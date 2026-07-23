هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

يسمح بتقسيم ناتج hash join إلى أجزاء بحسب الصفوف المقابلة لصف واحد من الجدول الأيسر. قد يقلل ذلك من استخدام الذاكرة عند وجود صف له عدد كبير من المطابقات في الجدول الأيمن، لكنه قد يزيد من استخدام CPU. لاحظ أن max_joined_block_size_rows != 0 شرط أساسي لكي يكون لهذا الإعداد تأثير. ويساعد max_joined_block_size_bytes عند استخدامه مع هذا الإعداد على تجنب الاستهلاك المفرط للذاكرة في حالات البيانات غير المتوازنة، حيث تكون لبعض الصفوف الكبيرة مطابقة كثيرة في الجدول الأيمن.

يُلزم الاستعلامات الفرعية المضمومة ودوال الجداول بأن تكون لها أسماء مستعارة لضمان التأهيل الصحيح للأسماء.