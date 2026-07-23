إعدادات جلسة ClickHouse في مجموعة text_index_* المُنشأة.

الحد الأقصى لانتقائية عامل التصفية الذي يسمح باستخدام التلميح المُنشأ من الفهرس النصي المعكوس.

الأسماء البديلة: text_index_density_threshold

عتبة كثافة قوائم الإسناد التي تحدد خوارزمية التقاطع في وضع التطبيق الكسول لقوائم الإسناد ( text_index_posting_list_apply_mode = 'lazy' ). دون العتبة: تقاطع leapfrog (يفضّل قوائم الإسناد المتفرقة). عند العتبة أو فوقها: تقاطع bitmap بأسلوب brute-force (يفضّل قوائم الإسناد الكثيفة).

الحد الأقصى لعدد قوائم الإسناد الكبيرة التي تتم قراءتها عند تمكين تقييم LIKE في الفهرس النصي باستخدام فحص القاموس.

يتطلب تمكين use_text_index_like_evaluation_by_dictionary_scan .

الحد الأدنى لطول السلسلة الأبجدية الرقمية الهدف في نمط LIKE/ILIKE، واللازم لاستخدام تقييم LIKE في الفهرس النصي عبر فحص القاموس. الأنماط الأقصر من هذه العتبة تطابق عددًا كبيرًا جدًا من الرموز القاموسية، لذا يتم تجاوزها لتجنّب عمليات فحص مكلفة.

يتطلب أن يكون use_text_index_like_evaluation_by_dictionary_scan مفعّلًا.

يتحكّم في كيفية تطبيق قوائم الإسناد أثناء استعلامات الفهرس النصي. يقوم ‘materialize’ (الافتراضي) بفك ترميز قوائم الإسناد مسبقًا إلى Roaring Bitmaps. يستخدم ‘lazy’ فك الترميز عند الطلب بالاعتماد على المؤشر (ويتطلب تنسيق فهرس يتضمّن codec مُسلسَلًا).