الحد الأدنى لحجم الكتل (بالبايت) التي تُشكَّل لإدراجها في جدول. يعمل هذا الإعداد مع min_insert_block_size_rows، ويتحكم في تكوين الكتل ضمن السياقات نفسها (تحليل التنسيق وعمليات INSERT). راجع min_insert_block_size_rows للحصول على معلومات مفصلة حول متى وكيف تُطبَّق هذه الإعدادات. القيم الممكنة:
min_insert_block_size_bytes
- عدد صحيح موجب.
- 0 — لا يشارك الإعداد في تكوين الكتل.
يحدّد الحد الأدنى لعدد البايتات في الكتلة التي يمكن إدراجها في جدول بواسطة استعلام
min_insert_block_size_bytes_for_materialized_views
INSERT. وتُدمَج الكتل الأصغر حجمًا في كتل أكبر. لا يُطبَّق هذا الإعداد إلا على الكتل المُدرَجة في العرض المادي. ومن خلال ضبط هذا الإعداد، يمكنك التحكّم في دمج الكتل أثناء الإرسال إلى العرض المادي وتجنّب الاستهلاك المفرط للذاكرة.
القيم الممكنة:
- أي عدد صحيح موجب.
- 0 — تعطيل الدمج.
الحد الأدنى لحجم الكتل (من حيث عدد الصفوف) التي تُشكَّل لإدراجها في جدول. يتحكم هذا الإعداد في تكوين الكتل في سياقين:
min_insert_block_size_rows
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تحليل التنسيق: عندما يحلل الخادوم تنسيقات الإدخال المعتمدة على الصفوف (CSV وTSV وJSONEachRow وغيرها) عبر أي واجهة (HTTP و
clickhouse-clientمع بيانات مضمنة وgRPC وPostgreSQL wire protocol)، تُنتَج الكتل عندما:
- يتم بلوغ كلٍّ من min_insert_block_size_rows وmin_insert_block_size_bytes، OR
- يتم بلوغ أحد max_insert_block_size_rows أو max_insert_block_size_bytes
clickhouse-clientأو
clickhouse-localللقراءة من ملف، يتولى العميل نفسه تحليل البيانات، وينطبق هذا الإعداد من جهة العميل.
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عمليات INSERT: أثناء استعلامات INSERT وعند مرور البيانات عبر العروض المادية، يعتمد سلوك هذا الإعداد على
use_strict_insert_block_limits:
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عند التمكين: تُنتَج الكتل عندما:
- الحدود الدنيا (AND): يتم بلوغ كلٍّ من min_insert_block_size_rows وmin_insert_block_size_bytes
- الحدود القصوى (OR): يتم بلوغ أحد max_insert_block_size_rows أو max_insert_block_size_bytes
- عند التعطيل (الافتراضي): تُنتَج الكتل عند بلوغ min_insert_block_size_rows أو min_insert_block_size_bytes. ولا تُفرَض إعدادات max_insert_block_size.
- عند التمكين: تُنتَج الكتل عندما:
- عدد صحيح موجب.
- 0 — لا يشارك الإعداد في تكوين الكتل.
يحدّد الحد الأدنى لعدد الصفوف في كتلة البيانات التي يمكن إدراجها في جدول بواسطة استعلام
min_insert_block_size_rows_for_materialized_views
INSERT. وتُدمَج الكتل الأصغر حجمًا في كتل أكبر. لا يُطبَّق هذا الإعداد إلا على الكتل المُدرجة في العرض المادي. ومن خلال ضبط هذا الإعداد، يمكنك التحكّم في دمج الكتل أثناء تمريرها إلى العرض المادي وتجنّب الإفراط في استخدام الذاكرة.
القيم الممكنة:
- أي عدد صحيح موجب.
- 0 — تعطيل الدمج.