يجمع عمليات التخصيص العشوائية التي يكون حجمها أقل من القيمة المحددة أو مساويًا لها، باحتمال يساوي memory_profiler_sample_probability . وتعني القيمة 0 أن هذه الميزة معطّلة. قد ترغب في تعيين max_untracked_memory إلى 0 لكي تعمل هذه العتبة كما هو متوقع.

اجمع عمليات تخصيص الذاكرة العشوائية التي يكون حجمها أكبر من أو مساويًا للقيمة المحددة، باحتمال يساوي memory_profiler_sample_probability . تعني القيمة 0 أن هذا الإعداد معطّل. قد ترغب في تعيين max_untracked_memory إلى 0 لكي تعمل هذه العتبة كما هو متوقع.

اجمع عمليات تخصيص الذاكرة وتحريرها العشوائية واكتبها في system.trace_log مع trace_type بقيمة ‘MemorySample’. تُطبَّق هذه الاحتمالية على كل عملية alloc/free بغضّ النظر عن حجم التخصيص (يمكن تغيير ذلك باستخدام memory_profiler_sample_min_allocation_size و memory_profiler_sample_max_allocation_size ). لاحظ أن أخذ العينات يحدث فقط عندما تتجاوز كمية الذاكرة غير المتعقَّبة قيمة ‘max_untracked_memory’. وقد ترغب في ضبط ‘max_untracked_memory’ على 0 للحصول على أخذ عينات أكثر دقةً وتفصيلاً.

يُحدِّد قيمة الخطوة لمُحلِّل الذاكرة. كلما تجاوز استخدام ذاكرة الاستعلام العتبة التالية بعدد البايتات المحدد، يجمع مُحلِّل الذاكرة تتبّع المكدس الخاص بعملية التخصيص ويكتبه في trace_log

القيم الممكنة: