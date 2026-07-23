يزيل المفاتيح التي تكون دوالًا لمفاتيح أخرى في قسم LIMIT BY. مثال:
optimize_limit_by_function_keys
LIMIT 5 BY x, f(x) يصبح
LIMIT 5 BY x.
يُحسِّن هذا الإعداد استعلامات
optimize_limit_by_in_order
SELECT ... LIMIT N BY <cols> عندما كانت
<cols> (بأي ترتيب) تشكّل بادئةً لمفتاح الفرز في الجدول، أو تصبح كذلك بعد أن يثبّت الشرط
WHERE col = const الأعمدةَ الأولى. عند تمكينه، يقرأ المصدر البيانات بترتيب المفتاح الأساسي، بحيث تصل الصفوف ذات القيم المتساوية لأعمدة
BY متجاورةً داخل كل تدفق. وعندما تصل البيانات في تدفق واحد مُرتَّب، يرشّح
LIMIT BY البيانات في وضع streaming باستخدام ذاكرة O(1)، بدلًا من إنشاء hash table لكل تركيبة مميّزة من أعمدة
BY جرت مشاهدتها. وعندما تصل البيانات المُرتَّبة عبر عدة تدفقات، ويمكن أن تظهر قيم
BY نفسها في أكثر من تدفق واحد، يُرشَّح كل تدفق أولًا مسبقًا في وضع streaming إلى حدٍّ أقصى يبلغ
LIMIT + OFFSET صفًا لكل مجموعة، ثم تُدمَج التدفقات ويُجري
LIMIT BY نهائي قائم على hash إزالة التكرار للمجموعات الممتدة عبر عدة تدفقات. وتظل هذه المرحلة النهائية تحتفظ بإدخال لكل تركيبة مميّزة من أعمدة
BY، لكنها لا تعالج إلا الصفوف التي خضعت للترشيح المسبق.