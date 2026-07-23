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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الملف المصدر.

text_index_hint_max_selectivity

الحد الأقصى لانتقائية عامل التصفية الذي يسمح باستخدام التلميح المُنشأ من الفهرس النصي المعكوس.

text_index_lazy_intersection_density_threshold

الأسماء البديلة: text_index_density_threshold عتبة كثافة قوائم الإسناد التي تحدد خوارزمية التقاطع في وضع التطبيق الكسول لقوائم الإسناد (text_index_posting_list_apply_mode = 'lazy'). دون العتبة: تقاطع leapfrog (يفضّل قوائم الإسناد المتفرقة). عند العتبة أو فوقها: تقاطع bitmap بأسلوب brute-force (يفضّل قوائم الإسناد الكثيفة).

text_index_like_max_postings_to_read

الحد الأقصى لعدد قوائم الإسناد الكبيرة التي تتم قراءتها عند تمكين تقييم LIKE في الفهرس النصي باستخدام فحص القاموس. يتطلب تمكين use_text_index_like_evaluation_by_dictionary_scan.

text_index_like_min_pattern_length

الحد الأدنى لطول السلسلة الأبجدية الرقمية الهدف في نمط LIKE/ILIKE، واللازم لاستخدام تقييم LIKE في الفهرس النصي عبر فحص القاموس. الأنماط الأقصر من هذه العتبة تطابق عددًا كبيرًا جدًا من الرموز القاموسية، لذا يتم تجاوزها لتجنّب عمليات فحص مكلفة. يتطلب أن يكون use_text_index_like_evaluation_by_dictionary_scan مفعّلًا.

text_index_posting_list_apply_mode

يتحكّم في كيفية تطبيق قوائم الإسناد أثناء استعلامات الفهرس النصي. يقوم ‘materialize’ (الافتراضي) بفك ترميز قوائم الإسناد مسبقًا إلى Roaring Bitmaps. يستخدم ‘lazy’ فك الترميز عند الطلب بالاعتماد على المؤشر (ويتطلب تنسيق فهرس يتضمّن codec مُسلسَلًا).
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦