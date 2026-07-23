تحليل التنسيق: عندما يحلل الخادوم تنسيقات الإدخال المعتمدة على الصفوف (CSV وTSV وJSONEachRow وغيرها) عبر أي واجهة (HTTP و clickhouse-client مع بيانات مضمنة وgRPC وPostgreSQL wire protocol)، تُنتَج الكتل عندما:

يتم بلوغ كلٍّ من min_insert_block_size_rows وmin_insert_block_size_bytes، OR

يتم بلوغ أحد max_insert_block_size_rows أو max_insert_block_size_bytes