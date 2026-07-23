مهلة الاتصال بالثواني. وهي مدعومة حاليًا فقط لـ MySQL
external_storage_connect_timeout_sec
يحدّد الحد الأقصى لعدد البايتات عندما يجب على جدول يستخدم محركًا خارجيًا تفريغ بيانات السجل التاريخي. وهو مدعوم حاليًا فقط لمحرك جدول MySQL، ومحرك قاعدة البيانات، والقاموس. إذا كانت القيمة تساوي 0، فسيتم تعطيل هذا الإعداد
external_storage_max_read_bytes
يحدّد الحد الأقصى لعدد الصفوف عندما يتعيّن على جدول بمحرك خارجي تفريغ بيانات السجلّ التاريخي. هذا الإعداد مدعوم حاليًا فقط لمحرك جدول MySQL، ومحرك قاعدة البيانات، والقاموس. إذا كانت القيمة تساوي 0، فسيتم تعطيل هذا الإعداد
external_storage_max_read_rows
مهلة القراءة/الكتابة بالثواني. وهي مدعومة حاليًا فقط لـ MySQL