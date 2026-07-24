حدّ التصريف لـ ReaderExecutor التجريبي: إذا تم إسقاط اتصال مصدر طويل وكان ضمن هذا العدد من البايتات من حدّه الأيمن، فستتم قراءة ما تبقّى منه حتى ذلك الحد أولًا، لكي يكتمل ويعود إلى مجمع الاتصالات صالحًا لإعادة الاستخدام بدلًا من احتسابه اتصالًا غير مكتمل.

حد الفجوة الأمامية لـ ReaderExecutor التجريبي: تُتخطّى فجوة حتى هذا الحد عبر اتصال المصدر المفتوح (بالتجاوز / بالقراءة عبرها) بدلًا من تنفيذ قراءة منفصلة من المصدر أو إعادة فتح الاتصال. اضبطه قريبًا من نقطة التعادل بين تكلفة عرض النطاق الترددي وتكلفة الطلب، بحيث يبقى التجاوز مجديًا من حيث التكلفة.