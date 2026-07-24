إعدادات الجلسة في ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة distributed_index_analysis_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وقد أُنشئت تلقائيًا استنادًا إلى المصدر

سيُوزَّع تحليل الفهرس عبر النسخ المتماثلة. ويكون ذلك مفيدًا مع التخزين المشترك والكميات الضخمة من البيانات في الـ cluster. ويستخدم النسخ المتماثلة من cluster_for_parallel_replicas.

انظر أيضًا

يُفعِّل تحليل الفهرس الموزّع حتى للمحركات التي لا تستخدم SharedMergeTree (وهو محرك متاح في Cloud فقط).