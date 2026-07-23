هذه الإعدادات متوفرة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

مهلة الاتصال بالثواني. وهي مدعومة حاليًا فقط لـ MySQL

يحدّد الحد الأقصى لعدد البايتات عندما يجب على جدول يستخدم محركًا خارجيًا تفريغ بيانات السجل التاريخي. وهو مدعوم حاليًا فقط لمحرك جدول MySQL، ومحرك قاعدة البيانات، والقاموس. إذا كانت القيمة تساوي 0، فسيتم تعطيل هذا الإعداد

يحدّد الحد الأقصى لعدد الصفوف عندما يتعيّن على جدول بمحرك خارجي تفريغ بيانات السجلّ التاريخي. هذا الإعداد مدعوم حاليًا فقط لمحرك جدول MySQL، ومحرك قاعدة البيانات، والقاموس. إذا كانت القيمة تساوي 0، فسيتم تعطيل هذا الإعداد

مهلة القراءة/الكتابة بالثواني. وهي مدعومة حاليًا فقط لـ MySQL