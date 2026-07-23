فعّل
create_if_not_exists
IF NOT EXISTS لعبارة
CREATE افتراضيًا. إذا تم تحديد هذا الإعداد أو
IF NOT EXISTS وكان هناك جدول بالاسم المحدد موجودًا بالفعل، فلن يتم إطلاق أي استثناء.
يتجاهل الكلمة المفتاحية UNIQUE في CREATE UNIQUE INDEX. أُعدّ لاختبارات توافق SQL.
create_index_ignore_unique
احتمال إدخال عطل أثناء إنشاء الجدول بعد إنشاء البيانات الوصفية في ZooKeeper
create_replicated_merge_tree_fault_injection_probability
السماح بإنشاء جداول *MergeTree بمفتاح أساسي فارغ عند عدم تحديد ORDER BY وPRIMARY KEY