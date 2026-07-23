هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وقد جرى توليدها تلقائيًا من المصدر

يُمكّن أو يعطّل إنشاء ملف جديد مع كل عملية إدراج في جداول محرك HDFS. إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا، فسيُنشأ ملف HDFS جديد مع كل عملية إدراج، باسم يتبع نمطًا مشابهًا لما يلي:

الاسم الأصلي: data.Parquet.gz -> data.1.Parquet.gz -> data.2.Parquet.gz ، وهكذا.

القيم الممكنة:

0 — يُلحِق استعلام INSERT بيانات جديدة بنهاية الملف.

بيانات جديدة بنهاية الملف. 1 — ينشئ استعلام INSERT ملفًا جديدًا.

تجاهل عدم وجود الملف إذا لم يكن موجودًا عند قراءة مفاتيح معيّنة.

القيم الممكنة:

1 — يعيد SELECT نتيجة فارغ.

نتيجة فارغ. 0 — يطرح SELECT استثناءً.

يمكن تحديد العدد الفعلي للنسخ المتماثلة عند إنشاء ملف HDFS.

يُمكّن أو يعطّل تخطي الملفات الفارغة في جداول المحرك HDFS

القيم الممكنة:

0 — يطرح SELECT استثناءً إذا كان الملف الفارغ غير متوافق مع التنسيق المطلوب.

استثناءً إذا كان الملف الفارغ غير متوافق مع التنسيق المطلوب. 1 — يُرجع SELECT نتيجة فارغ للملف الفارغ.

يُطلق خطأ إذا لم تتم مطابقة أي ملفات وفقًا لقواعد توسيع glob .

القيم الممكنة:

1 — SELECT يطرح استثناءً.

يطرح استثناءً. 0 — SELECT يعيد نتيجة فارغ.

يُفعّل أو يعطّل الاقتطاع قبل عملية الإدراج في جداول محرك HDFS. وإذا كان معطّلًا، فسيُطرَح استثناء عند محاولة الإدراج إذا كان الملف موجودًا بالفعل في HDFS.

القيم الممكنة: