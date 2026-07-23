system.merge_tree_settings إعدادات MergeTree المعيَّنة على المستوى العام.
يمكن تعيين إعدادات MergeTree في قسم
merge_tree ضمن ملف إعدادات الخادم، أو تحديدها لكل جدول
MergeTree على حدة في
عبارة
SETTINGS ضمن تعليمة
CREATE TABLE.
مثال على تخصيص الإعداد
max_suspicious_broken_parts:
اضبط القيمة الافتراضية لجميع جداول
MergeTree في ملف إعدادات الخادم:
اضبطه لجدول معيّن:
<merge_tree>
<max_suspicious_broken_parts>5</max_suspicious_broken_parts>
</merge_tree>
عدّل إعدادات جدول معيّن باستخدام
CREATE TABLE tab
(
`A` Int64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
SETTINGS max_suspicious_broken_parts = 500;
ALTER TABLE ... MODIFY SETTING:
ALTER TABLE tab MODIFY SETTING max_suspicious_broken_parts = 100;
-- reset to global default (value from system.merge_tree_settings)
ALTER TABLE tab RESET SETTING max_suspicious_broken_parts;