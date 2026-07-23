هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، ويجري توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية

يحدّد الحد الأقصى لعدد الأقسام في كتلة إدراج واحدة، ويتم طرح استثناء إذا كانت الكتلة تحتوي على عدد كبير جدًا من الأقسام.

عدد صحيح موجب.

0 — عدد غير محدود من الأقسام.

التفاصيل

عند إدراج البيانات، يحسب ClickHouse عدد الأقسام في كتلة الإدراج. وإذا كان عدد الأقسام أكبر من max_partitions_per_insert_block ، فإن ClickHouse إمّا يسجّل تحذيرًا أو يطرح استثناءً استنادًا إلى throw_on_max_partitions_per_insert_block . ويكون نص الاستثناء كما يلي:

“يوجد عدد كبير جدًا من الأقسام في كتلة INSERT واحدة ( partitions_count partitions, limit is ” + toString(max_partitions) + ”). يتم التحكم في هذا الحد بواسطة الإعداد ‘max_partitions_per_insert_block’. يُعدّ العدد الكبير من الأقسام من المفاهيم الخاطئة الشائعة. وسيؤدي ذلك إلى تأثير سلبي شديد في الأداء، بما في ذلك بطء تشغيل الخادم، وبطء استعلامات INSERT وبطء استعلامات SELECT. يُنصح بأن يكون إجمالي عدد الأقسام في الجدول أقل من 1000..10000. يُرجى ملاحظة أن التقسيم إلى أقسام ليس مخصصًا لتسريع استعلامات SELECT (يكفي مفتاح ORDER BY لجعل استعلامات النطاق سريعة). الأقسام مخصّصة لمعالجة البيانات (DROP PARTITION، وما إلى ذلك).”

هذا الإعداد هو حد أمان، لأن استخدام عدد كبير من الأقسام يُعد من المفاهيم الخاطئة الشائعة.

يحدّد الحد الأقصى لعدد الأقسام التي يمكن الوصول إليها ضمن استعلام واحد.

يمكن تجاوز قيمة الإعداد المحددة عند إنشاء الجدول باستخدام إعداد على مستوى الاستعلام.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب

-1 - غير محدود (الافتراضي)