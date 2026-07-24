هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

لا يكون لهذا أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. هذا إعداد لأغراض الاختبار، فلا تغيّره

لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يسمح بتجاوز مجمع اتصالات distributed cache

يسري فقط في ClickHouse Cloud. الحد الأقصى لمدة backoff، بالمللي ثانية، عند إنشاء اتصال بـ distributed cache.

لا يكون لهذا تأثير إلا في ClickHouse Cloud. الحد الأدنى لمدة backoff، بالمللي ثانية، عند إنشاء اتصال distributed cache.

لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. عدد محاولات الاتصال بـ distributed cache عند فشل الاتصال

يسري فقط في ClickHouse Cloud. مهلة الاتصال عند إنشاء اتصال بخادم Distributed Cache.

لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. وهي مدة تحديث بيانات الاعتماد.

لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. نافذة لإرسال ACK لتسلسل DataPacket ضمن طلب قراءة واحد من distributed cache

لا يكون لهذا أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يتجاهل الاتصال إذا كانت هناك بيانات غير مقروءة.

لا يكون لهذا الإعداد تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يجلب المقاييس من منطقة التوافر الحالية فقط في system.distributed_cache_metrics و system.distributed_cache_events

يكون له تأثير فقط في ClickHouse Cloud. إعداد يُستخدم فقط لاختبارات CI — اسم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات المراد استخدامها مع distributed cache.

لا يكون لهذا الإعداد تأثير إلا في ClickHouse Cloud. وضع الكتابة في system.distributed_cache_log

لا يؤثر هذا إلا في ClickHouse Cloud. الحد الأقصى لعدد الحزم قيد الإرسال غير المؤكَّدة في طلب قراءة واحد من distributed cache

لا يسري إلا في ClickHouse Cloud. الحد الأدنى لعدد البايتات اللازمة لإجراء seek في distributed cache.

لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يحدد سلوك اتصال distributed cache عند الوصول إلى حدّ الـ pool

لا يكون لهذا الإعداد أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. وهو مماثل لـ filesystem_cache_prefer_bigger_buffer_size ، ولكن لذاكرة التخزين المؤقت الموزعة.

لا يكون لهذا الإعداد أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يتيح القراءة فقط من منطقة التوافر الحالية. وإذا كان معطّلًا، فستتم القراءة من جميع خوادم التخزين المؤقت في جميع مناطق التوافر.

لا يكون لهذا تأثير إلا في ClickHouse Cloud. عدد مرات إعادة محاولة طلب قراءة distributed cache عند عدم نجاحه

لا يكون لهذا الإعداد أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. مدة الانتظار بالمللي ثانية لتلقّي بيانات الطلب من distributed cache

لا يسري إلا في ClickHouse Cloud. مدة الانتظار بالمللي ثانية لتلقي أي نوع من الاستجابة من ذاكرة التخزين المؤقت الموزعة

القيمة الافتراضية في Cloud: 20000 .

لا يكون لهذا الإعداد أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. مهلة انتظار استلام البيانات من خادم distributed cache، بالميلي ثانية. إذا لم يتم استلام أي بايت خلال هذه المدة، فسيتم رفع استثناء.

لا يكون لهذا الإعداد تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يعرض العمودين certificate و signature في جدول system.distributed_cache_registry . تكون هذه الأعمدة فارغة افتراضيًا للحفاظ على المخرجات موجزة؛ فعِّل هذا الإعداد لفحصها.

لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. المهلة الزمنية لإرسال البيانات إلى خادم distributed cache، بالمللي ثانية. إذا احتاج عميل إلى إرسال بعض البيانات ولم يتمكن من إرسال أي بايتات خلال هذه المدة، فسيتم إطلاق استثناء.

يكون له تأثير فقط في ClickHouse Cloud. وهي المدة، بالمللي ثانية، التي يجب أن يظل خلالها الاتصال بخادم distributed cache في حالة خمول قبل أن يبدأ TCP بإرسال رسائل keepalive.

لا يسري هذا الإعداد إلا في ClickHouse Cloud. أعِد إطلاق الاستثناء الذي يحدث أثناء الاتصال بـ distributed cache أو الاستثناء الوارد من distributed cache. وإلا، فسيتم الرجوع إلى تخطي distributed cache عند حدوث خطأ

يؤثر فقط في ClickHouse Cloud. يستخدم clients cache لطلبات القراءة.

يكون لهذا الإعداد تأثير فقط في ClickHouse Cloud. وقت الانتظار بالمللي ثانية للحصول على اتصال من مجمع الاتصالات إذا كانت قيمة distributed_cache_pool_behaviour_on_limit هي wait

لا يكون لهذا تأثير إلا في ClickHouse Cloud. عدد محاولات تنفيذ طلب كتابة إلى distributed cache عند عدم نجاحه