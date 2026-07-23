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يعرض جدول النظام system.merge_tree_settings إعدادات MergeTree المعيَّنة على المستوى العام. يمكن تعيين إعدادات MergeTree في قسم merge_tree ضمن ملف إعدادات الخادم، أو تحديدها لكل جدول MergeTree على حدة في عبارة SETTINGS ضمن تعليمة CREATE TABLE. مثال على تخصيص الإعداد max_suspicious_broken_parts: اضبط القيمة الافتراضية لجميع جداول MergeTree في ملف إعدادات الخادم:
اضبطه لجدول معيّن:
عدّل إعدادات جدول معيّن باستخدام ALTER TABLE ... MODIFY SETTING:

إعدادات MergeTree

تصفح إعدادات جدول MergeTree

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦