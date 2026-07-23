إعدادات جلسة ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة log_query_*.

إعدادات الجلسة لـ log_query_*

هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

يسجّل إعدادات الاستعلام في query_log وسجل الـ span في OpenTelemetry.

لضبط تسجيل خيوط الاستعلام.

تُسجَّل خيوط الاستعلام في جدول system.query_thread_log . ولا يسري مفعول هذا الإعداد إلا إذا كانت قيمة log_queries هي true. وتُسجَّل خيوط الاستعلام التي يشغّلها ClickHouse عند تفعيل هذا الإعداد وفقًا للقواعد المحددة في مَعلمة تهيئة الخادم query_thread_log

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

مثال

log_query_threads=1

إعداد لتسجيل عروض الاستعلامات.

عندما يكون هذا الإعداد مفعّلًا ويحتوي استعلام يُشغِّله ClickHouse على عروض مرتبطة به (عروض مُجسَّدة أو عروض حية)، تُسجَّل هذه العروض في مَعلمة تهيئة الخادم query_views_log

مثال: