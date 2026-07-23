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هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

cast_ipv4_ipv6_default_on_conversion_error

سيُرجع المعامل CAST إلى IPv4، والمعامل CAST إلى النوع IPv6، والدالتان toIPv4 و toIPv6 القيمة الافتراضية بدلًا من إطلاق استثناء عند حدوث خطأ في التحويل.

cast_keep_nullable

يُمكّن هذا الإعداد أو يعطّل الاحتفاظ بنوع البيانات Nullable في عمليات CAST. عند تمكين هذا الإعداد وكان وسيط الدالة CAST من النوع Nullable، تتحول النتيجة أيضًا إلى النوع Nullable. وعند تعطيل الإعداد، تكون النتيجة دائمًا من نوع الوجهة المحدد تمامًا. القيم الممكنة:
  • 0 — تكون نتيجة CAST من نوع الوجهة المحدد تمامًا.
  • 1 — إذا كان نوع الوسيط هو Nullable، فتتحول نتيجة CAST إلى Nullable(DestinationDataType).
أمثلة ينتج عن الاستعلام التالي نوع بيانات الوجهة المحدد تمامًا:
النتيجة:
يؤدي الاستعلام التالي إلى تطبيق المُعدِّل Nullable على نوع البيانات الهدف:
النتيجة:
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦