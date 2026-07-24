Skip to main content
هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

distributed_cache_alignment

لا يكون لهذا أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. هذا إعداد لأغراض الاختبار، فلا تغيّره

distributed_cache_bypass_connection_pool

لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يسمح بتجاوز مجمع اتصالات distributed cache

distributed_cache_connect_backoff_max_ms

يسري فقط في ClickHouse Cloud. الحد الأقصى لمدة backoff، بالمللي ثانية، عند إنشاء اتصال بـ distributed cache.

distributed_cache_connect_backoff_min_ms

لا يكون لهذا تأثير إلا في ClickHouse Cloud. الحد الأدنى لمدة backoff، بالمللي ثانية، عند إنشاء اتصال distributed cache.

distributed_cache_connect_max_tries

لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. عدد محاولات الاتصال بـ distributed cache عند فشل الاتصال

distributed_cache_connect_timeout_ms

يسري فقط في ClickHouse Cloud. مهلة الاتصال عند إنشاء اتصال بخادم Distributed Cache.

distributed_cache_credentials_refresh_period_seconds

لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. وهي مدة تحديث بيانات الاعتماد.

distributed_cache_data_packet_ack_window

لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. نافذة لإرسال ACK لتسلسل DataPacket ضمن طلب قراءة واحد من distributed cache

distributed_cache_discard_connection_if_unread_data

لا يكون لهذا أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يتجاهل الاتصال إذا كانت هناك بيانات غير مقروءة.

distributed_cache_fetch_metrics_only_from_current_az

لا يكون لهذا الإعداد تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يجلب المقاييس من منطقة التوافر الحالية فقط في system.distributed_cache_metrics و system.distributed_cache_events

distributed_cache_file_cache_name

يكون له تأثير فقط في ClickHouse Cloud. إعداد يُستخدم فقط لاختبارات CI — اسم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات المراد استخدامها مع distributed cache.

distributed_cache_log_mode

لا يكون لهذا الإعداد تأثير إلا في ClickHouse Cloud. وضع الكتابة في system.distributed_cache_log

distributed_cache_max_unacked_inflight_packets

لا يؤثر هذا إلا في ClickHouse Cloud. الحد الأقصى لعدد الحزم قيد الإرسال غير المؤكَّدة في طلب قراءة واحد من distributed cache

distributed_cache_min_bytes_for_seek

لا يسري إلا في ClickHouse Cloud. الحد الأدنى لعدد البايتات اللازمة لإجراء seek في distributed cache.

distributed_cache_pool_behaviour_on_limit

لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يحدد سلوك اتصال distributed cache عند الوصول إلى حدّ الـ pool

distributed_cache_prefer_bigger_buffer_size

لا يكون لهذا الإعداد أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. وهو مماثل لـ filesystem_cache_prefer_bigger_buffer_size، ولكن لذاكرة التخزين المؤقت الموزعة.

distributed_cache_read_only_from_current_az

لا يكون لهذا الإعداد أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يتيح القراءة فقط من منطقة التوافر الحالية. وإذا كان معطّلًا، فستتم القراءة من جميع خوادم التخزين المؤقت في جميع مناطق التوافر.

distributed_cache_read_request_max_tries

لا يكون لهذا تأثير إلا في ClickHouse Cloud. عدد مرات إعادة محاولة طلب قراءة distributed cache عند عدم نجاحه

distributed_cache_receive_response_wait_milliseconds

لا يكون لهذا الإعداد أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. مدة الانتظار بالمللي ثانية لتلقّي بيانات الطلب من distributed cache

distributed_cache_receive_timeout_milliseconds

لا يسري إلا في ClickHouse Cloud. مدة الانتظار بالمللي ثانية لتلقي أي نوع من الاستجابة من ذاكرة التخزين المؤقت الموزعة القيمة الافتراضية في Cloud: 20000.

distributed_cache_receive_timeout_ms

لا يكون لهذا الإعداد أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. مهلة انتظار استلام البيانات من خادم distributed cache، بالميلي ثانية. إذا لم يتم استلام أي بايت خلال هذه المدة، فسيتم رفع استثناء.

distributed_cache_registry_show_certificate_and_signature

لا يكون لهذا الإعداد تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يعرض العمودين certificate وsignature في جدول system.distributed_cache_registry. تكون هذه الأعمدة فارغة افتراضيًا للحفاظ على المخرجات موجزة؛ فعِّل هذا الإعداد لفحصها.

distributed_cache_send_timeout_ms

لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. المهلة الزمنية لإرسال البيانات إلى خادم distributed cache، بالمللي ثانية. إذا احتاج عميل إلى إرسال بعض البيانات ولم يتمكن من إرسال أي بايتات خلال هذه المدة، فسيتم إطلاق استثناء.

distributed_cache_tcp_keep_alive_timeout_ms

يكون له تأثير فقط في ClickHouse Cloud. وهي المدة، بالمللي ثانية، التي يجب أن يظل خلالها الاتصال بخادم distributed cache في حالة خمول قبل أن يبدأ TCP بإرسال رسائل keepalive.

distributed_cache_throw_on_error

لا يسري هذا الإعداد إلا في ClickHouse Cloud. أعِد إطلاق الاستثناء الذي يحدث أثناء الاتصال بـ distributed cache أو الاستثناء الوارد من distributed cache. وإلا، فسيتم الرجوع إلى تخطي distributed cache عند حدوث خطأ

distributed_cache_use_clients_cache_for_read

يؤثر فقط في ClickHouse Cloud. يستخدم clients cache لطلبات القراءة.

distributed_cache_wait_connection_from_pool_milliseconds

يكون لهذا الإعداد تأثير فقط في ClickHouse Cloud. وقت الانتظار بالمللي ثانية للحصول على اتصال من مجمع الاتصالات إذا كانت قيمة distributed_cache_pool_behaviour_on_limit هي wait

distributed_cache_write_request_max_tries

لا يكون لهذا تأثير إلا في ClickHouse Cloud. عدد محاولات تنفيذ طلب كتابة إلى distributed cache عند عدم نجاحه
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦