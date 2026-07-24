حدّ التصريف لـ
reader_executor_max_tail_for_drain
ReaderExecutor التجريبي: إذا تم إسقاط اتصال مصدر طويل وكان ضمن هذا العدد من البايتات من حدّه الأيمن، فستتم قراءة ما تبقّى منه حتى ذلك الحد أولًا، لكي يكتمل ويعود إلى مجمع الاتصالات صالحًا لإعادة الاستخدام بدلًا من احتسابه اتصالًا غير مكتمل.
حد الفجوة الأمامية لـ
reader_executor_min_bytes_for_seek
ReaderExecutor التجريبي: تُتخطّى فجوة حتى هذا الحد عبر اتصال المصدر المفتوح (بالتجاوز / بالقراءة عبرها) بدلًا من تنفيذ قراءة منفصلة من المصدر أو إعادة فتح الاتصال. اضبطه قريبًا من نقطة التعادل بين تكلفة عرض النطاق الترددي وتكلفة الطلب، بحيث يبقى التجاوز مجديًا من حيث التكلفة.
أعِد استخدام اتصال مصدر طويل الأمد ومقيّد عبر النوافذ في
reader_executor_use_long_connections
ReaderExecutor التجريبي. والاتصال الطويل هو اتصال يتجاوز نطاقه نافذة القراءة الحالية؛ وعند تعطيل هذا الإعداد، لا يستهلك المنفّذ أي حصة من مجمع الاتصالات، وتفتح كل نافذة اتصالًا قصير العمر للاستخدام مرة واحدة (المسار عديم الحالة).