إعدادات جلسة ClickHouse ضمن مجموعة materialize_* المُولَّدة.

هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وتُولَّد تلقائيًا من المصدر

يحدد ما إذا كانت عمليات INSERT تُنشئ فهارس التخطي وتخزنها. إذا كان هذا الإعداد معطّلًا، فلن تُنشأ فهارس التخطي ولن تُخزَّن إلا أثناء عمليات الدمج أو باستخدام MATERIALIZE INDEX بشكل صريح.

يحدّد ما إذا كانت عمليات INSERT تُنشئ الإحصاءات وتُدرجها. إذا كان هذا الخيار معطّلًا، فسيتم إنشاء الإحصاءات وتخزينها أثناء عمليات الدمج أو باستخدام MATERIALIZE STATISTICS صراحةً

تطبيق TTL على البيانات القديمة بعد تنفيذ استعلام ALTER MODIFY TTL