هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، ويتم توليدها تلقائيًا من المصدر

أعِد كتابة الدوال التجميعية التي تستخدم تعبير if كوسيطة، عندما يكون ذلك متكافئًا منطقيًا. على سبيل المثال، يمكن إعادة كتابة avg(if(cond, col, null)) إلى avgOrNullIf(cond, col) . وقد يؤدي ذلك إلى تحسين الأداء.

مدعوم فقط مع المحلل ( enable_analyzer = 1 ).

أعِد كتابة دوال arrayExists() إلى has() عندما تكون متكافئة منطقيًا. على سبيل المثال، يمكن إعادة كتابة arrayExists(x -> x = 1, arr) إلى has(arr, 1)

أعِد كتابة دوال has إلى IN عندما تكون الوسيطة الأولى مصفوفة ثابتة. على سبيل المثال، يمكن إعادة كتابة has([1, 2, 3], x) إلى x IN [1, 2, 3] لتحسين الأداء عند استخدام المصفوفات الثابتة

أعِد كتابة تعبيرات LIKE ذات البادئة أو اللاحقة التامة (مثل col LIKE 'ClickHouse%' ) إلى الدالتين startsWith أو endsWith (مثل startsWith(col, 'ClickHouse') ).

أعِد كتابة الدوال المتعلقة بالتعبيرات النمطية بصيغ أبسط وأكثر كفاءة

أعِد كتابة الدالتين sumIf() و sum(if()) إلى الدالة countIf() عندما تكونان متكافئتين منطقيًا