عتبة عدد البايتات المطلوب قراءتها لكل replica لتفعيل نسخ متماثلة متوازية تلقائيًا (ينطبق ذلك فقط عندما تكون قيمة
automatic_parallel_replicas_min_bytes_per_replica
automatic_parallel_replicas_mode=1). وتعني القيمة 0 عدم وجود عتبة.
يُقدَّر إجمالي عدد البايتات المطلوب قراءتها استنادًا إلى الإحصاءات المُجمَّعة.
يُمكّن التبديل التلقائي إلى التنفيذ باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية استنادًا إلى الإحصاءات المُجمَّعة. ويتطلب ذلك
automatic_parallel_replicas_mode
enable_analyzer = 1 و
enable_parallel_replicas != 0 و
parallel_replicas_local_plan = 1 مع تحديد
cluster_for_parallel_replicas.
0 - معطّل، 1 - مُمكّن، 2 - تمكين جمع الإحصاءات فقط (يكون التبديل إلى التنفيذ باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية معطّلًا).