إعدادات الجلسة في ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة enable_filesystem_*.

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات البعيد. لا يؤدي هذا الإعداد إلى تشغيل/إيقاف ذاكرة التخزين المؤقت للأقراص (يجب تنفيذ ذلك عبر إعدادات القرص)، لكنه يتيح تجاوز ذاكرة التخزين المؤقت لبعض الاستعلامات عند الحاجة.

يتيح تسجيل سجل ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات لكل استعلام

write-through . إذا تم تعيينه على false ، فسيتم تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت write-through لعمليات الكتابة. وإذا تم تعيينه على true ، فسيتم تمكين ذاكرة التخزين المؤقت write-through ما دام cache_on_write_operations مفعّلًا في قسم تهيئة قرص التخزين المؤقت ضمن تهيئة الخادم. راجع يُمكّن أو يعطّل ذاكرة التخزين المؤقت. إذا تم تعيينه على، فسيتم تعطيل ذاكرة التخزين المؤقتلعمليات الكتابة. وإذا تم تعيينه على، فسيتم تمكين ذاكرة التخزين المؤقتما داممفعّلًا في قسم تهيئة قرص التخزين المؤقت ضمن تهيئة الخادم. راجع “استخدام التخزين المؤقت المحلي” لمزيد من التفاصيل.

القيمة الافتراضية في Cloud: 1 .

يسجّل في system.filesystem prefetch_log أثناء تنفيذ الاستعلام. يجب استخدامه فقط للاختبار أو تصحيح الأخطاء، ولا يُنصح بتفعيله افتراضيًا