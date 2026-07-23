إعدادات الجلسة في ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة use_page_*.

هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم للأقراص البعيدة التي لم يُفعَّل لها التخزين المؤقت لنظام الملفات.

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم عند القراءة من الأقراص المحلية. يُستخدم هذا للإصدار التجريبي، ومن غير المرجّح أن يحسّن الأداء عمليًا. يتطلب local_filesystem_read_method = ‘pread’ أو ‘read’. لا يؤدي هذا إلى تعطيل ذاكرة تخزين مؤقت الصفحات الخاصة بنظام التشغيل؛ ويمكن استخدام min_bytes_to_use_direct_io لهذا الغرض. يؤثر ذلك فقط على الجداول العادية، وليس على الدالة الجدولية file() أو محرك الجدول File().

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم عند القراءة من دوال الجدول الخاصة بتخزين الكائنات (s3, azure, hdfs) ومحركات الجداول (S3, Azure, HDFS).

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم عند استخدام distributed cache.