هذه الإعدادات متوفرة في system.settings ، ويتم توليدها تلقائيًا من الكود المصدري

يضيف المقارنات الثابتة في سلاسل AND لتحسين إمكانات التصفية. ويدعم المعاملات < و <= و > و >= و = وأي مزيج منها. على سبيل المثال، سيصبح (a < b) AND (b < c) AND (c < 5) بالشكل (a < b) AND (b < c) AND (c < 5) AND (b < 5) AND (a < 5) .