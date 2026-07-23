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هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings، وهي مولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

query_profiler_cpu_time_period_ns

يحدد الفترة الزمنية لمؤقّت ساعة CPU الخاص بـ مُحلّل الاستعلام. لا يحسب هذا المؤقّت إلا وقت CPU. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب من النانوثواني. القيم الموصى بها:
    • 10000000 (100 مرة في الثانية) نانوثانية أو أكثر للاستعلامات المفردة.
    • 1000000000 (مرة واحدة في الثانية) للتنميط على مستوى المجموعة بالكامل.
  • 0 لإيقاف المؤقّت.
انظر أيضًا:

query_profiler_real_time_period_ns

يضبط الفترة الزمنية لمؤقّت الساعة الحقيقية الخاص بـ مُحلّل الاستعلام. يقيس مؤقّت الساعة الحقيقية الوقت الفعلي المنقضي. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب، بالنانوثانية. القيم الموصى بها:
    • 10000000 (100 مرة في الثانية) نانوثانية أو أقل للاستعلامات المفردة.
    • 1000000000 (مرة واحدة في الثانية) للتنميط على مستوى المجموعة بالكامل.
  • 0 لإيقاف تشغيل المؤقّت.
انظر أيضًا: Cloud default value: 3000000000.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦