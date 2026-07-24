إذا كانت القيمة true، فانتظر حتى تتم معالجة الإدراج غير المتزامن
wait_for_async_insert
مهلة انتظار معالجة الإدراج غير المتزامن
wait_for_async_insert_timeout
يتحكّم هذا الإعداد في ما إذا كان كل مصبّ يثبّت الجزء الذي كتبه للتو قبل تشغيل تتابع العروض المتجسّدة التابعة له، بحيث يتمكّن التتابع الذي يعيد القراءة من المصدر عبر
wait_for_part_commit_in_dependent_materialized_views
JOIN من رؤية الجزء الذي كتبه ذلك المصبّ.
هذا الضمان يقتصر على كل مثيل مصبّ على حدة — وقد لا تكون الأجزاء التي كتبتها خيوط مصبّ أخرى ضمن عملية
INSERT نفسها مرئية بعد. ولا يوفّر هذا الإعداد ترتيبًا لتثبيت العمليات بين الخيوط.
لا يؤثر هذا في عمليات الإدراج إلى الجداول التي لا تحتوي على عروض متجسّدة تابعة.
مهلة انتظار إشارة إطلاق window view أثناء معالجة زمن الحدث