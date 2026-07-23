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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وقد جرى توليدها تلقائيًا من المصدر.

hdfs_create_new_file_on_insert

يُمكّن أو يعطّل إنشاء ملف جديد مع كل عملية إدراج في جداول محرك HDFS. إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا، فسيُنشأ ملف HDFS جديد مع كل عملية إدراج، باسم يتبع نمطًا مشابهًا لما يلي: الاسم الأصلي: data.Parquet.gz -> data.1.Parquet.gz -> data.2.Parquet.gz، وهكذا. القيم الممكنة:
  • 0 — يُلحِق استعلام INSERT بيانات جديدة بنهاية الملف.
  • 1 — ينشئ استعلام INSERT ملفًا جديدًا.

hdfs_ignore_file_doesnt_exist

تجاهل عدم وجود الملف إذا لم يكن موجودًا عند قراءة مفاتيح معيّنة. القيم الممكنة:
  • 1 — يعيد SELECT نتيجة فارغ.
  • 0 — يطرح SELECT استثناءً.

hdfs_replication

يمكن تحديد العدد الفعلي للنسخ المتماثلة عند إنشاء ملف HDFS.

hdfs_skip_empty_files

يُمكّن أو يعطّل تخطي الملفات الفارغة في جداول المحرك HDFS. القيم الممكنة:
  • 0 — يطرح SELECT استثناءً إذا كان الملف الفارغ غير متوافق مع التنسيق المطلوب.
  • 1 — يُرجع SELECT نتيجة فارغ للملف الفارغ.

hdfs_throw_on_zero_files_match

يُطلق خطأ إذا لم تتم مطابقة أي ملفات وفقًا لقواعد توسيع glob. القيم الممكنة:
  • 1 — SELECT يطرح استثناءً.
  • 0 — SELECT يعيد نتيجة فارغ.

hdfs_truncate_on_insert

يُفعّل أو يعطّل الاقتطاع قبل عملية الإدراج في جداول محرك HDFS. وإذا كان معطّلًا، فسيُطرَح استثناء عند محاولة الإدراج إذا كان الملف موجودًا بالفعل في HDFS. القيم الممكنة:
  • 0 — يُلحق استعلام INSERT البيانات الجديدة بنهاية الملف.
  • 1 — يستبدل استعلام INSERT المحتوى الحالي للملف بالبيانات الجديدة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦