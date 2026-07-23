إعدادات جلسة ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة create_*.

فعّل IF NOT EXISTS لعبارة CREATE افتراضيًا. إذا تم تحديد هذا الإعداد أو IF NOT EXISTS وكان هناك جدول بالاسم المحدد موجودًا بالفعل، فلن يتم إطلاق أي استثناء.

يتجاهل الكلمة المفتاحية UNIQUE في CREATE UNIQUE INDEX. أُعدّ لاختبارات توافق SQL.

احتمال إدخال عطل أثناء إنشاء الجدول بعد إنشاء البيانات الوصفية في ZooKeeper

السماح بإنشاء جداول *MergeTree بمفتاح أساسي فارغ عند عدم تحديد ORDER BY وPRIMARY KEY