هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings ، وقد أُنشئت تلقائيًا من المصدر

يزيل المفاتيح التي تكون دوالًا لمفاتيح أخرى في قسم LIMIT BY.

مثال: LIMIT 5 BY x, f(x) يصبح LIMIT 5 BY x .