يسجّل إعدادات الاستعلام في query_log وسجل الـ span في OpenTelemetry.
log_query_settings
لضبط تسجيل خيوط الاستعلام. تُسجَّل خيوط الاستعلام في جدول system.query_thread_log. ولا يسري مفعول هذا الإعداد إلا إذا كانت قيمة log_queries هي true. وتُسجَّل خيوط الاستعلام التي يشغّلها ClickHouse عند تفعيل هذا الإعداد وفقًا للقواعد المحددة في مَعلمة تهيئة الخادم query_thread_log. القيم الممكنة:
log_query_threads
- 0 — معطّل.
- 1 — مفعّل.
log_query_threads=1
إعداد لتسجيل عروض الاستعلامات. عندما يكون هذا الإعداد مفعّلًا ويحتوي استعلام يُشغِّله ClickHouse على عروض مرتبطة به (عروض مُجسَّدة أو عروض حية)، تُسجَّل هذه العروض في مَعلمة تهيئة الخادم query_views_log. مثال:
log_query_views
log_query_views=1