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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

log_query_settings

يسجّل إعدادات الاستعلام في query_log وسجل الـ span في OpenTelemetry.

log_query_threads

لضبط تسجيل خيوط الاستعلام. تُسجَّل خيوط الاستعلام في جدول system.query_thread_log. ولا يسري مفعول هذا الإعداد إلا إذا كانت قيمة log_queries هي true. وتُسجَّل خيوط الاستعلام التي يشغّلها ClickHouse عند تفعيل هذا الإعداد وفقًا للقواعد المحددة في مَعلمة تهيئة الخادم query_thread_log. القيم الممكنة:
  • 0 — معطّل.
  • 1 — مفعّل.
مثال

log_query_views

إعداد لتسجيل عروض الاستعلامات. عندما يكون هذا الإعداد مفعّلًا ويحتوي استعلام يُشغِّله ClickHouse على عروض مرتبطة به (عروض مُجسَّدة أو عروض حية)، تُسجَّل هذه العروض في مَعلمة تهيئة الخادم query_views_log. مثال:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦