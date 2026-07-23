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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

distributed_replica_error_cap

  • النوع: عدد صحيح غير موقّع
  • القيمة الافتراضية: 1000
يُحدَّد الحد الأقصى لعدد الأخطاء لكل نسخة متماثلة عند هذه القيمة، ما يمنع نسخة متماثلة واحدة من تراكم عدد كبير جدًا من الأخطاء. انظر أيضًا:

distributed_replica_error_half_life

  • النوع: ثوانٍ
  • القيمة الافتراضية: 60 ثانية
يتحكم هذا الإعداد في مدى سرعة تصفير الأخطاء في الجداول الموزعة. فإذا كانت نسخة متماثلة غير متاحة لفترة من الوقت، وتراكمت عليها 5 أخطاء، وكان distributed_replica_error_half_life مضبوطًا على ثانية واحدة، فستُعتبر النسخة المتماثلة طبيعية بعد 3 ثوانٍ من آخر خطأ. انظر أيضًا:

distributed_replica_max_ignored_errors

  • النوع: عدد صحيح غير موقّع
  • القيمة الافتراضية: 0
عدد الأخطاء التي سيجري تجاهلها عند اختيار النسخ المتماثلة (وفقًا لخوارزمية load_balancing). راجع أيضًا:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦