optimizations تساوي 1.
القيم الممكنة:
هذا إعداد مخصص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا يُستخدم إلا لأغراض تصحيح الأخطاء من قِبل المطورين. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة، أو قد تتم إزالته.
- 0 - تعطيل
- 1 - تمكين
query_plan_split_filter
يؤدي إلى تمكين أو تعطيل تحسين على مستوى خطة الاستعلام يقسّم عوامل التصفية إلى تعبيرات. ولا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations تساوي 1. القيم الممكنة:
هذا إعداد مخصّص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا يستخدمه سوى المطورين لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها. قد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا بطرق غير متوافقة مع الإصدارات السابقة، أو قد تتم إزالته.
- 0 - تعطيل
- 1 - تمكين
السماح بإضافة تلميح (شرط إضافي) للتصفية يُنشأ من فهرس النص المعكوس في خطة الاستعلام.
query_plan_text_index_add_hint
يُبدّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام يدفع
query_plan_top_k_through_join
ORDER BY ... LIMIT n إلى أسفل عبر join عندما لا يشير مفتاح الفرز إلا إلى الأعمدة في الجانب الذي يحتفظ به join (LEFT/RIGHT). ويقيّد عدد الصفوف التي يجب أن ينتجها إدخال الجانب الذي يحتفظ به الربط قبل تنفيذ الربط.
لا يسري مفعوله إلا إذا كان الإعداد query_plan_enable_optimizations يساوي 1.
القيم الممكنة:
- 0 - تعطيل
- 1 - تمكين
يتحكم هذا الإعداد في تفعيل تحسين على مستوى خطة الاستعلام يحاول استخدام فهرس تشابه المتجهات. ولا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد
query_plan_try_use_vector_search
query_plan_enable_optimizations تساوي 1.
القيم الممكنة:
هذا إعداد مخصّص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا يُستخدم إلا لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها من قِبل المطورين. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا بطرق غير متوافقة مع الإصدارات السابقة، أو قد تتم إزالته.
- 0 - تعطيل
- 1 - تمكين