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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، ويتم توليدها تلقائيًا من المصدر.

optimize_rewrite_aggregate_function_with_if

أعِد كتابة الدوال التجميعية التي تستخدم تعبير if كوسيطة، عندما يكون ذلك متكافئًا منطقيًا. على سبيل المثال، يمكن إعادة كتابة avg(if(cond, col, null)) إلى avgOrNullIf(cond, col). وقد يؤدي ذلك إلى تحسين الأداء.
مدعوم فقط مع المحلل (enable_analyzer = 1).

optimize_rewrite_array_exists_to_has

أعِد كتابة دوال arrayExists() إلى has() عندما تكون متكافئة منطقيًا. على سبيل المثال، يمكن إعادة كتابة arrayExists(x -> x = 1, arr) إلى has(arr, 1)

optimize_rewrite_has_to_in

أعِد كتابة دوال has إلى IN عندما تكون الوسيطة الأولى مصفوفة ثابتة. على سبيل المثال، يمكن إعادة كتابة has([1, 2, 3], x) إلى x IN [1, 2, 3] لتحسين الأداء عند استخدام المصفوفات الثابتة

optimize_rewrite_like_perfect_affix

أعِد كتابة تعبيرات LIKE ذات البادئة أو اللاحقة التامة (مثل col LIKE 'ClickHouse%') إلى الدالتين startsWith أو endsWith (مثل startsWith(col, 'ClickHouse')).

optimize_rewrite_regexp_functions

أعِد كتابة الدوال المتعلقة بالتعبيرات النمطية بصيغ أبسط وأكثر كفاءة

optimize_rewrite_sum_if_to_count_if

أعِد كتابة الدالتين sumIf() و sum(if()) إلى الدالة countIf() عندما تكونان متكافئتين منطقيًا
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦