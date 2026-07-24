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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وقد أُنشئت تلقائيًا استنادًا إلى المصدر.

distributed_index_analysis

سيُوزَّع تحليل الفهرس عبر النسخ المتماثلة. ويكون ذلك مفيدًا مع التخزين المشترك والكميات الضخمة من البيانات في الـ cluster. ويستخدم النسخ المتماثلة من cluster_for_parallel_replicas. انظر أيضًا

distributed_index_analysis_for_non_shared_merge_tree

يُفعِّل تحليل الفهرس الموزّع حتى للمحركات التي لا تستخدم SharedMergeTree (وهو محرك متاح في Cloud فقط).

distributed_index_analysis_only_on_coordinator

إذا كان مُمكّنًا، فسيُجرى تحليل الفهرس الموزّع على المنسّق فقط. يمنع هذا ظهور استعلامات O(N^2) عند احتواء الشرط على استعلامات فرعية (مثل IN (SELECT ...))، لأنه بخلاف ذلك سيؤدي كل replica تابع بشكل مستقل إلى تشغيل تحليل الفهرس الموزّع الخاص به، لكنه يجعل تحليل الفهرس الموزّع أقل كفاءة إذا استُخدمت جداول كبيرة في الاستعلامات الفرعية.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦