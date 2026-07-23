عند استخدام تنسيق الإخراج ‘collapsed’ لـ ملف تعريف كومة الذاكرة الخاص بـ jemalloc، أجرِ التجميع حسب عدد عمليات التخصيص بدلًا من البايتات. وعندما تكون القيمة false (الافتراضية)، يُوزَن كل مكدس حسب البايتات الحية؛ وعندما تكون true، يُوزَن حسب عدد عمليات التخصيص الحية.

تنسيق الإخراج لملف تعريف كومة الذاكرة في jemalloc في جدول system.jemalloc_profile_text. يمكن أن يكون: ‘raw’ (ملف تعريف خام)، أو ‘symbolized’ (تنسيق jeprof مع الرموز)، أو ‘collapsed’ (تنسيق FlameGraph).

ما إذا كان سيتم تضمين الأطر المضمنة عند إجراء الرمزنة لملف ملف تعريف كومة الذاكرة الخاص بـ jemalloc. عند التمكين، تُضمَّن الأطر المضمنة، ما قد يبطئ عملية الرمزنة بشكل كبير؛ وعند التعطيل، يتم تخطيها. يؤثر هذا فقط في تنسيقات الإخراج ‘symbolized’ و’collapsed’.