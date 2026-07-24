لا يكون لهذا أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. استبعد أجزاء البيانات الجديدة من استعلامات SELECT إلى أن تُحمَّل مسبقًا إلى الذاكرة (راجع cache_populated_by_fetch) أو إلى أن يبلغ عمرها هذا العدد من الثواني. وذلك فقط لـ Replicated-/SharedMergeTree.
ignore_cold_parts_seconds
يتجاهل فهارس تخطي البيانات المحددة إذا كان الاستعلام يستخدمها. انظر المثال التالي:
ignore_data_skipping_indices
الاستعلام من دون تجاهل أي فهارس:
CREATE TABLE data
(
key Int,
x Int,
y Int,
INDEX x_idx x TYPE minmax GRANULARITY 1,
INDEX y_idx y TYPE minmax GRANULARITY 1,
INDEX xy_idx (x,y) TYPE minmax GRANULARITY 1
)
Engine=MergeTree()
ORDER BY key;
INSERT INTO data VALUES (1, 2, 3);
SELECT * FROM data;
SELECT * FROM data SETTINGS ignore_data_skipping_indices=''; -- query will produce CANNOT_PARSE_TEXT error.
SELECT * FROM data SETTINGS ignore_data_skipping_indices='x_idx'; -- Ok.
SELECT * FROM data SETTINGS ignore_data_skipping_indices='na_idx'; -- Ok.
SELECT * FROM data WHERE x = 1 AND y = 1 SETTINGS ignore_data_skipping_indices='xy_idx',force_data_skipping_indices='xy_idx' ; -- query will produce INDEX_NOT_USED error, since xy_idx is explicitly ignored.
SELECT * FROM data WHERE x = 1 AND y = 2 SETTINGS ignore_data_skipping_indices='xy_idx';
تجاهل الفهرس
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM data WHERE x = 1 AND y = 2;
Expression ((Projection + Before ORDER BY))
Filter (WHERE)
ReadFromMergeTree (default.data)
Indexes:
PrimaryKey
Condition: true
Parts: 1/1
Granules: 1/1
Skip
Name: x_idx
Description: minmax GRANULARITY 1
Parts: 0/1
Granules: 0/1
Skip
Name: y_idx
Description: minmax GRANULARITY 1
Parts: 0/0
Granules: 0/0
Skip
Name: xy_idx
Description: minmax GRANULARITY 1
Parts: 0/0
Granules: 0/0
xy_idx:
يعمل مع جداول عائلة MergeTree.
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM data WHERE x = 1 AND y = 2 SETTINGS ignore_data_skipping_indices='xy_idx';
Expression ((Projection + Before ORDER BY))
Filter (WHERE)
ReadFromMergeTree (default.data)
Indexes:
PrimaryKey
Condition: true
Parts: 1/1
Granules: 1/1
Skip
Name: x_idx
Description: minmax GRANULARITY 1
Parts: 0/1
Granules: 0/1
Skip
Name: y_idx
Description: minmax GRANULARITY 1
Parts: 0/0
Granules: 0/0
إذا كان مفعّلًا، فسيتجاهل الخادم جميع استعلامات DROP TABLE بالاحتمال المحدد (وبالنسبة إلى محرّكي Memory وJOIN، سيستبدل DROP بـ TRUNCATE). يُستخدم ذلك لأغراض الاختبار
ignore_drop_queries_probability
إذا كان هذا الإعداد مُمكّنًا، فسيتم تجاهل
ignore_format_null_for_explain
FORMAT Null في استعلامات
EXPLAIN، وسيُستخدم بدلًا منه تنسيق الإخراج الافتراضي.
إذا كان هذا الإعداد معطّلًا، فلن تُنتج استعلامات
EXPLAIN التي تتضمن
FORMAT Null أي مخرجات (سلوك متوافق مع الإصدارات السابقة).
تجاهل MVs التي أُسقط جدولها الهدف أثناء الدفع إلى العروض