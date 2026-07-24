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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

ignore_cold_parts_seconds

لا يكون لهذا أي تأثير إلا في ClickHouse Cloud. استبعد أجزاء البيانات الجديدة من استعلامات SELECT إلى أن تُحمَّل مسبقًا إلى الذاكرة (راجع cache_populated_by_fetch) أو إلى أن يبلغ عمرها هذا العدد من الثواني. وذلك فقط لـ Replicated-/SharedMergeTree.

ignore_data_skipping_indices

يتجاهل فهارس تخطي البيانات المحددة إذا كان الاستعلام يستخدمها. انظر المثال التالي:
الاستعلام من دون تجاهل أي فهارس:
تجاهل الفهرس xy_idx:
يعمل مع جداول عائلة MergeTree.

ignore_drop_queries_probability

إذا كان مفعّلًا، فسيتجاهل الخادم جميع استعلامات DROP TABLE بالاحتمال المحدد (وبالنسبة إلى محرّكي Memory وJOIN، سيستبدل DROP بـ TRUNCATE). يُستخدم ذلك لأغراض الاختبار

ignore_format_null_for_explain

إذا كان هذا الإعداد مُمكّنًا، فسيتم تجاهل FORMAT Null في استعلامات EXPLAIN، وسيُستخدم بدلًا منه تنسيق الإخراج الافتراضي. إذا كان هذا الإعداد معطّلًا، فلن تُنتج استعلامات EXPLAIN التي تتضمن FORMAT Null أي مخرجات (سلوك متوافق مع الإصدارات السابقة).

ignore_materialized_views_with_dropped_target_table

تجاهل MVs التي أُسقط جدولها الهدف أثناء الدفع إلى العروض
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦