أعِد كتابة الدوال التجميعية التي تستخدم تعبير
optimize_rewrite_aggregate_function_with_if
if كوسيطة، عندما يكون ذلك متكافئًا منطقيًا.
على سبيل المثال، يمكن إعادة كتابة
avg(if(cond, col, null)) إلى
avgOrNullIf(cond, col). وقد يؤدي ذلك إلى تحسين الأداء.
مدعوم فقط مع المحلل (
enable_analyzer = 1).
أعِد كتابة دوال arrayExists() إلى has() عندما تكون متكافئة منطقيًا. على سبيل المثال، يمكن إعادة كتابة arrayExists(x -> x = 1, arr) إلى has(arr, 1)
optimize_rewrite_array_exists_to_has
أعِد كتابة دوال
optimize_rewrite_has_to_in
has إلى
IN عندما تكون الوسيطة الأولى مصفوفة ثابتة. على سبيل المثال، يمكن إعادة كتابة
has([1, 2, 3], x) إلى
x IN [1, 2, 3] لتحسين الأداء عند استخدام المصفوفات الثابتة
أعِد كتابة تعبيرات LIKE ذات البادئة أو اللاحقة التامة (مثل
optimize_rewrite_like_perfect_affix
col LIKE 'ClickHouse%') إلى الدالتين startsWith أو endsWith (مثل
startsWith(col, 'ClickHouse')).
أعِد كتابة الدوال المتعلقة بالتعبيرات النمطية بصيغ أبسط وأكثر كفاءة
optimize_rewrite_regexp_functions
أعِد كتابة الدالتين sumIf() و sum(if()) إلى الدالة countIf() عندما تكونان متكافئتين منطقيًا