اسم المجموعة المسماة التي يستخدمها aiEmbed عندما لا يمرّر الاستدعاء credentials ضمن خريطة المعلمات الخاصة به. وتعني القيمة الفارغة عدم وجود قيمة افتراضية: لذا يجب على مثل هذه الاستدعاءات تمرير credentials صراحةً. يأخذ aiEmbed ‏ model بوصفه وسيطًا موضعيًا مطلوبًا، وليس من المجموعة المسماة. وقد أُبقي هذا الإعداد منفصلًا عن ai_function_text_default_credentials لأن نقطة نهاية التضمينات تختلف عن نقطة نهاية الدردشة.

الحد الأقصى لعدد النصوص التي يمكن تضمينها في طلب HTTP واحد يُرسله aiEmbed . تُجمَّع النصوص في دفعات بهذا الحجم لتقليل الحمل الإضافي لاستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات. على سبيل المثال، ينتج عن 500 نص فريد وحجم دفعة يبلغ 100 خمسة طلبات HTTP.

الحد الأقصى لعدد طلبات HTTP التي يمكن لدوال الذكاء الاصطناعي إرسالها لكل استعلام. اضبطه على 0 لتعطيله.

الحد الأقصى لإجمالي رموز الإدخال (prompt) عبر جميع استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات لدالة AI ضمن استعلام واحد. ويُحتسَب هذا الحد تراكميًا من استجابات الموفّرين. لاحظ أن هذا الحد قد يُتجاوز بمقدار رموز الإدخال الخاصة باستدعاء واحد، لأن عدد رموز الإدخال لذلك الاستدعاء لا يكون معروفًا مسبقًا. اضبطه على 0 لتعطيله.

لا يُفرَض هذا الحد إلا على الموفّرين الذين يبلّغون عن كائن usage في استجابتهم (OpenAI وAnthropic وvLLM). أما الموفّرون الذين لا يضمّنون معلومات استخدام الرموز (وخاصة HuggingFace TEI) فيؤدي ذلك إلى بقاء العداد عند 0 — استخدم ai_function_max_api_calls_per_query بدلًا من ذلك لتقييد مثل هذه الاستدعاءات.

الحد الأقصى لإجمالي رموز الإخراج (الإكمال) عبر جميع استدعاءات واجهة برمجة تطبيقات AI function ضمن استعلام واحد. ويُحتسَب ذلك تراكميًا من استجابات الموفّر. لاحظ أن هذا الحد قد يُتجاوَز بمقدار رموز الإخراج الخاصة باستدعاء واحد، لأن عدد رموز الإخراج لذلك الاستدعاء لا يكون معروفًا مسبقًا. اضبطه على 0 لتعطيله.

لا يُطبَّق هذا الحد إلا على الموفّرين الذين يبلّغون عن كائن usage في استجابتهم (OpenAI وAnthropic وvLLM). ولا ينطبق على دوال embedding (وخاصة aiEmbed)، لأنها لا تنتج رموز إخراج مطلقًا.

الحد الأقصى لعدد محاولات إعادة المحاولة عند حدوث أخطاء عابرة لكل طلب منفرد إلى واجهة برمجة تطبيقات. تستخدم كل محاولة إعادة تأخيرًا أسيًا يبدأ من ai_function_retry_initial_delay_ms .

المهلة بالثواني لطلبات HTTP الفردية التي تُجريها وظائف الذكاء الاصطناعي (عمليات إكمال AI Chat واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات للتضمين). إذا لم يكتمل الطلب خلال هذه المدة، فسيُعتبر فاشلًا وقد يُعاد حاولته وفقًا للإعداد ai_function_max_retries .

التأخير الأولي، بالمللي ثانية، قبل أول إعادة محاولة لطلب واجهة برمجة تطبيقات الفاشل الخاص بدالة AI. ويتضاعف التأخير مع كل محاولة لاحقة (تراجع أُسّي). على سبيل المثال، مع الإعدادات الافتراضية: 1000ms، 2000ms، 4000ms.

اسم المجموعة المسماة التي تستخدمها دوال الذكاء الاصطناعي النصية ( aiGenerate , aiClassify , aiExtract , aiTranslate ) عندما لا يمرّر الاستدعاء credentials ضمن خريطة المعلمات الخاصة به. وتعني القيمة الفارغة عدم وجود قيمة افتراضية: لذا يجب على هذه الاستدعاءات تمرير credentials صراحةً. وتختلف نقطة نهاية chat-completions عن نقطة نهاية التضمينات، لذلك فهذا الإعداد منفصل عن ai_function_embedding_default_credentials .

إذا كانت القيمة true (وهي القيمة الافتراضية)، فإن استدعاء AI function الذي يفشل نهائيًا بعد استنفاد جميع محاولات إعادة المحاولة يُنهي الاستعلام مع إطلاق استثناء. وإذا كانت القيمة false، فإن الصف الذي فشل يتلقى القيمة الافتراضية لنوع العمود (سلسلة فارغة لـ String)، وتستمر المعالجة.