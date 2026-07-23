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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُنشأة تلقائيًا من الملف المصدر.

enable_filesystem_cache

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات البعيد. لا يؤدي هذا الإعداد إلى تشغيل/إيقاف ذاكرة التخزين المؤقت للأقراص (يجب تنفيذ ذلك عبر إعدادات القرص)، لكنه يتيح تجاوز ذاكرة التخزين المؤقت لبعض الاستعلامات عند الحاجة.

enable_filesystem_cache_log

يتيح تسجيل سجل ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات لكل استعلام

enable_filesystem_cache_on_write_operations

يُمكّن أو يعطّل ذاكرة التخزين المؤقت write-through. إذا تم تعيينه على false، فسيتم تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت write-through لعمليات الكتابة. وإذا تم تعيينه على true، فسيتم تمكين ذاكرة التخزين المؤقت write-through ما دام cache_on_write_operations مفعّلًا في قسم تهيئة قرص التخزين المؤقت ضمن تهيئة الخادم. راجع “استخدام التخزين المؤقت المحلي” لمزيد من التفاصيل. القيمة الافتراضية في Cloud: 1.

enable_filesystem_read_prefetches_log

يسجّل في system.filesystem prefetch_log أثناء تنفيذ الاستعلام. يجب استخدامه فقط للاختبار أو تصحيح الأخطاء، ولا يُنصح بتفعيله افتراضيًا
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦