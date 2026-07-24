يكون له تأثير فقط في ClickHouse Cloud. وهو مماثل لـ read_from_filesystem_cache_if_exists_otherwise_bypass_cache، ولكن لـ distributed cache.
read_from_distributed_cache_if_exists_otherwise_bypass_cache
يسمح باستخدام ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات في الوضع السلبي، أي الاستفادة من العناصر الموجودة بالفعل في ذاكرة التخزين المؤقت دون إضافة عناصر جديدة إليها. إذا عيّنت هذا الإعداد للاستعلامات المخصّصة الثقيلة وأبقيته معطّلًا للاستعلامات القصيرة الآنية، فسيُسهم ذلك في تجنّب إرهاق ذاكرة التخزين المؤقت بسبب الاستعلامات الثقيلة جدًا وتحسين كفاءة النظام عمومًا.
read_from_filesystem_cache_if_exists_otherwise_bypass_cache
استخدم ذاكرة تخزين مؤقت للصفحات في فضاء المستخدم في الوضع السلبي، على غرار read_from_filesystem_cache_if_exists_otherwise_bypass_cache.