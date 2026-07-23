هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُنشأة تلقائيًا من المصدر

عند تمكين هذا الإعداد، يتم التحقق من القيم الحرفية للتعداد في عوامل التشغيل مثل IN و NOT IN و == و != مقابل نوع التعداد، ويتم طرح استثناء إذا لم تكن القيمة الحرفية إحدى قيم التعداد الصالحة.

تحقّق من استعلامات التعديل قبل قبولها. تُنفَّذ عمليات التعديل في الخلفية، وقد يؤدي تشغيل استعلام غير صالح إلى تعلّق عمليات التعديل، مما يستلزم تدخّلًا يدويًا.

لا تغيّر هذا الإعداد إلا إذا واجهت خللًا يسبّب عدم توافق مع الإصدارات السابقة.

يُفعِّل أو يعطِّل إلقاء استثناء في الدالة pointInPolygon إذا كان المضلع متقاطعًا مع نفسه أو مماسًا لنفسه.

Possible values: