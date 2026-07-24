لا يكون لهذا أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. هذا إعداد لأغراض الاختبار، فلا تغيّره
distributed_cache_alignment
لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يسمح بتجاوز مجمع اتصالات distributed cache
distributed_cache_bypass_connection_pool
يسري فقط في ClickHouse Cloud. الحد الأقصى لمدة backoff، بالمللي ثانية، عند إنشاء اتصال بـ distributed cache.
distributed_cache_connect_backoff_max_ms
لا يكون لهذا تأثير إلا في ClickHouse Cloud. الحد الأدنى لمدة backoff، بالمللي ثانية، عند إنشاء اتصال distributed cache.
distributed_cache_connect_backoff_min_ms
لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. عدد محاولات الاتصال بـ distributed cache عند فشل الاتصال
distributed_cache_connect_max_tries
يسري فقط في ClickHouse Cloud. مهلة الاتصال عند إنشاء اتصال بخادم Distributed Cache.
distributed_cache_connect_timeout_ms
لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. وهي مدة تحديث بيانات الاعتماد.
distributed_cache_credentials_refresh_period_seconds
لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. نافذة لإرسال ACK لتسلسل DataPacket ضمن طلب قراءة واحد من distributed cache
distributed_cache_data_packet_ack_window
لا يكون لهذا أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يتجاهل الاتصال إذا كانت هناك بيانات غير مقروءة.
distributed_cache_discard_connection_if_unread_data
لا يكون لهذا الإعداد تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يجلب المقاييس من منطقة التوافر الحالية فقط في system.distributed_cache_metrics و system.distributed_cache_events
distributed_cache_fetch_metrics_only_from_current_az
يكون له تأثير فقط في ClickHouse Cloud. إعداد يُستخدم فقط لاختبارات CI — اسم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات المراد استخدامها مع distributed cache.
distributed_cache_file_cache_name
لا يكون لهذا الإعداد تأثير إلا في ClickHouse Cloud. وضع الكتابة في system.distributed_cache_log
distributed_cache_log_mode
لا يؤثر هذا إلا في ClickHouse Cloud. الحد الأقصى لعدد الحزم قيد الإرسال غير المؤكَّدة في طلب قراءة واحد من distributed cache
distributed_cache_max_unacked_inflight_packets
لا يسري إلا في ClickHouse Cloud. الحد الأدنى لعدد البايتات اللازمة لإجراء seek في distributed cache.
distributed_cache_min_bytes_for_seek
لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يحدد سلوك اتصال distributed cache عند الوصول إلى حدّ الـ pool
distributed_cache_pool_behaviour_on_limit
لا يكون لهذا الإعداد أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. وهو مماثل لـ
distributed_cache_prefer_bigger_buffer_size
filesystem_cache_prefer_bigger_buffer_size، ولكن لذاكرة التخزين المؤقت الموزعة.
لا يكون لهذا الإعداد أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يتيح القراءة فقط من منطقة التوافر الحالية. وإذا كان معطّلًا، فستتم القراءة من جميع خوادم التخزين المؤقت في جميع مناطق التوافر.
distributed_cache_read_only_from_current_az
لا يكون لهذا تأثير إلا في ClickHouse Cloud. عدد مرات إعادة محاولة طلب قراءة distributed cache عند عدم نجاحه
distributed_cache_read_request_max_tries
لا يكون لهذا الإعداد أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. مدة الانتظار بالمللي ثانية لتلقّي بيانات الطلب من distributed cache
distributed_cache_receive_response_wait_milliseconds
لا يسري إلا في ClickHouse Cloud. مدة الانتظار بالمللي ثانية لتلقي أي نوع من الاستجابة من ذاكرة التخزين المؤقت الموزعة القيمة الافتراضية في Cloud:
distributed_cache_receive_timeout_milliseconds
20000.
لا يكون لهذا الإعداد أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. مهلة انتظار استلام البيانات من خادم distributed cache، بالميلي ثانية. إذا لم يتم استلام أي بايت خلال هذه المدة، فسيتم رفع استثناء.
distributed_cache_receive_timeout_ms
لا يكون لهذا الإعداد تأثير إلا في ClickHouse Cloud. يعرض العمودين
distributed_cache_registry_show_certificate_and_signature
certificate و
signature في جدول
system.distributed_cache_registry. تكون هذه الأعمدة فارغة افتراضيًا للحفاظ على المخرجات موجزة؛ فعِّل هذا الإعداد لفحصها.
لا يكون له تأثير إلا في ClickHouse Cloud. المهلة الزمنية لإرسال البيانات إلى خادم distributed cache، بالمللي ثانية. إذا احتاج عميل إلى إرسال بعض البيانات ولم يتمكن من إرسال أي بايتات خلال هذه المدة، فسيتم إطلاق استثناء.
distributed_cache_send_timeout_ms
يكون له تأثير فقط في ClickHouse Cloud. وهي المدة، بالمللي ثانية، التي يجب أن يظل خلالها الاتصال بخادم distributed cache في حالة خمول قبل أن يبدأ TCP بإرسال رسائل keepalive.
distributed_cache_tcp_keep_alive_timeout_ms
لا يسري هذا الإعداد إلا في ClickHouse Cloud. أعِد إطلاق الاستثناء الذي يحدث أثناء الاتصال بـ distributed cache أو الاستثناء الوارد من distributed cache. وإلا، فسيتم الرجوع إلى تخطي distributed cache عند حدوث خطأ
distributed_cache_throw_on_error
يؤثر فقط في ClickHouse Cloud. يستخدم clients cache لطلبات القراءة.
distributed_cache_use_clients_cache_for_read
يكون لهذا الإعداد تأثير فقط في ClickHouse Cloud. وقت الانتظار بالمللي ثانية للحصول على اتصال من مجمع الاتصالات إذا كانت قيمة distributed_cache_pool_behaviour_on_limit هي wait
distributed_cache_wait_connection_from_pool_milliseconds
لا يكون لهذا تأثير إلا في ClickHouse Cloud. عدد محاولات تنفيذ طلب كتابة إلى distributed cache عند عدم نجاحه