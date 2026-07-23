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تتوفّر هذه الإعدادات في system.settings، ويتم إنشاؤها تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

max_network_bandwidth

يحدّ من سرعة تبادل البيانات عبر الشبكة بالبايت في الثانية. ينطبق هذا الإعداد على كل استعلام. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.
  • 0 — يكون التحكم في عرض النطاق الترددي معطّلًا.

max_network_bandwidth_for_all_users

يحدّ من معدل نقل البيانات عبر الشبكة، بالبايت في الثانية. ينطبق هذا الإعداد على جميع الاستعلامات التي تعمل بالتزامن على الخادم. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.
  • 0 — يكون التحكّم في معدل نقل البيانات معطّلًا.

max_network_bandwidth_for_user

يحدّ من معدل تبادل البيانات عبر الشبكة بالبايت في الثانية. ينطبق هذا الإعداد على جميع الاستعلامات الجاري تنفيذها بالتزامن من قِبل مستخدم واحد. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.
  • 0 — يكون التحكم في معدل نقل البيانات معطّلًا.

max_network_bytes

يحدّ من حجم البيانات (بالبايت) التي تُستقبل أو تُرسَل عبر الشبكة عند تنفيذ استعلام. ينطبق هذا الإعداد على كل استعلام على حدة. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.
  • 0 — يتم تعطيل التحكم في حجم البيانات.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦