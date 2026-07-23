يحدد الفترة الزمنية لمؤقّت ساعة CPU الخاص بـ مُحلّل الاستعلام. لا يحسب هذا المؤقّت إلا وقت CPU. القيم الممكنة:
query_profiler_cpu_time_period_ns
-
عدد صحيح موجب من النانوثواني.
القيم الموصى بها:
- 10000000 (100 مرة في الثانية) نانوثانية أو أكثر للاستعلامات المفردة.
- 1000000000 (مرة واحدة في الثانية) للتنميط على مستوى المجموعة بالكامل.
- 0 لإيقاف المؤقّت.
- جدول النظام trace_log
يضبط الفترة الزمنية لمؤقّت الساعة الحقيقية الخاص بـ مُحلّل الاستعلام. يقيس مؤقّت الساعة الحقيقية الوقت الفعلي المنقضي. القيم الممكنة:
query_profiler_real_time_period_ns
-
عدد صحيح موجب، بالنانوثانية.
القيم الموصى بها:
- 10000000 (100 مرة في الثانية) نانوثانية أو أقل للاستعلامات المفردة.
- 1000000000 (مرة واحدة في الثانية) للتنميط على مستوى المجموعة بالكامل.
- 0 لإيقاف تشغيل المؤقّت.
- جدول النظام trace_log
3000000000.