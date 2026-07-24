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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

wait_for_async_insert

إذا كانت القيمة true، فانتظر حتى تتم معالجة الإدراج غير المتزامن

wait_for_async_insert_timeout

مهلة انتظار معالجة الإدراج غير المتزامن

wait_for_part_commit_in_dependent_materialized_views

يتحكّم هذا الإعداد في ما إذا كان كل مصبّ يثبّت الجزء الذي كتبه للتو قبل تشغيل تتابع العروض المتجسّدة التابعة له، بحيث يتمكّن التتابع الذي يعيد القراءة من المصدر عبر JOIN من رؤية الجزء الذي كتبه ذلك المصبّ. هذا الضمان يقتصر على كل مثيل مصبّ على حدة — وقد لا تكون الأجزاء التي كتبتها خيوط مصبّ أخرى ضمن عملية INSERT نفسها مرئية بعد. ولا يوفّر هذا الإعداد ترتيبًا لتثبيت العمليات بين الخيوط. لا يؤثر هذا في عمليات الإدراج إلى الجداول التي لا تحتوي على عروض متجسّدة تابعة.

wait_for_window_view_fire_signal_timeout

مهلة انتظار إشارة إطلاق window view أثناء معالجة زمن الحدث
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦