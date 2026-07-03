يحدّد بند FROM المصدر الذي تُقرأ منه البيانات:

FROM . يمكن أيضًا استخدام البندين JOIN ARRAY JOIN لتوسيع إمكانات بند

الاستعلام الفرعي هو استعلام SELECT آخر يمكن وضعه بين قوسين داخل بند FROM .

يمكن أيضًا استخدام بند VALUES القياسي في SQL كتعبير جدولي:

SELECT * FROM ( VALUES ( 1 , 'a' ), ( 2 , 'b' ), ( 3 , 'c' )) AS t(id, val);

FROM على عدة مصادر بيانات مفصولة بفواصل، وهو ما يعادل إجراء يمكن أن يحتويعلى عدة مصادر بيانات مفصولة بفواصل، وهو ما يعادل إجراء CROSS JOIN عليها.

يمكن أن يَرِد FROM اختياريًا قبل عبارة SELECT . وهذا امتداد خاص بـ ClickHouse لـ SQL القياسي، مما يجعل عبارات SELECT أسهل قراءةً. مثال:

FROM table SELECT *

عند تحديد FINAL ، يدمج ClickHouse البيانات دمجًا كاملًا قبل إرجاع النتيجة. ويؤدي ذلك أيضًا إلى تنفيذ جميع تحويلات البيانات التي تحدث أثناء عمليات الدمج في محرك الجدول المعني.

ينطبق هذا عند تحديد البيانات من الجداول التي تستخدم محركات الجداول التالية:

ReplacingMergeTree

SummingMergeTree

AggregatingMergeTree

CollapsingMergeTree

VersionedCollapsingMergeTree

SELECT التي تتضمن FINAL بالتوازي. ويحدّد الإعداد تُنفَّذ استعلاماتالتي تتضمنبالتوازي. ويحدّد الإعداد max_final_threads عدد سلاسل التنفيذ المستخدمة.

تُنفَّذ الاستعلامات التي تستخدم FINAL بشكل أبطأ قليلًا من الاستعلامات المماثلة التي لا تستخدم FINAL للأسباب التالية:

تُدمَج البيانات أثناء تنفيذ الاستعلام.

قد تقرأ الاستعلامات التي تتضمن FINAL أعمدة المفتاح الأساسي بالإضافة إلى الأعمدة المحددة في الاستعلام.

يتطلب FINAL موارد إضافية من الحوسبة والذاكرة، لأن المعالجة التي تحدث عادةً في وقت الدمج يجب أن تتم في الذاكرة عند تنفيذ الاستعلام. ومع ذلك، يكون استخدام FINAL ضروريًا أحيانًا للحصول على نتائج دقيقة (إذ قد لا تكون البيانات قد دُمجت بالكامل بعد). كما أن تكلفته أقل من تشغيل OPTIMIZE لفرض عملية دمج.

وكبديل لاستخدام FINAL ، يمكن أحيانًا استخدام استعلامات مختلفة تفترض أن العمليات الخلفية لمحرك MergeTree لم تكتمل بعد، وتتعامل مع ذلك عبر تطبيق التجميع (على سبيل المثال، للتخلص من التكرارات). وإذا كنت بحاجة إلى استخدام FINAL في استعلاماتك للحصول على النتائج المطلوبة، فلا بأس بذلك، ولكن ينبغي الانتباه إلى المعالجة الإضافية التي يتطلبها.

FINAL تلقائيًا باستخدام إعداد يمكن تطبيقتلقائيًا باستخدام إعداد FINAL على جميع الجداول في الاستعلام باستخدام جلسة أو ملف تعريف مستخدم.

​ مثال على الاستخدام

استخدام الكلمة المفتاحية FINAL

SELECT x, y FROM mytable FINAL WHERE x > 1 ;

استخدام FINAL كإعداد على مستوى الاستعلام

SELECT x, y FROM mytable WHERE x > 1 SETTINGS final = 1 ;

استخدام FINAL كإعداد على مستوى الجلسة

SET final = 1 ; SELECT x, y FROM mytable WHERE x > 1 ;

​ الأسماء المستعارة وFINAL

FINAL بعد الاسم المستعار. ويظهر ذلك بوضوح أكبر في استعلامات عندما يكون للجدول اسم مستعار، يأتيبعد الاسم المستعار. ويظهر ذلك بوضوح أكبر في استعلامات JOIN ، حيث تُستخدم عادةً أسماء مستعارة للجداول:

SELECT t1 . id , t2 . name FROM table1 AS t1 FINAL INNER JOIN table2 AS t2 FINAL ON t1 . id = t2 . id ;

يُعد FINAL مُعدِّلًا على مرجع الجدول، لذا يجب أن يأتي بعد الصيغة الكاملة table [AS alias] . ووضعه قبل الاسم المستعار ( FROM table1 FINAL AS t1 ) يُعد خطأً نحويًا.

​ تفاصيل التنفيذ

إذا حُذف بند FROM ، فستُقرأ البيانات من جدول system.one . يحتوي جدول system.one على صف واحد فقط (ويؤدي هذا الجدول الغرض نفسه الذي يؤديه جدول DUAL في أنظمة إدارة قواعد البيانات الأخرى).