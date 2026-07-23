يحدّ من سرعة تبادل البيانات عبر الشبكة بالبايت في الثانية. ينطبق هذا الإعداد على كل استعلام.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

0 — يكون التحكم في عرض النطاق الترددي معطّلًا.

يحدّ من معدل نقل البيانات عبر الشبكة، بالبايت في الثانية. ينطبق هذا الإعداد على جميع الاستعلامات التي تعمل بالتزامن على الخادم.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

0 — يكون التحكّم في معدل نقل البيانات معطّلًا.

يحدّ من معدل تبادل البيانات عبر الشبكة بالبايت في الثانية. ينطبق هذا الإعداد على جميع الاستعلامات الجاري تنفيذها بالتزامن من قِبل مستخدم واحد.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

0 — يكون التحكم في معدل نقل البيانات معطّلًا.

يحدّ من حجم البيانات (بالبايت) التي تُستقبل أو تُرسَل عبر الشبكة عند تنفيذ استعلام. ينطبق هذا الإعداد على كل استعلام على حدة.

القيم الممكنة: