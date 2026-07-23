إعدادات لتقليل عدد الخيوط عند بطء عمليات القراءة. تُحتسب الأحداث عندما يكون معدل نقل بيانات القراءة أقل من هذا العدد من البايتات في الثانية.

إعدادات لمحاولة الإبقاء على الحد الأدنى من عدد الخيوط في حال بطء عمليات القراءة.

إعداد لتقليل عدد الخيوط عند بطء عمليات القراءة. عدد الأحداث التي عند بلوغها سيُخفَّض عدد الخيوط.

إعدادات لتقليل عدد الخيوط عند بطء عمليات القراءة. تجاهل الحدث إذا كان قد مضى على الحدث السابق وقت أقل من مدة زمنية معيّنة.

إعداد لتقليل عدد الخيوط عند بطء عمليات القراءة. لا تُؤخذ في الاعتبار إلا عمليات القراءة التي استغرقت هذه المدة على الأقل.