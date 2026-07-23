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تتوفر هذه الإعدادات في system.settings، ويجري توليدها تلقائيًا من الشيفرة المصدرية.

force_aggregate_partitions_independently

يفرض استخدام هذا التحسين عندما يكون قابلاً للتطبيق، حتى إذا قررت الآلية الاستدلالية عدم استخدامه

force_aggregation_in_order

يستخدم الخادم هذا الإعداد نفسه لدعم الاستعلامات الموزعة. لا تغيّره يدويًا، لأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل العمليات العادية. (يفرض استخدام تجميع in order على العُقد البعيدة أثناء التجميع الموزّع).

force_data_skipping_indices

يعطّل تنفيذ الاستعلام إذا لم تُستخدم فهارس تخطي البيانات المحددة. ضع في اعتبارك المثال التالي:

force_grouping_standard_compatibility

اجعل الدالة GROUPING تُرجِع 1 عندما لا تُستخدَم الوسيطة كمفتاح للتجميع

force_index_by_date

يعطّل تنفيذ الاستعلام إذا تعذّر استخدام الفهرس حسب التاريخ. يعمل مع الجداول من عائلة MergeTree. إذا كانت قيمة force_index_by_date=1، يتحقق ClickHouse مما إذا كان الاستعلام يحتوي على شرط لمفتاح التاريخ يمكن استخدامه لتقييد نطاقات البيانات. وإذا لم يوجد شرط مناسب، فإنه يطلق استثناءً. ومع ذلك، فهو لا يتحقق مما إذا كان الشرط يقلّل كمية البيانات المطلوب قراءتها. على سبيل المثال، يكون الشرط Date != ' 2000-01-01 ' مقبولًا حتى عندما يطابق جميع البيانات في الجدول (أي إن تشغيل الاستعلام يتطلب فحصًا كاملًا). لمزيد من المعلومات حول نطاقات البيانات في جداول MergeTree، راجع MergeTree.

force_primary_key

يعطّل تنفيذ الاستعلام إذا لم تكن الفهرسة باستخدام المفتاح الأساسي ممكنة. يعمل مع الجداول في عائلة MergeTree. إذا كانت force_primary_key=1، فإن ClickHouse يتحقق مما إذا كان الاستعلام يحتوي على شرط على المفتاح الأساسي يمكن استخدامه لتقييد نطاقات البيانات. وإذا لم يكن هناك شرط مناسب، فسيؤدي ذلك إلى طرح استثناء. ومع ذلك، فهو لا يتحقق مما إذا كان هذا الشرط يقلّل كمية البيانات المطلوب قراءتها. لمزيد من المعلومات حول نطاقات البيانات في جداول MergeTree، راجع MergeTree.

force_remove_data_recursively_on_drop

يزيل البيانات تعاوديًا عند تنفيذ استعلام DROP. يتجنب خطأ ‘المجلد غير فارغ’، لكنه قد يزيل البيانات المفصولة بصمت
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦