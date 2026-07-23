السماح بالنسخ متعدد الأجزاء في S3.

استخدم عدة خيوط تنفيذ لعملية الرفع متعدد الأجزاء إلى S3. قد يؤدي ذلك إلى زيادة طفيفة في استهلاك الذاكرة

اسمح لوصول S3 الصادر من SQL المستخدم باستخدام بيانات اعتماد يديرها الخادم.

عند تعطيل هذا الإعداد (وهو الوضع الافتراضي)، لا يمكن لـ table functions ‏ s3 / s3Cluster ، وengines ‏ S3 / S3Queue ، وnamed collections الخاصة بـ S3، وتعريفات disk(type=s3, ...) الديناميكية، و BACKUP / RESTORE TO S3 ، وعمليات reads لبيانات جداول DataLake، وقواعد بيانات DataLakeCatalog ‏(Glue وBigLake) استنتاج بيانات الاعتماد من البيئة، أو metadata الخاصة بالـ instance ‏(IMDS)، أو IRSA، أو ECS، أو instance profile، أو SSO، أو ملفات AWS config/credentials، أو STS assume-role المستند إلى role_arn ، أو خدمة GCP OAuth metadata. ويُرفَض أي request يطلب أحد هذه المصادر التي يديرها الخادم (مثل use_environment_credentials = 1 ، أو role_arn ، أو http_client = gcp_oauth ) من دون تقديم explicit credentials قابلة للاستخدام، ويُعاد الخطأ ACCESS_DENIED . أما request الذي لا يطلب أيًا منها، فيُرسَل من دون توقيع (anonymous)، تمامًا كما لو تم تمرير NOSIGN .

ويُحدَّد ما إذا كان request بلا credentials يطلب بيانات اعتماد من البيئة بواسطة use_environment_credentials . وتضبط named collections هذا الخيار افتراضيًا على 0 ، لذلك فإن collection التي لا تحدد سوى URL تقرأ بشكل anonymous. وتستخدم table functions ‏ s3 / s3Cluster وengines ‏ S3 / S3Queue القيمة الافتراضية المضمّنة ( 1 ) ما لم يضبط server config ‏ <s3> خلاف ذلك؛ اضبط <s3><use_environment_credentials>0</use_environment_credentials></s3> لجعل reads بلا credentials فيها anonymous افتراضيًا أيضًا (وإلا فسيُرفَض مثل هذا request وسيتعيّن عليه استخدام NOSIGN ). أما disks المعرّفة في server configuration فلا تتأثر، وتستمر افتراضيًا في استخدام بيانات اعتماد البيئة؛ بينما تخضع تعريفات disk(type = s3, ...) الديناميكية التي ينشئها المستخدم لهذا القيد (انظر أعلاه)، وتُرفَض عندما تعتمد على بيانات الاعتماد الافتراضية/المتاحة من البيئة.

يمنع هذا مستخدمًا authenticated من جعل الخادم يصل إلى S3 باستخدام بيانات اعتماده هو (بيانات الاعتماد المتاحة من البيئة). ولا تتأثر بيانات الاعتماد المقدَّمة صراحةً: فالمفاتيح الممرَّرة في query، والمفاتيح الثابتة في named collection (المنشأة عبر SQL أو المعرَّفة في config)، والمفاتيح الموجودة في config ‏ <s3> الخاص بالخادم، تظل كلها تعمل.

الطريقة الموصى بها لمنح queries المستخدم وصولًا إلى S3 هي named collection تحتوي على explicit credentials (أو NOSIGN من أجل public buckets): إذ تبقى المفاتيح خارج نص query، ويُتحكَّم في استخدام كل collection عبر RBAC ‏( GRANT NAMED COLLECTION ON <name> TO <user> )، بحيث تمنح مستخدمين محددين buckets محددة بدلًا من كشف هوية الخادم نفسه.

النطاق (خارج النطاق عن قصد): هذا الإعداد يحظر فقط مصادر بيانات الاعتماد المتاحة من البيئة الخاصة بالخادم المذكورة أعلاه. وهو لا يحظر access_key_id / secret_access_key الثابتة التي يوفّرها المشغّل من config ‏ <s3> الخاص بالخادم أو من named collection معرّفة في config: فهذه تُعامل على أنها explicit credentials وتظل تعمل. لكن لاحظ أن مواد request في config مثل access_header أو مفاتيح التشفير server-side لا تُعامَل هنا، بمفردها، على أنها بيانات اعتماد: فالـ request الذي يحمل فقط مثل هذه المواد من دون زوج مفاتيح صريح (ومع القيمة الافتراضية use_environment_credentials = 1 ) سيظل مرفوضًا، لأنه لولا ذلك لرجع إلى بيانات الاعتماد المتاحة من البيئة الخاصة بالخادم. لذلك يجب أن توفّر مثل هذه endpoint أيضًا مفاتيح صريحة، أو NOSIGN ، أو use_environment_credentials = 0 ، أو مخرج التجاوز المذكور أدناه.

قد يحتاج administrative client موثوق إلى بيانات اعتماد يديرها الخادم لعمليات مشروعة (على سبيل المثال، إرفاق system tables على disk من نوع s3_plain_rewritable عبر SQL). فعِّل هذا الإعداد في session أو ملف تعريف الخاص بذلك client للسماح بذلك.

بالنسبة إلى BACKUP / RESTORE ... ON CLUSTER ، تُمرَّر قيمة هذا الإعداد لدى initiator إلى hosts الأخرى وتُستخدم هناك كما هي. وتشغّل تلك hosts الاستمرار الخاص بكل host من العملية عبر distributed DDL queue، وبشكل افتراضي من دون مستخدم initiator، لذا لولا ذلك لكانت ستقيّم هذا القيد وفق default profile الخاص بها؛ لكن تُحفَظ قيمة initiator بدلًا من ذلك، لأنه فتح بالفعل backup destination نفسها ضمن settings الخاصة به والمقيّدة. ويظل قيد readonly على initiator ساريًا (فلا يمكن لـ initiator غير موثوق تمكين هذا الإعداد لعملية النسخ الاحتياطي on-cluster الخاصة به)، لذا فهذا لا يضعف القيد.

متانة جداول S3 و S3Queue الدائمة: إن تمكين هذا الخيار على مستوى session أو profile فقط لا يظل ساريًا بعد إعادة التشغيل. فعندما يعيد الخادم تحميل جدول من هذا النوع من تعريفه المخزَّن (عند بدء التشغيل أو RESTORE )، فإنه يعيد إنشاء عميل S3 ويعيد تطبيق القيد باستخدام سياق بدء التشغيل. لذلك، فإن الجدول الذي كان يعتمد على بيانات اعتماد يديرها الخادم، وتم إنشاؤه فقط ضمن session / profile مع s3_allow_server_credentials_in_user_queries = 1 ، يُنشأ بنجاح لكنه يصبح غير قابل للوصول بعد إعادة التشغيل (يبقى الجدول كما هو، لكن تفشل الاستعلامات عليه إلى أن تُحلّ بيانات اعتماده مرة أخرى إلى مصدر مسموح به). ومع ذلك، يواصل الخادم نفسه بدء التشغيل. امنح هذه الجداول بيانات اعتماد صريحة لضمان وصول دائم؛ وبدلًا من ذلك، فإن تمكين هذا الإعداد على مستوى الخادم بأكمله يُبقيها قابلة للتحميل بعد إعادة التشغيل، لكن على حساب تخفيف هذا القيد على جميع عمليات إعادة التحميل.

ولإبقائه معطّلًا للمستخدمين غير الموثوقين، ثبّته في ملفهم التعريفي عبر تعيين القيمة صراحةً إلى 0 ووضع علامة readonly عليه:

< profiles > < untrusted > <!-- The explicit value is required: a `readonly` constraint alone only blocks direct changes, but `compatibility` with a version before this setting was introduced would otherwise restore the old (allowing) default. Setting the value explicitly defeats `compatibility`. --> < s3_allow_server_credentials_in_user_queries > 0 </ s3_allow_server_credentials_in_user_queries > < constraints > < s3_allow_server_credentials_in_user_queries > < readonly /> </ s3_allow_server_credentials_in_user_queries > </ constraints > </ untrusted > </ profiles >

هذا الإعداد لا يؤثر في clickhouse-local ، حيث يكون المستخدم هو المشغّل.