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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُنشأة تلقائيًا من المصدر.

validate_enum_literals_in_operators

عند تمكين هذا الإعداد، يتم التحقق من القيم الحرفية للتعداد في عوامل التشغيل مثل IN وNOT IN و== و!= مقابل نوع التعداد، ويتم طرح استثناء إذا لم تكن القيمة الحرفية إحدى قيم التعداد الصالحة.

validate_mutation_query

تحقّق من استعلامات التعديل قبل قبولها. تُنفَّذ عمليات التعديل في الخلفية، وقد يؤدي تشغيل استعلام غير صالح إلى تعلّق عمليات التعديل، مما يستلزم تدخّلًا يدويًا. لا تغيّر هذا الإعداد إلا إذا واجهت خللًا يسبّب عدم توافق مع الإصدارات السابقة.

validate_polygons

يُفعِّل أو يعطِّل إلقاء استثناء في الدالة pointInPolygon إذا كان المضلع متقاطعًا مع نفسه أو مماسًا لنفسه. Possible values:
  • 0 — إلقاء استثناء معطّل. تقبل pointInPolygon المضلعات غير الصالحة وقد تُرجع لها نتائج غير صحيحة.
  • 1 — إلقاء استثناء مفعّل.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦