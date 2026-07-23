يُفعّل هذا الإعداد أو يعطّل إزالة تكرار الكتل في
deduplicate_insert
INSERT INTO (لجداول Replicated*).
ويتجاوز هذا الإعداد الإعدادين
insert_deduplicate و
async_insert_deduplicate.
ولهذا الإعداد ثلاث قيم ممكنة:
- disable — تكون إزالة التكرار معطّلة لاستعلام
INSERT INTO.
- enable — تكون إزالة التكرار مفعّلة لاستعلام
INSERT INTO.
- backward_compatible_choice — تكون إزالة التكرار مفعّلة إذا كان
insert_deduplicateأو
async_insert_deduplicateمفعّلًا لنوع الإدراج المحدد.
يُمكّن هذا الإعداد أو يعطّل إزالة تكرار الكتل لعملية
deduplicate_insert_select
INSERT SELECT (لجداول Replicated*).
ويتجاوز الإعدادان
insert_deduplicate و
deduplicate_insert في استعلامات
INSERT SELECT.
لهذا الإعداد أربع قيم ممكنة:
- disable — يتم تعطيل إزالة التكرار لاستعلام
INSERT SELECT.
- force_enable — يتم تمكين إزالة التكرار لاستعلام
INSERT SELECT. وإذا لم تكن نتيجة
SELECTمستقرة، يتم طرح استثناء.
- enable_when_possible — يتم تمكين إزالة التكرار إذا كان
insert_deduplicateممكّنًا وكانت نتيجة
SELECTمستقرة، وإلا فيتم تعطيله.
- enable_even_for_bad_queries - يتم تمكين إزالة التكرار إذا كان
insert_deduplicateممكّنًا. وإذا لم تكن نتيجة
SELECTمستقرة، يُسجَّل تحذير، لكن يُنفَّذ الاستعلام مع إزالة التكرار. هذا الخيار مخصّص للتوافق مع الإصدارات السابقة. يُنصح باستخدام خيارات أخرى بدلًا منه لأنه قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة.