يُمكّن أو يعطّل إنشاء ملف جديد مع كل عملية إدراج في جداول محرك HDFS. إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا، فسيُنشأ ملف HDFS جديد مع كل عملية إدراج، باسم يتبع نمطًا مشابهًا لما يلي: الاسم الأصلي:
hdfs_create_new_file_on_insert
data.Parquet.gz ->
data.1.Parquet.gz ->
data.2.Parquet.gz، وهكذا.
القيم الممكنة:
- 0 — يُلحِق استعلام
INSERTبيانات جديدة بنهاية الملف.
- 1 — ينشئ استعلام
INSERTملفًا جديدًا.
تجاهل عدم وجود الملف إذا لم يكن موجودًا عند قراءة مفاتيح معيّنة. القيم الممكنة:
hdfs_ignore_file_doesnt_exist
- 1 — يعيد
SELECTنتيجة فارغ.
- 0 — يطرح
SELECTاستثناءً.
يمكن تحديد العدد الفعلي للنسخ المتماثلة عند إنشاء ملف HDFS.
hdfs_replication
يُمكّن أو يعطّل تخطي الملفات الفارغة في جداول المحرك HDFS. القيم الممكنة:
hdfs_skip_empty_files
- 0 — يطرح
SELECTاستثناءً إذا كان الملف الفارغ غير متوافق مع التنسيق المطلوب.
- 1 — يُرجع
SELECTنتيجة فارغ للملف الفارغ.
يُطلق خطأ إذا لم تتم مطابقة أي ملفات وفقًا لقواعد توسيع
hdfs_throw_on_zero_files_match
glob.
القيم الممكنة:
- 1 —
SELECTيطرح استثناءً.
- 0 —
SELECTيعيد نتيجة فارغ.
يُفعّل أو يعطّل الاقتطاع قبل عملية الإدراج في جداول محرك HDFS. وإذا كان معطّلًا، فسيُطرَح استثناء عند محاولة الإدراج إذا كان الملف موجودًا بالفعل في HDFS. القيم الممكنة:
hdfs_truncate_on_insert
- 0 — يُلحق استعلام
INSERTالبيانات الجديدة بنهاية الملف.
- 1 — يستبدل استعلام
INSERTالمحتوى الحالي للملف بالبيانات الجديدة.