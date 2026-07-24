سيُوزَّع تحليل الفهرس عبر النسخ المتماثلة. ويكون ذلك مفيدًا مع التخزين المشترك والكميات الضخمة من البيانات في الـ cluster. ويستخدم النسخ المتماثلة من cluster_for_parallel_replicas. انظر أيضًا
distributed_index_analysis
- distributed_index_analysis_for_non_shared_merge_tree
- distributed_index_analysis_min_parts_to_activate
- distributed_index_analysis_min_indexes_bytes_to_activate
إذا كان مُمكّنًا، فسيُجرى تحليل الفهرس الموزّع على المنسّق فقط. يمنع هذا ظهور استعلامات O(N^2) عند احتواء الشرط على استعلامات فرعية (مثل
distributed_index_analysis_only_on_coordinator
IN (SELECT ...))،
لأنه بخلاف ذلك سيؤدي كل replica تابع بشكل مستقل إلى تشغيل تحليل الفهرس الموزّع الخاص به،
لكنه يجعل تحليل الفهرس الموزّع أقل كفاءة إذا استُخدمت جداول كبيرة في الاستعلامات الفرعية.