إذا كانت القيمة true، فانتظر حتى تتم معالجة الإدراج غير المتزامن

مهلة انتظار معالجة الإدراج غير المتزامن

يتحكّم هذا الإعداد في ما إذا كان كل مصبّ يثبّت الجزء الذي كتبه للتو قبل تشغيل تتابع العروض المتجسّدة التابعة له، بحيث يتمكّن التتابع الذي يعيد القراءة من المصدر عبر JOIN من رؤية الجزء الذي كتبه ذلك المصبّ.

هذا الضمان يقتصر على كل مثيل مصبّ على حدة — وقد لا تكون الأجزاء التي كتبتها خيوط مصبّ أخرى ضمن عملية INSERT نفسها مرئية بعد. ولا يوفّر هذا الإعداد ترتيبًا لتثبيت العمليات بين الخيوط.

لا يؤثر هذا في عمليات الإدراج إلى الجداول التي لا تحتوي على عروض متجسّدة تابعة.

مهلة انتظار إشارة إطلاق window view أثناء معالجة زمن الحدث