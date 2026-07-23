يحدد ما إذا كانت عمليات INSERT تُنشئ فهارس التخطي وتخزنها. إذا كان هذا الإعداد معطّلًا، فلن تُنشأ فهارس التخطي ولن تُخزَّن إلا أثناء عمليات الدمج أو باستخدام MATERIALIZE INDEX بشكل صريح. راجع أيضًا exclude_materialize_skip_indexes_on_insert.
materialize_skip_indexes_on_insert
يحدّد ما إذا كانت عمليات INSERT تُنشئ الإحصاءات وتُدرجها. إذا كان هذا الخيار معطّلًا، فسيتم إنشاء الإحصاءات وتخزينها أثناء عمليات الدمج أو باستخدام MATERIALIZE STATISTICS صراحةً
materialize_statistics_on_insert
تطبيق TTL على البيانات القديمة بعد تنفيذ استعلام ALTER MODIFY TTL