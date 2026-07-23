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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية.

read_backoff_max_throughput

إعدادات لتقليل عدد الخيوط عند بطء عمليات القراءة. تُحتسب الأحداث عندما يكون معدل نقل بيانات القراءة أقل من هذا العدد من البايتات في الثانية.

read_backoff_min_concurrency

إعدادات لمحاولة الإبقاء على الحد الأدنى من عدد الخيوط في حال بطء عمليات القراءة.

read_backoff_min_events

إعداد لتقليل عدد الخيوط عند بطء عمليات القراءة. عدد الأحداث التي عند بلوغها سيُخفَّض عدد الخيوط.

read_backoff_min_interval_between_events_ms

إعدادات لتقليل عدد الخيوط عند بطء عمليات القراءة. تجاهل الحدث إذا كان قد مضى على الحدث السابق وقت أقل من مدة زمنية معيّنة.

read_backoff_min_latency_ms

إعداد لتقليل عدد الخيوط عند بطء عمليات القراءة. لا تُؤخذ في الاعتبار إلا عمليات القراءة التي استغرقت هذه المدة على الأقل.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦