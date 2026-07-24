هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وقد أُنشئت تلقائيًا من المصدر

يُبدّل تحسين التجميع بالترتيب على مستوى خطة الاستعلام. لا يسري مفعوله إلا إذا كان الإعداد query_plan_enable_optimizations مضبوطًا على 1.

هذا إعداد مخصص للخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض تصحيح الأخطاء. قد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة أو قد يُزال.

القيم الممكنة:

0 - تعطيل

1 - تمكين

السماح بتحويل ANY JOIN إلى SEMI أو ANTI JOIN إذا كان عامل التصفية بعد JOIN يُقيَّم دائمًا إلى false بالنسبة إلى الصفوف المطابقة أو غير المطابقة

يسمح بتحويل JOIN إلى استعلام فرعي باستخدام IN إذا كانت أعمدة الإخراج مرتبطة بالجدول الأيسر فقط. قد يؤدي ذلك إلى نتائج غير صحيحة مع عمليات JOIN غير ANY (مثل ALL JOIN ، وهو الإعداد الافتراضي).

السماح بتحويل OUTER JOIN إلى INNER JOIN إذا كانت التصفية بعد JOIN تستبعد دائمًا القيم الافتراضية

يسمح بإجراء تصفية البحث النصي الكامل باستخدام فهرس النص المعكوس فقط ضمن خطة الاستعلام.

إظهار الأسماء المستعارة الداخلية (مثل __table1) في EXPLAIN PLAN بدلًا من تلك المحددة في الاستعلام الأصلي.

تمكين المعالجة متعددة الخيوط بعد تقييم دوال النافذة للسماح بمعالجة التدفقات بشكل متوازٍ

يُفعِّل أو يعطِّل تحسين الاستعلام على مستوى خطة الاستعلام.

هذا إعداد مخصص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا يُستخدم إلا لأغراض تصحيح الأخطاء من قِبل المطورين. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة أو قد تتم إزالته.

القيم الممكنة:

0 - تعطيل جميع التحسينات على مستوى خطة الاستعلام

1 - تمكين التحسينات على مستوى خطة الاستعلام (لكن قد تظل بعض التحسينات الفردية معطلة عبر إعداداتها الخاصة)

يُفعّل أو يُعطّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام ينقل التعبيرات إلى ما بعد خطوات الفرز. ولا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations تساوي 1.

هذا إعداد مخصّص للخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا بطرق غير متوافقة مع الإصدارات السابقة، أو قد يُزال.

القيم الممكنة:

0 - تعطيل

1 - تمكين

يبدّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام، بحيث يدفع عوامل التصفية إلى أسفل في خطة التنفيذ. لا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations تساوي 1.

هذا إعداد مخصّص لمستوى الخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا بطرق غير متوافقة مع الإصدارات السابقة أو قد تتم إزالته.

القيم الممكنة:

0 - تعطيل

1 - تمكين

طبّق التجزئة في JOIN إذا كانت مفاتيح JOIN تتضمن بادئة من PRIMARY KEY في كلا الجدولين. وهو مدعوم لخوارزميات hash و parallel_hash و full_sorting_merge. وعادةً لا يسرّع الاستعلامات، لكنه قد يقلّل من استهلاك الذاكرة.

حدِّد أي جانب من عملية join يجب أن يكون جدول البناء (ويُسمّى أيضًا الداخلي، وهو الجدول الذي يُدرَج في جدول التجزئة في hash join ) في خطة الاستعلام. لا يتوفر هذا الإعداد إلا مع صرامة join ALL ومع عبارة JOIN ON . القيم الممكنة هي:

‘auto’: اترك للمخطِّط تحديد الجدول الذي سيُستخدم كجدول البناء.

‘false’: لا تبدّل الجداول أبدًا (الجدول الأيمن هو جدول البناء).

‘true’: بدّل الجداول دائمًا (الجدول الأيسر هو جدول البناء).

يُبدّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام يرفع عمليات ARRAY JOIN إلى موضع أعلى في خطة التنفيذ. ولا يسري هذا إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations هي 1.

هذا إعداد مخصص للخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض debugging. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا بطرق غير متوافقة مع الإصدارات السابقة أو قد تتم إزالته.

القيم الممكنة:

0 - تعطيل

1 - تمكين

يُفعّل أو يُعطّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام ينقل أجزاءً فرعية أكبر من خطة الاستعلام إلى union لإتاحة مزيد من التحسينات. ولا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations تساوي 1.

هذا إعداد مخصّص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض تصحيح الأخطاء. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة أو قد يُزال.

القيم الممكنة:

0 - تعطيل

1 - تمكين

يتحكم في قيمة الحد الأقصى التي تتيح استخدام خطة الاستعلام لتحسين الفهرسة الكسولة في JOIN. إذا كانت القيمة صفرًا، فلا يوجد حد.

يتحكم في القيمة القصوى للحد التي تسمح باستخدام خطة الاستعلام لتحسين التجسيد الكسول. إذا كانت القيمة صفراً، فلا يوجد حد.

يحدّد قيمة الحد الأقصى التي تسمح بتقييم خطة الاستعلام لتحسين TopK باستخدام فهرس التخطي minmax والتصفية بالعتبة الديناميكية. إذا كانت القيمة صفرًا، فلا يوجد حد.

يحدّ من إجمالي عدد عمليات التحسين المطبَّقة على خطة الاستعلام؛ راجع الإعداد query_plan_enable_optimizations . وهو مفيد لتجنّب طول زمن التحسين في الاستعلامات المعقّدة. في استعلام EXPLAIN PLAN، يتوقف تطبيق عمليات التحسين بعد الوصول إلى هذا الحد وتُعاد الخطة كما هي. أما في تنفيذ الاستعلام العادي، فإذا تجاوز العدد الفعلي لعمليات التحسين هذا الإعداد، يُطرَح استثناء.

هذا إعداد مخصّص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض تصحيح الأخطاء. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة، أو قد تتم إزالته.

الحد الأقصى لعدد الصفوف في مجموعة عبارة IN التي يحسب لها مطابِق الإسقاط تجزئات المحتوى ويقارنها عند تحديد ما إذا كانت مجموعتان متساويتين. وتُعامَل المجموعات الأكبر من ذلك على أنها غير متطابقة، ويجري تخطي الإسقاط. وتؤدي القيمة صفر إلى تعطيل مقارنة تجزئة المحتوى بالكامل: فلا تنجح مطابقة الإسقاط مطلقًا للعُقد التي تحتوي على مجموعات عبارة IN .

يُستخدم هذا الإعداد بواسطة مطابِق الإسقاط التجميعي (وأي مطابِق إسقاط مستقبلي يحتاج إلى مقارنة مجموعات عبارة IN ). وتبلغ تكلفة حساب تجزئة المحتوى O(N log N) بالنسبة إلى عدد عناصر المجموعة؛ ويضع هذا الإعداد حدًا للتكلفة المتكبدة أثناء التخطيط عند ظهور عدد كبير من عبارات IN في الاستعلام أو الإسقاط.

الحد الأقصى لطول وصف الخطوة في EXPLAIN PLAN.

يتيح دمج التعبيرات ضمن خطوة JOIN أثناء تحسين إعادة ترتيب JOIN.

يُفعِّل أو يعطّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام يدمج عوامل التصفية المتتالية. ولا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations تساوي 1.

هذا إعداد مخصص للخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض تصحيح الأخطاء. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة، أو قد تتم إزالته.

القيم الممكنة:

0 - تعطيل

1 - تمكين

يسمح بدمج عامل التصفية ضمن شرط JOIN وتحويل CROSS JOIN إلى INNER .

السماح بدمج عوامل التصفية في خطة الاستعلام.

التحكم في الحد الأدنى لعدد أعمدة البيانات من الجانب الأيسر اللازمة لتفعيل تحسين الفهرسة الكسولة في JOIN. تعني القيمة 0 أن هذا التحسين معطّل.

يحدّد خوارزميات ترتيب JOIN التي تجب تجربتها أثناء تحسين خطة الاستعلام. الخوارزميات التالية متاحة:

‘greedy’ - خوارزمية جشعة أساسية - تعمل بسرعة، لكنها قد لا تنتج أفضل ترتيب لعمليات JOIN

‘dpsize’ - يطبّق خوارزمية DPsize حاليًا على عمليات الربط الداخلية فقط - يأخذ في الاعتبار جميع ترتيبات JOIN الممكنة ويعثر على الترتيب الأمثل، لكنه قد يكون بطيئًا للاستعلامات التي تتضمن عددًا كبيرًا من الجداول وشروط JOIN.

‘dpsub’ - يطبّق خوارزمية DPsub التي تدعم عمليات الربط الداخلية وغير الداخلية - يأخذ في الاعتبار جميع ترتيبات JOIN الممكنة ويعثر على الترتيب الأمثل، لكنه قد يكون بطيئًا للاستعلامات التي تتضمن عددًا كبيرًا من الجداول وشروط JOIN.

‘dphyp’ - يطبّق خوارزمية DPhyp ‏(البرمجة الديناميكية عبر تقسيم الرسم البياني الفائق) حاليًا على عمليات الربط الداخلية فقط - يستكشف مساحة البحث نفسها مثل dpsize ، لكنه يعدد فقط أزواج الرسوم البيانية الفرعية المتصلة، ما يولّد عددًا أقل من عمليات JOIN الوسيطة في رسوم JOIN البيانية المتناثرة، على حساب عدم مراعاة الضربات الديكارتية يمكن تحديد عدة خوارزميات في قائمة مفصولة بفواصل، مثل dphyp,greedy . وتُجرَّب بالترتيب؛ فإذا تعذّر على خوارزمية ما التعامل مع الاستعلام (على سبيل المثال بسبب عمليات الربط الخارجية أو المكوّنات غير المتصلة)، تُستخدَم الخوارزمية التالية كخيار احتياطي.

حسِّن ترتيب عمليات JOIN ضمن الاستعلام الفرعي نفسه. لا يتوفر الدعم حاليًا إلا لحالات محدودة جدًا. القيمة هي الحد الأقصى لعدد الجداول التي يمكن تحسين ترتيبها.

الحد الأقصى لعدد الخطط الجزئية التي يمكن أن يحصيها مُحسِّن ترتيب join قبل التوقف والرجوع إلى الخوارزمية التالية في query_plan_optimize_join_order_algorithm . يضع هذا حدًا زمنيًا لعملية التحسين على نحو حتمي (بغض النظر عن الزمن الفعلي المنقضي) في رسوم join البيانية الكثيفة، مثل الرسوم الكاملة أو النجمية، حيث ينمو فضاء البحث نموًا أسيًا. اضبط القيمة على 0 لتعطيل هذا الحد. لا يؤثر ذلك في query_plan_optimize_join_order_limit الافتراضي، حيث يظل البحث دائمًا أقل بكثير من هذا الحد.

عندما تكون القيمة غير صفرية، يستخدم مُحسِّن ترتيب JOIN قيم cardinality وNDV مُولَّدة عشوائيًا بدلًا من الإحصاءات الفعلية. عند تعيينها إلى 1، يُولَّد random seed، وعند تعيينها إلى قيمة > 1، تُستخدم تلك القيمة مباشرةً كبذرة. هذا مخصّص للاختبار بهدف اكتشاف الأخطاء الناتجة عن اختلاف ترتيبات JOIN.

تحسين القراءة باستخدام FINAL من ReplacingMergeTree من خلال إنشاء مجموعة من المفاتيح الأساسية واستخدامها في تحليل الفهرس.

استخدم خطة الاستعلام لتحسين التجسيد الكسول.

السماح بتمرير عامل التصفية إلى تعبير PREWHERE لوحدات التخزين المدعومة

يُفعِّل أو يُعطِّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام ينقل عبارات LIMIT إلى أسفل ضمن خطة التنفيذ. ولا يسري مفعوله إلا إذا كان الإعداد query_plan_enable_optimizations يساوي 1.

هذا إعداد مخصّص للخبراء، ويجب ألا يُستخدم إلا لأغراض تصحيح الأخطاء من قِبل المطورين. قد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا بطرق غير متوافقة مع الإصدارات السابقة أو قد تتم إزالته.

القيم الممكنة:

0 - تعطيل

1 - تمكين

يُفعّل أو يعطّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام لاستعلامات ORDER BY ... LIMIT BY . عندما تكون أعمدة LIMIT BY بادئة لعبارة ORDER BY ، يطبّق كل دفق فرز متوازٍ LIMIT BY قبل دمج التدفقات في دفق واحد، مما يقلل عدد الصفوف التي تعالجها عملية الدمج النهائية ومراحل المسار اللاحقة. ويؤدي ذلك إلى تسريع الاستعلامات التي يستبعد فيها LIMIT BY نسبة كبيرة من الصفوف.

لا يسري هذا إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations تساوي 1.

القيم الممكنة:

0 - تعطيل

1 - تمكين

يُفعِّل أو يعطِّل تحسين القراءة بالترتيب على مستوى خطة الاستعلام. ولا يكون له تأثير إلا إذا كان الإعداد query_plan_enable_optimizations مضبوطًا على 1.

هذا إعداد مخصّص للخبراء، وينبغي ألا يُستخدم إلا من قِبل المطورين لأغراض تصحيح الأخطاء. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا بطرق غير متوافقة مع الإصدارات السابقة، أو قد تتم إزالته.

القيم الممكنة:

0 - تعطيل

1 - تمكين

الحفاظ على القراءة بالترتيب من الجدول الأيسر في عمليات JOIN، بحيث يمكن للخطوات اللاحقة الاستفادة من ذلك.

يُفعّل أو يُعطّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام يزيل خطوات DISTINCT غير الضرورية. ولا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations تساوي 1.

هذا إعداد مخصّص للخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض التنقيح. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة، أو قد تتم إزالته.

القيم الممكنة:

0 - تعطيل

1 - تمكين

يُفعّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام يزيل خطوات الفرز غير الضرورية، مثل تلك الموجودة في الاستعلامات الفرعية. لا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations تساوي 1.

هذا إعداد مخصص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا يستخدمه إلا المطورون لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها. قد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة، أو قد تتم إزالته.

القيم الممكنة:

0 - تعطيل

1 - تمكين

يُفعّل أو يعطّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام يحاول إزالة الأعمدة غير المستخدمة (أعمدة الإدخال والإخراج على حدّ سواء) من خطوات خطة الاستعلام. ولا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations تساوي 1.

هذا إعداد مخصّص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا يُستخدم إلا لأغراض تصحيح الأخطاء من قِبل المطورين. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة، أو قد يُزال.

القيم الممكنة:

0 - تعطيل

1 - تمكين

الأسماء البديلة: optimize_read_in_window_order

يبدّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام يستخدم ترتيب التخزين عند الفرز لدوال النوافذ. ولا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations تساوي 1.

هذا إعداد مخصص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا يُستخدم إلا لأغراض تصحيح الأخطاء من قِبل المطورين. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة، أو قد تتم إزالته.

القيم الممكنة:

0 - تعطيل

1 - تمكين

هذا إعداد مخصّص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا يستخدمه سوى المطورين لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها. قد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا بطرق غير متوافقة مع الإصدارات السابقة، أو قد تتم إزالته.

يؤدي إلى تمكين أو تعطيل تحسين على مستوى خطة الاستعلام يقسّم عوامل التصفية إلى تعبيرات. ولا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations تساوي 1.

القيم الممكنة:

0 - تعطيل

1 - تمكين

السماح بإضافة تلميح (شرط إضافي) للتصفية يُنشأ من فهرس النص المعكوس في خطة الاستعلام.

ORDER BY ... LIMIT n إلى أسفل عبر join عندما لا يشير مفتاح الفرز إلا إلى الأعمدة في الجانب الذي يحتفظ به join ‏(LEFT/RIGHT). ويقيّد عدد الصفوف التي يجب أن ينتجها إدخال الجانب الذي يحتفظ به الربط قبل تنفيذ الربط. لا يسري مفعوله إلا إذا كان الإعداد يُبدّل تحسينًا على مستوى خطة الاستعلام يدفعإلى أسفل عبر join عندما لا يشير مفتاح الفرز إلا إلى الأعمدة في الجانب الذي يحتفظ به join ‏(LEFT/RIGHT). ويقيّد عدد الصفوف التي يجب أن ينتجها إدخال الجانب الذي يحتفظ به الربط قبل تنفيذ الربط. لا يسري مفعوله إلا إذا كان الإعداد query_plan_enable_optimizations يساوي 1.

القيم الممكنة:

0 - تعطيل

1 - تمكين

يتحكم هذا الإعداد في تفعيل تحسين على مستوى خطة الاستعلام يحاول استخدام فهرس تشابه المتجهات. ولا يسري مفعوله إلا إذا كانت قيمة الإعداد query_plan_enable_optimizations تساوي 1.

هذا إعداد مخصّص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا يُستخدم إلا لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها من قِبل المطورين. وقد يتغير هذا الإعداد مستقبلًا بطرق غير متوافقة مع الإصدارات السابقة، أو قد تتم إزالته.

القيم الممكنة: