استخدم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم للأقراص البعيدة التي لم يُفعَّل لها التخزين المؤقت لنظام الملفات.
use_page_cache_for_disks_without_file_cache
استخدم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم عند القراءة من الأقراص المحلية. يُستخدم هذا للإصدار التجريبي، ومن غير المرجّح أن يحسّن الأداء عمليًا. يتطلب local_filesystem_read_method = ‘pread’ أو ‘read’. لا يؤدي هذا إلى تعطيل ذاكرة تخزين مؤقت الصفحات الخاصة بنظام التشغيل؛ ويمكن استخدام min_bytes_to_use_direct_io لهذا الغرض. يؤثر ذلك فقط على الجداول العادية، وليس على الدالة الجدولية file() أو محرك الجدول File().
use_page_cache_for_local_disks
استخدم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم عند القراءة من دوال الجدول الخاصة بتخزين الكائنات (s3, azure, hdfs) ومحركات الجداول (S3, Azure, HDFS).
use_page_cache_for_object_storage
استخدم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم عند استخدام distributed cache.