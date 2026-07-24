هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

عتبة عدد البايتات المطلوب قراءتها لكل replica لتفعيل نسخ متماثلة متوازية تلقائيًا (ينطبق ذلك فقط عندما تكون قيمة automatic_parallel_replicas_mode =1). وتعني القيمة 0 عدم وجود عتبة. يُقدَّر إجمالي عدد البايتات المطلوب قراءتها استنادًا إلى الإحصاءات المُجمَّعة.