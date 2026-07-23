الحد الأقصى لاستهلاك الذاكرة لعمليات الجلب المسبق.

القيمة الافتراضية في Cloud: 10% من إجمالي الذاكرة.

خطوة الجلب المسبق بالبايت. تعني القيمة صفر auto — أي سيُحدَّد تلقائيًا حجم خطوة الجلب المسبق الأمثل بشكل تقريبي، لكنه قد لا يكون الأفضل بنسبة 100%. وقد تختلف القيمة الفعلية بسبب الإعداد filesystem_prefetch_min_bytes_for_single_read_task