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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

automatic_parallel_replicas_min_bytes_per_replica

عتبة عدد البايتات المطلوب قراءتها لكل replica لتفعيل نسخ متماثلة متوازية تلقائيًا (ينطبق ذلك فقط عندما تكون قيمة automatic_parallel_replicas_mode=1). وتعني القيمة 0 عدم وجود عتبة. يُقدَّر إجمالي عدد البايتات المطلوب قراءتها استنادًا إلى الإحصاءات المُجمَّعة.

automatic_parallel_replicas_mode

يُمكّن التبديل التلقائي إلى التنفيذ باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية استنادًا إلى الإحصاءات المُجمَّعة. ويتطلب ذلك enable_analyzer = 1 وenable_parallel_replicas != 0 وparallel_replicas_local_plan = 1 مع تحديد cluster_for_parallel_replicas. 0 - معطّل، 1 - مُمكّن، 2 - تمكين جمع الإحصاءات فقط (يكون التبديل إلى التنفيذ باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية معطّلًا).
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦