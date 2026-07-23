distributed_replica_error_cap
- النوع: عدد صحيح غير موقّع
- القيمة الافتراضية: 1000
- load_balancing
- محرك الجدول Distributed
- distributed_replica_error_half_life
- distributed_replica_max_ignored_errors
distributed_replica_error_half_life
- النوع: ثوانٍ
- القيمة الافتراضية: 60 ثانية
distributed_replica_error_half_life مضبوطًا على ثانية واحدة، فستُعتبر النسخة المتماثلة طبيعية بعد 3 ثوانٍ من آخر خطأ.
انظر أيضًا:
- load_balancing
- محرك الجدول Distributed
- distributed_replica_error_cap
- distributed_replica_max_ignored_errors
distributed_replica_max_ignored_errors
- النوع: عدد صحيح غير موقّع
- القيمة الافتراضية: 0
load_balancing).
راجع أيضًا: