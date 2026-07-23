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تتوفر هذه الإعدادات في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية.

deduplicate_insert

يُفعّل هذا الإعداد أو يعطّل إزالة تكرار الكتل في INSERT INTO (لجداول Replicated*). ويتجاوز هذا الإعداد الإعدادين insert_deduplicate وasync_insert_deduplicate. ولهذا الإعداد ثلاث قيم ممكنة:
  • disable — تكون إزالة التكرار معطّلة لاستعلام INSERT INTO.
  • enable — تكون إزالة التكرار مفعّلة لاستعلام INSERT INTO.
  • backward_compatible_choice — تكون إزالة التكرار مفعّلة إذا كان insert_deduplicate أو async_insert_deduplicate مفعّلًا لنوع الإدراج المحدد.

deduplicate_insert_select

يُمكّن هذا الإعداد أو يعطّل إزالة تكرار الكتل لعملية INSERT SELECT (لجداول Replicated*). ويتجاوز الإعدادان insert_deduplicate وdeduplicate_insert في استعلامات INSERT SELECT. لهذا الإعداد أربع قيم ممكنة:
  • disable — يتم تعطيل إزالة التكرار لاستعلام INSERT SELECT.
  • force_enable — يتم تمكين إزالة التكرار لاستعلام INSERT SELECT. وإذا لم تكن نتيجة SELECT مستقرة، يتم طرح استثناء.
  • enable_when_possible — يتم تمكين إزالة التكرار إذا كان insert_deduplicate ممكّنًا وكانت نتيجة SELECT مستقرة، وإلا فيتم تعطيله.
  • enable_even_for_bad_queries - يتم تمكين إزالة التكرار إذا كان insert_deduplicate ممكّنًا. وإذا لم تكن نتيجة SELECT مستقرة، يُسجَّل تحذير، لكن يُنفَّذ الاستعلام مع إزالة التكرار. هذا الخيار مخصّص للتوافق مع الإصدارات السابقة. يُنصح باستخدام خيارات أخرى بدلًا منه لأنه قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦