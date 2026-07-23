يفرض استخدام هذا التحسين عندما يكون قابلاً للتطبيق، حتى إذا قررت الآلية الاستدلالية عدم استخدامه
force_aggregate_partitions_independently
يستخدم الخادم هذا الإعداد نفسه لدعم الاستعلامات الموزعة. لا تغيّره يدويًا، لأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل العمليات العادية. (يفرض استخدام تجميع in order على العُقد البعيدة أثناء التجميع الموزّع).
force_aggregation_in_order
يعطّل تنفيذ الاستعلام إذا لم تُستخدم فهارس تخطي البيانات المحددة. ضع في اعتبارك المثال التالي:
force_data_skipping_indices
CREATE TABLE data
(
key Int,
d1 Int,
d1_null Nullable(Int),
INDEX d1_idx d1 TYPE minmax GRANULARITY 1,
INDEX d1_null_idx assumeNotNull(d1_null) TYPE minmax GRANULARITY 1
)
Engine=MergeTree()
ORDER BY key;
SELECT * FROM data_01515;
SELECT * FROM data_01515 SETTINGS force_data_skipping_indices=''; -- query will produce CANNOT_PARSE_TEXT error.
SELECT * FROM data_01515 SETTINGS force_data_skipping_indices='d1_idx'; -- query will produce INDEX_NOT_USED error.
SELECT * FROM data_01515 WHERE d1 = 0 SETTINGS force_data_skipping_indices='d1_idx'; -- Ok.
SELECT * FROM data_01515 WHERE d1 = 0 SETTINGS force_data_skipping_indices='`d1_idx`'; -- Ok (example of full featured parser).
SELECT * FROM data_01515 WHERE d1 = 0 SETTINGS force_data_skipping_indices='`d1_idx`, d1_null_idx'; -- query will produce INDEX_NOT_USED error, since d1_null_idx is not used.
SELECT * FROM data_01515 WHERE d1 = 0 AND assumeNotNull(d1_null) = 0 SETTINGS force_data_skipping_indices='`d1_idx`, d1_null_idx'; -- Ok.
اجعل الدالة GROUPING تُرجِع 1 عندما لا تُستخدَم الوسيطة كمفتاح للتجميع
force_grouping_standard_compatibility
يعطّل تنفيذ الاستعلام إذا تعذّر استخدام الفهرس حسب التاريخ. يعمل مع الجداول من عائلة MergeTree. إذا كانت قيمة
force_index_by_date
force_index_by_date=1، يتحقق ClickHouse مما إذا كان الاستعلام يحتوي على شرط لمفتاح التاريخ يمكن استخدامه لتقييد نطاقات البيانات. وإذا لم يوجد شرط مناسب، فإنه يطلق استثناءً. ومع ذلك، فهو لا يتحقق مما إذا كان الشرط يقلّل كمية البيانات المطلوب قراءتها. على سبيل المثال، يكون الشرط
Date != ' 2000-01-01 ' مقبولًا حتى عندما يطابق جميع البيانات في الجدول (أي إن تشغيل الاستعلام يتطلب فحصًا كاملًا). لمزيد من المعلومات حول نطاقات البيانات في جداول MergeTree، راجع MergeTree.
يعطّل تنفيذ الاستعلام إذا لم تكن الفهرسة باستخدام المفتاح الأساسي ممكنة. يعمل مع الجداول في عائلة MergeTree. إذا كانت
force_primary_key
force_primary_key=1، فإن ClickHouse يتحقق مما إذا كان الاستعلام يحتوي على شرط على المفتاح الأساسي يمكن استخدامه لتقييد نطاقات البيانات. وإذا لم يكن هناك شرط مناسب، فسيؤدي ذلك إلى طرح استثناء. ومع ذلك، فهو لا يتحقق مما إذا كان هذا الشرط يقلّل كمية البيانات المطلوب قراءتها. لمزيد من المعلومات حول نطاقات البيانات في جداول MergeTree، راجع MergeTree.
يزيل البيانات تعاوديًا عند تنفيذ استعلام DROP. يتجنب خطأ ‘المجلد غير فارغ’، لكنه قد يزيل البيانات المفصولة بصمت