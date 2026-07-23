استخدم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات البعيد. لا يؤدي هذا الإعداد إلى تشغيل/إيقاف ذاكرة التخزين المؤقت للأقراص (يجب تنفيذ ذلك عبر إعدادات القرص)، لكنه يتيح تجاوز ذاكرة التخزين المؤقت لبعض الاستعلامات عند الحاجة.
enable_filesystem_cache
يتيح تسجيل سجل ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات لكل استعلام
enable_filesystem_cache_log
يُمكّن أو يعطّل ذاكرة التخزين المؤقت
enable_filesystem_cache_on_write_operations
write-through. إذا تم تعيينه على
false، فسيتم تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت
write-through لعمليات الكتابة. وإذا تم تعيينه على
true، فسيتم تمكين ذاكرة التخزين المؤقت
write-through ما دام
cache_on_write_operations مفعّلًا في قسم تهيئة قرص التخزين المؤقت ضمن تهيئة الخادم.
راجع “استخدام التخزين المؤقت المحلي” لمزيد من التفاصيل.
القيمة الافتراضية في Cloud:
1.
يسجّل في system.filesystem prefetch_log أثناء تنفيذ الاستعلام. يجب استخدامه فقط للاختبار أو تصحيح الأخطاء، ولا يُنصح بتفعيله افتراضيًا