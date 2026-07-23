سيُرجع المعامل CAST إلى IPv4، والمعامل CAST إلى النوع IPv6، والدالتان toIPv4 و toIPv6 القيمة الافتراضية بدلًا من إطلاق استثناء عند حدوث خطأ في التحويل.

Nullable في عمليات يُمكّن هذا الإعداد أو يعطّل الاحتفاظ بنوع البياناتفي عمليات CAST

عند تمكين هذا الإعداد وكان وسيط الدالة CAST من النوع Nullable ، تتحول النتيجة أيضًا إلى النوع Nullable . وعند تعطيل الإعداد، تكون النتيجة دائمًا من نوع الوجهة المحدد تمامًا.

القيم الممكنة:

0 — تكون نتيجة CAST من نوع الوجهة المحدد تمامًا.

من نوع الوجهة المحدد تمامًا. 1 — إذا كان نوع الوسيط هو Nullable ، فتتحول نتيجة CAST إلى Nullable(DestinationDataType) .

أمثلة

ينتج عن الاستعلام التالي نوع بيانات الوجهة المحدد تمامًا:

SET cast_keep_nullable = 0 ; SELECT CAST (toNullable(toInt32( 0 )) AS Int32) as x, toTypeName(x);

النتيجة:

┌─x─┬─toTypeName(CAST(toNullable(toInt32(0)), 'Int32'))─┐ │ 0 │ Int32 │ └───┴───────────────────────────────────────────────────┘

يؤدي الاستعلام التالي إلى تطبيق المُعدِّل Nullable على نوع البيانات الهدف:

SET cast_keep_nullable = 1 ; SELECT CAST (toNullable(toInt32( 0 )) AS Int32) as x, toTypeName(x);

النتيجة:

┌─x─┬─toTypeName(CAST(toNullable(toInt32(0)), 'Int32'))─┐ │ 0 │ Nullable(Int32) │ └───┴───────────────────────────────────────────────────┘

انظر أيضًا