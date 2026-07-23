يُفعّل هذا الإعداد أو يعطّل إزالة تكرار الكتل في INSERT INTO (لجداول Replicated*). ويتجاوز هذا الإعداد الإعدادين insert_deduplicate و async_insert_deduplicate . ولهذا الإعداد ثلاث قيم ممكنة:

disable — تكون إزالة التكرار معطّلة لاستعلام INSERT INTO .

. enable — تكون إزالة التكرار مفعّلة لاستعلام INSERT INTO .

. backward_compatible_choice — تكون إزالة التكرار مفعّلة إذا كان insert_deduplicate أو async_insert_deduplicate مفعّلًا لنوع الإدراج المحدد.

يُمكّن هذا الإعداد أو يعطّل إزالة تكرار الكتل لعملية INSERT SELECT (لجداول Replicated*). ويتجاوز الإعدادان insert_deduplicate و deduplicate_insert في استعلامات INSERT SELECT . لهذا الإعداد أربع قيم ممكنة: