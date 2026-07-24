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هذه الإعدادات متوفرة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

read_from_distributed_cache_if_exists_otherwise_bypass_cache

يكون له تأثير فقط في ClickHouse Cloud. وهو مماثل لـ read_from_filesystem_cache_if_exists_otherwise_bypass_cache، ولكن لـ distributed cache.

read_from_filesystem_cache_if_exists_otherwise_bypass_cache

يسمح باستخدام ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات في الوضع السلبي، أي الاستفادة من العناصر الموجودة بالفعل في ذاكرة التخزين المؤقت دون إضافة عناصر جديدة إليها. إذا عيّنت هذا الإعداد للاستعلامات المخصّصة الثقيلة وأبقيته معطّلًا للاستعلامات القصيرة الآنية، فسيُسهم ذلك في تجنّب إرهاق ذاكرة التخزين المؤقت بسبب الاستعلامات الثقيلة جدًا وتحسين كفاءة النظام عمومًا.

read_from_page_cache_if_exists_otherwise_bypass_cache

استخدم ذاكرة تخزين مؤقت للصفحات في فضاء المستخدم في الوضع السلبي، على غرار read_from_filesystem_cache_if_exists_otherwise_bypass_cache.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦