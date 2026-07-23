يضيف المقارنات الثابتة في سلاسل AND لتحسين إمكانات التصفية. ويدعم المعاملات
optimize_and_compare_chain
< و
<= و
> و
>= و
= وأي مزيج منها. على سبيل المثال، سيصبح
(a < b) AND (b < c) AND (c < 5) بالشكل
(a < b) AND (b < c) AND (c < 5) AND (b < 5) AND (a < 5).
ميزانية العمل لتحسين
optimize_and_compare_chain_max_hash_work
optimize_and_compare_chain أثناء تحليل الاستعلام، وتُقاس بعدد عُقد شجرة الاستعلام التي تُحسب لها قيمة hash بواسطة
getTreeHash (وهي الكلفة الأساسية لهذا التحسين). وبمجرد أن يحسب الاستعلام قيمة hash لأكثر من هذا العدد من العُقد أثناء تطبيق التحسين، يتوقف عن تطبيقه على بقية الاستعلام. يحدّ هذا من زمن التحليل للاستعلامات التي تحتوي على سلاسل
AND كبيرة جدًا أو كثيرة جدًا من المقارنات، حيث يمكن لهذا التحسين، بخلاف ذلك، أن يهيمن على التحليل من دون أن يحقق أي تبسيط. ويظل الإيقاف المبكر آمنًا دائمًا: فهو يعني فقط الاستغناء عن تحسين، ولا يغيّر النتائج مطلقًا. اضبطه على
0 لتعطيل الميزانية (غير محدود).