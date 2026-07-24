هذه الإعدادات متوفرة في system.settings ، وقد أُنشئت تلقائيًا من المصدر

عند البحث عن البيانات، يتحقق ClickHouse من علامات البيانات في ملف الفهرس. وإذا وجد ClickHouse أن المفاتيح المطلوبة تقع ضمن نطاق معيّن، فإنه يقسم هذا النطاق إلى merge_tree_coarse_index_granularity نطاقات فرعية ويبحث فيها عن المفاتيح المطلوبة بصورة تعاودية.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح زوجي موجب.

لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يحدد عدد الـ granules في stripe ضمن compact part في جداول MergeTree اللازمة لاستخدام قارئ multibuffer، الذي يدعم القراءة المتوازية وprefetch. عند القراءة من remote fs، يؤدي استخدام قارئ multibuffer إلى زيادة عدد طلبات القراءة. ويُقرأ الجزء باستخدام buffer واحد إذا كان يحتوي على عدد granules أقل من هذه العتبة، وأيضًا أقل من عدد الأعمدة التي تتم قراءتها، لأن قارئ الـ buffer الواحد في هذه الحالة يُصدر طلبات قراءة أقل من قارئ multibuffer.

ما إذا كان سيتم استخدام حجم أعمدة prewhere فقط لتحديد حجم مهمة القراءة.

عندما يتعذر تقييم عامل التصفية على أنه نطاق متصل واحد للمفتاح الأساسي، على سبيل المثال عند استخدام أعمدة مفتاحية غير العمود الأول، يشغّل ClickHouse خوارزمية تكرارية للبحث العام بالاستبعاد على علامات الفهرس. وتُستخدم الخوارزمية نفسها أيضًا لتحليل الفهرس النصي. يقيّد هذا الإعداد عدد الخطوات (فحوصات الفهرس) التي تنفذها الخوارزمية لكل data part.

تُستهلك الحصة أولًا على أكبر mark ranges متبقية. وعند نفادها، تُقبل النطاقات التي لم تُحلَّل بالكامل كما هي، بحيث يظل query صحيحًا، لكنه قد يقرأ granules أكثر مما قد يحدده بحث غير محدود. وتؤدي الحصة الأقل إلى تسريع تحليل الفهرس على حساب قراءة مزيد من البيانات. وهذا الحد تقريبي وليس حدًا أقصى صارمًا لتكلفة التحليل: إذ يمكن أن يتجاوزه البحث بنحو جولة تقسيم واحدة، وعندما يكون الجزء مقسمًا بالفعل إلى نطاقات كثيرة (على سبيل المثال، بواسطة query condition cache)، يُفحص كل منها مرة واحدة على الأقل بغض النظر عن الحد.

يُبلَّغ عن عدد الخطوات التي نفذها البحث لكل data part في رسائل السجل الخاصة بـ query على مستوى trace ، كما يحصي حدثا profile IndexGenericExclusionSearchStepLimitReached و TextIndexGenericExclusionSearchStepLimitReached عدد مرات نفاد الحصة.

تعني القيمة (الافتراضية) 0 أن عدد الخطوات غير محدود.

Possible values:

0 لعدد غير محدود من الخطوات، أو أي عدد صحيح موجب.

إذا كان ClickHouse سيقرأ أكثر من merge_tree_max_bytes_to_use_cache بايت في استعلام واحد، فلن يستخدم ذاكرة التخزين المؤقت للكتل غير المضغوطة.

تخزن ذاكرة التخزين المؤقت للكتل غير المضغوطة البيانات المستخرجة للاستعلامات. يستخدم ClickHouse ذاكرة التخزين المؤقت هذه لتسريع الاستجابات للاستعلامات الصغيرة المتكررة. يحمي هذا الإعداد ذاكرة التخزين المؤقت من التدهور بسبب الاستعلامات التي تقرأ كمية كبيرة من البيانات. يحدد إعداد الخادم uncompressed_cache_size حجم ذاكرة التخزين المؤقت للكتل غير المضغوطة.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

إذا احتاج ClickHouse إلى قراءة أكثر من merge_tree_max_rows_to_use_cache صفًا في استعلام واحد، فلن يستخدم ذاكرة التخزين المؤقت للكتل غير المضغوطة.

تخزّن ذاكرة التخزين المؤقت للكتل غير المضغوطة البيانات المستخرجة للاستعلامات. يستخدم ClickHouse هذه الذاكرة المؤقتة لتسريع الاستجابة للاستعلامات الصغيرة المتكررة. يحمي هذا الإعداد الذاكرة المؤقتة من التدهور بسبب الاستعلامات التي تقرأ كمية كبيرة من البيانات. يحدّد إعداد الخادم uncompressed_cache_size حجم ذاكرة التخزين المؤقت للكتل غير المضغوطة.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

merge_tree_min_bytes_for_concurrent_read ، فسيحاول ClickHouse قراءة هذا الملف بالتوازي باستخدام عدة خيوط تنفيذ. إذا تجاوز عدد البايتات المطلوب قراءتها من ملف واحد في جدول يستخدم محرك MergeTree القيمة، فسيحاول ClickHouse قراءة هذا الملف بالتوازي باستخدام عدة خيوط تنفيذ.

القيمة الممكنة:

عدد صحيح موجب.

الحد الأدنى لعدد البايتات المطلوب قراءتها من ملف واحد قبل أن يتمكن محرك MergeTree من موازاة القراءة عند القراءة من نظام ملفات بعيد. لا نوصي باستخدام هذا الإعداد.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

إذا كانت المسافة بين كتلتَي بيانات مطلوب قراءتهما في ملف واحد أقل من merge_tree_min_bytes_for_seek بايت، فسيقرأ ClickHouse تسلسليًا نطاقًا من الملف يضم كلتا الكتلتين، ما يتجنب إجراء seek إضافي.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

الأسماء البديلة: filesystem_prefetch_min_bytes_for_single_read_task

الحد الأدنى لعدد البايتات المقروءة لكل مهمة.

حدٌّ أدنى صارم لحجم المهمة (حتى عندما يكون عدد الحبيبات منخفضًا وعدد خيوط التنفيذ المتاحة مرتفعًا، فلن نخصص مهام أصغر

merge_tree_min_rows_for_concurrent_read ، فسيحاول ClickHouse إجراء قراءة متزامنة من هذا الملف باستخدام عدة خيوط تنفيذ. إذا تجاوز عدد الصفوف المطلوب قراءتها من ملف لجدول MergeTree القيمة، فسيحاول ClickHouse إجراء قراءة متزامنة من هذا الملف باستخدام عدة خيوط تنفيذ.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

الحد الأدنى لعدد الأسطر التي يجب قراءتها من ملف واحد قبل أن يتمكّن محرك MergeTree من موازاة القراءة عند القراءة من نظام ملفات بعيد. لا نوصي باستخدام هذا الإعداد.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

إذا كانت المسافة بين كتلتَي البيانات المراد قراءتهما في ملف واحد أقل من merge_tree_min_rows_for_seek صفًا، فلن ينتقل ClickHouse إلى موضع قراءة آخر داخل الملف، بل سيقرأ البيانات بشكل تسلسلي.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

لاختبار PartsSplitter - قسّم نطاقات القراءة إلى نطاقات متداخلة وغير متداخلة عند كل قراءة من MergeTree بالاحتمال المحدد.

يُدرِج تأخيرًا اصطناعيًا (بالملي ثانية) عند إنشاء لقطة تخزين لجداول MergeTree. يُستخدم لأغراض الاختبار وتصحيح الأخطاء فقط.

القيم الممكنة:

0 - بدون تأخير (الافتراضي)

N - تأخير بالملي ثانية

ما إذا كان سيتم استخدام مهام ذات حجم ثابت للقراءة من جدول بعيد.

يُمكّن التخزين المؤقت للبيانات الوصفية للأعمدة من بادئات الملفات عند القراءة من الأقراص البعيدة في MergeTree.

يُمكّن استخدام مجموعة مؤشرات الترابط للقراءة المتوازية للبوادئ في أجزاء Wide ضمن MergeTree. ويُتحكَّم في حجم مجموعة مؤشرات الترابط هذه من خلال إعداد الخادم max_prefixes_deserialization_thread_pool_size .

عند تمكين هذا الإعداد، سيُستخدم إصدار التسلسل V1 لأنواع JSON وDynamic في MergeTree بدلًا من V2. لا يُطبَّق تغيير هذا الإعداد إلا بعد إعادة تشغيل الخادم.