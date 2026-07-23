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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من ملف المصدر.

filesystem_prefetch_max_memory_usage

الحد الأقصى لاستهلاك الذاكرة لعمليات الجلب المسبق. القيمة الافتراضية في Cloud: 10% من إجمالي الذاكرة.

filesystem_prefetch_step_bytes

خطوة الجلب المسبق بالبايت. تعني القيمة صفر auto — أي سيُحدَّد تلقائيًا حجم خطوة الجلب المسبق الأمثل بشكل تقريبي، لكنه قد لا يكون الأفضل بنسبة 100%. وقد تختلف القيمة الفعلية بسبب الإعداد filesystem_prefetch_min_bytes_for_single_read_task

filesystem_prefetch_step_marks

خطوة الجلب المسبق بوحدة العلامات. تعني القيمة صفر auto، أي سيُستنتج تلقائيًا حجم خطوة الجلب المسبق الأمثل تقريبًا، لكنه قد لا يكون الأفضل بنسبة 100%. قد تختلف القيمة الفعلية بسبب الإعداد filesystem_prefetch_min_bytes_for_single_read_task
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦