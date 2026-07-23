سيُرجع المعامل CAST إلى IPv4، والمعامل CAST إلى النوع IPv6، والدالتان toIPv4 و toIPv6 القيمة الافتراضية بدلًا من إطلاق استثناء عند حدوث خطأ في التحويل.
cast_ipv4_ipv6_default_on_conversion_error
يُمكّن هذا الإعداد أو يعطّل الاحتفاظ بنوع البيانات
cast_keep_nullable
Nullable في عمليات CAST.
عند تمكين هذا الإعداد وكان وسيط الدالة
CAST من النوع
Nullable، تتحول النتيجة أيضًا إلى النوع
Nullable. وعند تعطيل الإعداد، تكون النتيجة دائمًا من نوع الوجهة المحدد تمامًا.
القيم الممكنة:
- 0 — تكون نتيجة
CASTمن نوع الوجهة المحدد تمامًا.
- 1 — إذا كان نوع الوسيط هو
Nullable، فتتحول نتيجة
CASTإلى
Nullable(DestinationDataType).
النتيجة:
SET cast_keep_nullable = 0;
SELECT CAST(toNullable(toInt32(0)) AS Int32) as x, toTypeName(x);
يؤدي الاستعلام التالي إلى تطبيق المُعدِّل
┌─x─┬─toTypeName(CAST(toNullable(toInt32(0)), 'Int32'))─┐
│ 0 │ Int32 │
└───┴───────────────────────────────────────────────────┘
Nullable على نوع البيانات الهدف:
النتيجة:
SET cast_keep_nullable = 1;
SELECT CAST(toNullable(toInt32(0)) AS Int32) as x, toTypeName(x);
انظر أيضًا
┌─x─┬─toTypeName(CAST(toNullable(toInt32(0)), 'Int32'))─┐
│ 0 │ Nullable(Int32) │
└───┴───────────────────────────────────────────────────┘
- CAST دالة