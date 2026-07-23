إعدادات لتقليل عدد الخيوط عند بطء عمليات القراءة. تُحتسب الأحداث عندما يكون معدل نقل بيانات القراءة أقل من هذا العدد من البايتات في الثانية.
read_backoff_max_throughput
إعدادات لمحاولة الإبقاء على الحد الأدنى من عدد الخيوط في حال بطء عمليات القراءة.
read_backoff_min_concurrency
إعداد لتقليل عدد الخيوط عند بطء عمليات القراءة. عدد الأحداث التي عند بلوغها سيُخفَّض عدد الخيوط.
read_backoff_min_events
إعدادات لتقليل عدد الخيوط عند بطء عمليات القراءة. تجاهل الحدث إذا كان قد مضى على الحدث السابق وقت أقل من مدة زمنية معيّنة.
read_backoff_min_interval_between_events_ms
إعداد لتقليل عدد الخيوط عند بطء عمليات القراءة. لا تُؤخذ في الاعتبار إلا عمليات القراءة التي استغرقت هذه المدة على الأقل.