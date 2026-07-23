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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

create_if_not_exists

فعّل IF NOT EXISTS لعبارة CREATE افتراضيًا. إذا تم تحديد هذا الإعداد أو IF NOT EXISTS وكان هناك جدول بالاسم المحدد موجودًا بالفعل، فلن يتم إطلاق أي استثناء.

create_index_ignore_unique

يتجاهل الكلمة المفتاحية UNIQUE في CREATE UNIQUE INDEX. أُعدّ لاختبارات توافق SQL.

create_replicated_merge_tree_fault_injection_probability

احتمال إدخال عطل أثناء إنشاء الجدول بعد إنشاء البيانات الوصفية في ZooKeeper

create_table_empty_primary_key_by_default

السماح بإنشاء جداول *MergeTree بمفتاح أساسي فارغ عند عدم تحديد ORDER BY وPRIMARY KEY
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦