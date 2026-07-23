الحد الأقصى لاستهلاك الذاكرة لعمليات الجلب المسبق. القيمة الافتراضية في Cloud: 10% من إجمالي الذاكرة.
filesystem_prefetch_max_memory_usage
خطوة الجلب المسبق بالبايت. تعني القيمة صفر
filesystem_prefetch_step_bytes
auto — أي سيُحدَّد تلقائيًا حجم خطوة الجلب المسبق الأمثل بشكل تقريبي، لكنه قد لا يكون الأفضل بنسبة 100%. وقد تختلف القيمة الفعلية بسبب الإعداد filesystem_prefetch_min_bytes_for_single_read_task
خطوة الجلب المسبق بوحدة العلامات. تعني القيمة صفر
filesystem_prefetch_step_marks
auto، أي سيُستنتج تلقائيًا حجم خطوة الجلب المسبق الأمثل تقريبًا، لكنه قد لا يكون الأفضل بنسبة 100%. قد تختلف القيمة الفعلية بسبب الإعداد filesystem_prefetch_min_bytes_for_single_read_task